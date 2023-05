A HírTV munkatársát provokálta Pankotai Lili

Megosztás itt:

A gimnazista a szerdai tanártüntetésen hangosbemondóval zavarta kollégánkat tudósítás közben. Az egységes diákfront demonstrációján hétigenes népszavazást jelentettek be, a civilnek hirdetett tüntetésen most is részt vettek baloldali politikusok.

Szerdán délután négy órakor adtak eligazítást az újabb tanártüntetésen a szervezők a demonstrálóknak. A diák- és tanárszervezetek a Szent István téren gyülekeztek a közoktatást átalakító javaslat elleni tüntetésen.

A civil tüntetésen ismét feltűnt a Párbeszéd botránypolitikusa, Tordai Bence is, aki szerint hazudik a kormány, amikor azt állítja, hogy a pedagógusok bérének kerete már itt lenne, ha a baloldali politikusok Brüsszelben nem akadályoznák meg annak érkezését.

Az összegyűltek az Alkotmány utcába vonultak, ahol a diákszervezetek "hétigenes" népszavazást kezdeményeztek, amelyben a többi között a sztrájktörvény eltörlését, vagy Pintér Sándor belügyminiszter lemondását követelik. A tüntetésen ismét részt vett és provokált a trágárságáról elhíresült gimnazista Pankotai Lili is.

Pankotai Lili kollégánkat is folyamatosan inzultálta, hangosbemondóval zavarta és akadályozta munkavégzés közben .

A tüntetők a Clark Ádám térre, majd ezután ismét a Karmelita kolostorhoz vonultak, ahol a készenléti rendőrsorfal állította meg őket. A demonstrációra este 8 óráig kaptak engedélyt a szervezők.

FOTÓ: LADÓCZKI BALÁZS - ORIGO

HírTV