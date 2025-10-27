A HírTV volt a legnézettebb csatorna a felnőtt közönség körében + videó

Megosztás itt:

A HírTV Békemenet című, csaknem 5 órás élő műsorát több mint 600 ezren követték, közönségaránya pedig meghaladta a 10 százalékot. A teljes adásidő alatt a HírTV volt a legnézettebb csatorna a felnőtt közönség körében. Október 23-án kiemelkedő nézettséget ért el a csatorna, az átlagos napi elérés meghaladta az egymillió nézőt, a napi piaci részesedés pedig közel 4 százalékra emelkedett. Ennek köszönhetően a HírTV az 5. legsikeresebb lineáris televízió lett a teljes napon is a felnőtt lakosság körében.