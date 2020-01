A Hír TV Zrt. közleménye

A kormány az adócsökkentés politikáját folytatja ezentúl is - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára az új gazdaságvédelmi akciótervről. Dömötör Csaba Magyarország élőben című műsorunkban arról beszélt, hogy a háromgyerekesek adómentessége is napirenden van. Az államtitkár szerint fel kell készülni az Európai Unió gazdasági válságára is. Magyarországon megéri vállalkozni, az adórendszer támogatja a kis- és középvállalkozásokat - mondta Izer Norbert, a Pénzügyminisztérium adóügyekért felelős államtitkára. Az MNB elvárja a bankoktól olyan lakossági számlacsomagok biztosítását, amelyek korlátlan számú átutalást tesznek lehetővé külön tranzakciós díjak megfizetése nélkül az azonnali fizetési rendszer márciusi indulását követően. 26 újabb gyógyszer kap társadalombiztosítási támogatást január 15-től – közölte Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. A jelenleg is folyamatban lévő beruházások megvalósulása után a magyar autóipar teljesítménye eléri az évi tízezer milliárd forintot – közölte Magyar Levente államtitkár a szentgotthárdi Opel gyárban, ahol megkezdték az új PSA motorok sorozatgyártását. Idén minden korábbinál több forrás, csaknem 300 milliárd forint hasznosul majd a kötött pályás korszerűsítésekben - közölte az Információs és Technológiai Minisztérium. Sikeresek a kormány új kultúratámogatási programjai - jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte: a kulturális tao helyébe lépő többlettámogatási rendszer és a Lázár Ervin Program segítségével Vácon és a Dunakanyarban öt hónap alatt 82 komolyzenei programot tartanak az iskolákban, így 6600 gyermek ismerkedhet a komolyzenével. Nagyobb hangsúlyt kap, és erősödik az állami bormarketing-tevékenység - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség és az Agrármarketing Centrum. Lemond a Jobbik pártigazgatói posztjáról Szabó Gábor. A tisztséget a párt elnöke, Sneider Tamás veheti át - tudta meg az Origo. Koszorúzással emlékeztek a 77 évvel ezelőtti Doni katasztrófára Egerben. Belső elégedetlenség is van az Európai Néppártban és a Fidesz által generált vita segíthet a konfliktusok tisztázásában - mondta a Fidesz európai parlamenti képviselője a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: a döntés azon fog múlni, hogy a Fidesz által képviselt értékeket és a magyar emberek választását képviselni tudja-e a pártcsalád. Ha a bajorok és a magyarok sikerrel tudnak együttműködni egy keresztény értékeken alapuló politika égisze alatt, akkor egész Európa helyzete is javulni tud – mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Az Ausztráliában tomboló tűzvész miatt kialakult légszennyezettség miatt szünetel a konzuli ügyfélfogadás Magyarország canberrai nagykövetségén Az ENSZ-nek fel kell lépnie a közel-keleti feszültség csillapítása érdekében, hozzá kell járulnia az iráni-amerikai konfliktus mielőbbi megnyugtató rendezéséhez - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban. Az Irakban lévő amerikai célpontok elleni rakétatámadás egy térségbeli művelet felvezetője volt - közölte az iráni Forradalmi Gárda egyik magas rangú parancsnoka. Az amerikai képviselőház határozati javaslatban megtiltotta Donald Trump elnöknek, hogy engedélye nélkül katonai erőt alkalmazzon Irán ellen. Rakétatámadás miatt zuhanhatott le szerdán Iránban, a Teheránból Kijevbe tartó ukrán utasszállító repülőgép - állítja a brit BBC hírcsatorna, amerikai forrásokra hivatkozva. Nem zárható ki, hogy rakétatalálat okozta az ukrán utasszállító gép katasztrófáját Iránban, de ez egyelőre nincs megerősítve - közölte Volodimir Zelenszkij ukrán államfő. Irán szerint bizonyos, hogy nem érte rakétatalálat a szerdán Teherán mellett lezuhant ukrán repülőgépet - derül ki Ali Abedzadeh, az iráni légi közlekedési hatóság vezetőjének nyilatkozatából. Az iráni hatóságok felkérték az amerikai Boeing gyár, továbbá Franciaország és Kanada szakértőit, hogy az ukrán tisztviselők mellett vegyenek részt az ukrán utasszállító repülőgép szerencsétlenségének vizsgálatában Az iraki külügyminisztériumba kérették az iráni nagykövetet, akinek Bagdad tiltakozását fejezték ki az arab ország ellen Irán által végrehajtott rakétatámadások miatt - közölte a tárca. Néhány tucat ellenzéki tüntető behatolt az abház elnöki hivatalba - a szuhumi kormányzat szerint puccskísérlet történt. Több francia városban is zavargásokba torkolltak az elnök- és kormányellenes tüntetések – a demonstrálók az államfő tervezett nyugdíjreformja miatt vonultak utcára, a legtöbben Párizsban. Jóváhagyta a londoni alsóház a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodást, amelynek törvénytervezete ezután a felső kamara, a Lordok Háza elé kerül. Szexuális erőszak kísérlete miatt vádat emelt a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség egy palesztin férfi ellen, aki egyedül közlekedő nőkre támadt Budapesten 2018-ban - közölte a fővárosi főügyész. Az M8-as autópályán, Dunavecse térségében szalagkorlátnak ütközött egy autó - a kiszálló sofőrt elütötte egy másik gépkocsi, súlyos sérüléseket szenvedett. Többfelé továbbra is magas a légszennyezettség a magas szállópor-tartalom miatt - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Elrendelte a szmogriadó tájékoztatási fokozatát Budapesten Karácsony Gergely főpolgármester. Fucsovics Márton kikapott a szerb Miomir Kecmanovictól, így a negyeddöntőben búcsúzott dohai keménypályás tenisztornán. Hosszú Katinkát és Rasovszky Kristófot is az elmúlt év legjobbjának választotta a vizes sportokat tömörítő európai szövetség. A Vasast Bajnokok Ligája-főtáblára vezető Jakub Gluszak lett a magyar női röplabda-válogatott szövetségi kapitánya.