A Hír TV nem forgatta ki Karácsony szavait

2018. AUGUSZTUS 27., HÉTFÕ KEDDEN TÉR VISSZA SZABADSÁGÁRÓL ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK KÖZÖLTE HAVASI BERTALAN. A MINISZTERELNÖKI SAJTÓIRODÁT VEZETÕ HELYETTES ÁLLAMTITKÁR MEGERÕSÍTETTE: ORBÁN VIKTOR SZEPTEMBER 18-ÁN TÁRGYAL VLAGYIMIR PUTYINNAL. EMMI: EGYRE TÖBB A PROBLÉMÁS GYEREK, EZÉRT SZOCIÁLIS SEGÍTÕK DOLGOZHATNAK SZEPTEMBERTÕL AZ ÓVODÁKBAN ÉS AZ ISKOLÁKBAN. A HÉTEN VIZSGÁLJA MAGYARORSZÁG ÁLLAMADÓS-BESOROLÁSÁT A FITCH RATINGS. EMELKEDIK AZ ÜZEMANYAGOK ÁRA: A BENZIN ÉS A GÁZOLAJ IS 3 FORINTTAL DRÁGUL SZERDÁN. CSÕDKÖZELBE KERÜLT AZ MSZP, A PÁRT ELADNÁ INGATLANJAIT, MERT A VÁLASZTÁSRA FELVETT HITELEKET SEM TUDJA KIFIZETNI PESTISRACOK.HU. 50 MILLIÓS ÓVADÉK ELLENÉBEN SZABADLÁBRA HELYEZNÉ CZEGLÉDY CSABÁT A SZEGEDI JÁRÁSBÍRÓSÁG; A CSONGRÁD MEGYEI FÕÜGYÉSZSÉG FELLEBBEZ A DÖNTÉS ELLEN. CZEGLÉDY ELLEN BÛNSZERVEZETBEN ELKÖVETETT KÖLTSÉGVETÉSI ÉS GAZDASÁGI CSALÁS BÛNTETTE MIATT FOLYIK ELJÁRÁS. ALAPJOGOKÉRT KÖZPONT: VISSZA KELL TÉRNI AZ ELSÕ BIZTONSÁGOS ORSZÁG ELVÉHEZ. SZIJJÁRTÓ PÉTER: ZSÁKUTCÁK AZOK AZ ELKÉPZELÉSEK, AMELYEK AZ UNIÓS TAGÁLLAMOK GYENGÍTÉSÉT CÉLOZZÁK KOSSUTH RÁDIÓ. SZIJJÁRTÓ: DÉLI HATÁRAINKNÁL BEBIZONYÍTOTTUK, HOGY AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ SZÁRAZFÖLDÖN MEGÁLLÍTHATÓ; EZT KELL TENNI A FÖLDKÖZI-TENGEREN IS. A MAGYAR ÉS AZ OLASZ KORMÁNY EGYETÉRT ABBAN, HOGY VÉGET KELL VETNI A MIGRÁNSOKAT MEGHÍVÓ POLITIKÁNAK TETTE HOZZÁ A KÜLÜGYMINISZTER. SZEPTEMBER 1-JÉTÕL INDUL A DIGITÁLIS JÓLÉT HITELPROGRAM KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOKNAK. MÁR A HÉTEN MEGÉRKEZIK A SZEPTEMBERI CSALÁDI PÓTLÉK, A GYERMEKGONDOZÁST SEGÍTÕ ELLÁTÁS ÉS A GYET A JOGOSULTAK BANKSZÁMLÁJÁRA. MÁTÓL ADHATJÁK BE A TÁMOGATÁSI KÉRELMEKET A PEST MEGYEI ÖNKORMÁNYZATOK PIACOK FEJLESZTÉSÉRE. RÉTVÁRI BENCE: ZAJLIK A KISMAMA-SZÖVETKEZETEK JOGSZABÁLYI FELTÉTELEINEK KIDOLGOZÁSA, FÉRFIAK IS BELÉPHETNEK. SZEPTEMBER 3-TÓL LEHET JELENTKEZNI A MÁSODIK DIPLOMAMENTÕ PROGRAMRA, A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE FEJENKÉNT LEGFELJEBB 300 EZER FORINT. NÕTT A CSOK-KIHELYEZÉS A MÁSODIK NEGYEDÉVBEN, A BANKOK 20 MRD FT TÁMOGATÁST JUTTATTAK EL ÜGYFELEIKHEZ KÖZÖLTÉK A PÉNZINTÉZETEK. 