A Hír Tv-t és a csatornánk riporterét szidalmazta a színpadról Magyar Péter + videó

2025. október 07., kedd 17:20 | Hír TV

A Tisza párt elnöke már beszéde elején azt hazudta munkatársunkról, hogy nőket lökdös és rúg fel. A helyieknek szóló fórumát végig a Hír Tv-nek címezte. A Tisza Párt elnöke azután lett indulatos, hogy kérdéseket tettünk fel neki az adatszivárgási botrányról.

