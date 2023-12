A Hír TV képernyőjén keresztül üzent minden magyarnak Novák Katalin karácsony alkalmából + videó

Megosztás itt:

Szenteste napján talán nem is érezzük át annyira az a félelmet, azt az aggodalmat, ami a fenyegető közelségével jár a háborúnak - mutatott rá Novák Katalin. Az államfő úgy fogalmazott, mintha a fenyegetettség, a félelemérzet a bőrünk alá ivódott volna.

Amikor attól kell a kárpátaljai magyaroknak félniük, hogy bármikor kopogtathatnak, hogy vigyék el a férfiakat a frontra, vagy aggódnak a szétszakított családok a fronton lévő családtagjaikért, vagy éppen a Magyarországon lévők a kárpátaljaiakért, akkor érezzük át igazán, hogy mennyire nagy kincs is az a béke, ami számunkra itt, Magyarországon megadatott, de ami rendkívül törtékeny dolog és bármikor veszélybe kerülhet sőt, fenyegető veszélyben van most is - tette hozzá.

Novák Katalin kiemelte, mivel

a magyar békeszerető és szabadságszerető nemzet, ezért bízik abban, ha a békéért kiáltó szó minél több emberhez eljut, akkor annak annál nagyobb hatása lesz.

Család

Az idén jelent meg az „…Ami a miénk 2.” - Ötvenen a családról című kötet, amelyben minden írás a köztársasági elnök személyes ajánlásával kezdődik. A könyvvel kapcsolatban Novák Katalin az ünnepi interjúban fontosnak tartotta megjegyezni,

a család az a közeg, ahonnan minden reggel elindulunk és este hazaérkezünk, vagy a család hiánya az az űr, ami minden nap ott tátong (...) egyszerre valaminek a megléte és a hiánya, az mindig ott van még akkor is, ha nem égető a fájdalom, vagy nem kitörő az öröm (...) a család, annak szépségei és örömei és nehézségei, tragédiái olyanok, amelyekről nem feltétlenül beszélünk eleget és nem feltétlenül beszélünk őszintén, még akkor sem, ha olyan fontosak számunkra.

Az államfő közlése szerint a kötetet egy erőgyűjtő könyvnek szánta, hiszen abban közismert személyek mellett kevésbe ismert emberek is megosztották a családdal kapcsolatos gondolataikat, emlékeiket és tapasztalataikat, és ha a történeteikben az olvasók magukra ismernek, akkor - tette hozzá Novák Katalin - az erőt ad.

Karácsony misztériuma

Az ünnep kapcsán a köztársasági elnök elmondta, nagyon kedveli a saját készítésű ajándékokat, volt, hogy unokaöccsei kérték meg, kössön nekik kötött pulóvert, amit természetesen boldogan teljesített.

Novák Katalin szerint a karácsony a legfontosabb családi ünnep, amelyben az a fő kérdés, hogy képes-e az ember kissé átszellemülni, nem pedig egy feladatnak megélni az ünnepet.

Engedni kell azt az érzést a szívünkbe lopózni, ami a szeretettel és a születés csodájával jár (...) Krisztus születését ünnepeljük ilyenkor, ez egy örömüzenet

- mutatott rá.

Novák Katalin karácsony ünnepe alkalmából minden magyar embernek is üzent és azt kívánta,

legyen ez a karácsony a lehetőségekhez mérten boldog és a lehetőségektől függetlenül is, legyen minél boldogabb, mindenkinek!

