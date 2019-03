A hírlapírás hőskorát elevenítik meg

Eredeti címlapok, újságoldalak a múltból. Sal Endre magángyűjteménye több ezer kiadványból áll, amelynek csupán töredékéből állították össze munkatársaival az első magyar Újságmúzeumot. A hírlapírás hőskora elevenedik meg a péceli Ráday kastély Márványistállójának falain: tematikus sorrendben sorakoznak az elmúlt másfél évszázad sportszenzációi, vagy éppen a háborúk, forradalmak sajtója.

„Azoknak az újságíróknak, és azoknak az újságoknak kíván emléket állítani, akik részei voltak a magyar történelemnek. Hiszen gondoljuk végig, hogy milyen hálátlan szerepe van az újságoknak. Reggel megveszik őket, egy kávé mellett elolvassák, aztán a kukában landolnak. Én úgy éreztem, egy értékmentés szándékával, hogy meg kell menteni ezeket a lapokat, és meg kell mutatni az utókornak” – mondta Sal Endre.

A Pécel városának anyagi támogatásával létre jövő Újságmúzeum érdekessége, hogy bemutatja a különböző korszakok egymással szemben álló véleményeit, a különböző szellemi hátterű szerkesztőségek munkáján keresztül.

„Szerintem ez a kiállítás egyedülálló, mert olyan ellentéteket is be tud mutatni, amilyeneket néha ma is látunk, de ez a világ összetett. Ez egy gyönyörű, értékes kiállítás” – mondta Kovács Tibor, a Magyar Lapkiadók Egyesületének elnöke.

Az Újságmúzeum anyaga rövidesen az ország más városaiban is látható lesz; a kiállítást már meghívták Győrbe és Szegedre is.