A Hír Tv-t és a csatornánk riporterét szidalmazta a színpadról Magyar Péter + videó

A Tisza Párt új adókat is bevezetne: a vagyonadó a családok pénzére tör! - Ingó és ingatlan vagyon felmérés! VIDEÓ!

Puzsér Róbert: Nem volt kábítószer semmilyen anyag nem volt a kezemben + videó

Puzsér tagadta, hogy kábítószert fogyasztott volna a napvilágra került felvételen, majd válaszadás közben utalt arra is, hogy a kokaint nem így szokás elfogyasztani. A publicistáról közzétett videót állítólag egy informátor készítette, aki eredetileg maga is felszólalt volna az eseményen. Elmondása szerint Puzsér már befolyásolt állapotban érkezett a megbeszélésükre.