2 MILLIÓ EURÓS MAGYAR KORMÁNYZATI ADOMÁNYBÓL ÚJULT MEG EGY IRAKI TELEPÜLÉS, AMELYET AZ ISZLÁM ÁLLAM TAROLT LE MAGYAR IDÕK. FRUITVEB: JÓ MINÕSÉGÛ ÉS NAGY MENNYISÉGÛ LEHET AZ IDEI SZÕLÕTERMÉS M1. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM: HATÁLYBA LÉPTEK A BEVÁNDORLÁSI KÜLÖNADÓ RENDELKEZÉSEI. FICSAK: TÖBB TÍZEZER FORINTOT SPÓROLNAK AZ IDEI TANÉVKEZDÉSKOR A CSALÁDOK M1. ORBÁN VIKTOR KEDDEN MILÁNÓBA UTAZIK, AHOL A MIGRÁCIÓS SZABÁLYOKRÓL FOLYTAT EGYEZTETÉST MATTEO SALVINI OLASZ BELÜGYMINISZTERREL. KATONAI EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT IRÁN ÉS SZÍRIA. ENSZ: A MIANMARI HADSEREG A NÉPIRTÁS SZÁNDÉKÁVAL GYILKOLT HALOMRA ÉS ERÕSZAKOLT MEG KISEBBSÉGI ROHINGJÁKAT. PARTRA SZÁLLHATTAK A CATANIA KIKÖTÕJÉBEN ÖTÖDIK NAPJA VESZTEGLÕ MENTÕHAJÓN TARTÓZKODÓ MENEKÜLTEK. AZ OLASZ BELÜGYMINISZTER AZUTÁN ENGEDÉLYEZTE A MIGRÁNSOK BELÉPÉSÉT AZ ORSZÁGBA, HOGY A KATOLIKUS EGYHÁZ VÁLLALTA A GONDOZÁSUKAT. MEGÖLT KÉT EMBERT, MAJD ÖNGYILKOS LETT EGY 24 ÉVES FÉRFI EGY FLORIDAI E-SPORT VERSENYEN, MERT ELVESZTETTE A JÁTÉKOT. MEGHALT 81 ÉVES KORÁBAN AZ AGYDAGANATBAN SZENVEDÕ JOHN MCCAIN ARIZONAI REPUBLIKÁNUS SZENÁTOR. JOHN MCCAIN HELYÉRE AZ ARIZONAI KORMÁNYZÓ NEVEZ KI ÚJ SZENÁTORT. OROSZ VÉDELMI TÁRCA: A BRIT TITKOSSZOLGÁLATOK PROVOKATÍV VEGYIFEGYVER-TÁMADÁSOKAT SZERVEZNEK DZSIHADISTÁK RÉSZVÉTELÉVEL SZÍRIÁBAN. ILDÍBBEN KÉT NAPON BELÜL VEGYI TÁMADÁS VÁRHATÓ - JELENTETTE KI AZ OROSZ VÉDELMI MINISZTÉRIUM SZÓVIVÕJE. AZ AFGÁN ÉS AZ AMERIKAI LÉGIERÕ KÖZÖS MÛVELETBEN, LÉGICSAPÁSSAL MEGÖLTE AZ ISZLÁM ÁLLAM AFGANISZTÁNI VEZETÕJÉT. ISMÉT ÕRIZETBE VETTÉK ALEKSZEJ NAVALNIJ OROSZ ELLENZÉKI POLITIKUST. LEÉGETT A NAGYVÁRAD FÕTERÉN ÁLLÓ GÖRÖG KATOLIKUS PÜSPÖKI PALOTA. MONTENEGRÓI HATÁRÕRSÉG: FELÉRE CSÖKKENT A MIGRÁNSOK SZÁMA MONTENEGRÓBAN A HATÁRVÉDELEM MEGERÕSÍTÉSE ÓTA. BRAZÍLIA NEM KORLÁTOZZA A VENEZUELÁBÓL MENEKÜLÕK BEVÁNDORLÁSÁT JELENTETTE KI A BRAZIL ELNÖK. PÓTKERÉK CSAPÓDOTT EGY TEHERAUTÓ UTASTERÉBE AZ M1-ESEN BÁBOLNÁNÁL, A BALESETBEN EGY 19 ÉVES NÕ MEGHALT. VÁDAT EMELTEK EGY FÉRFI ELLEN, AKI DROG HATÁSA ALATT 50 AUTÓT RONGÁLT MEG A VI. KERÜLETBEN, TAVALY JANUÁRBAN. MÁTÓL VÁLTOZIK A BALATONI HAJÓK, KOMPOK MENETRENDJE, A SZEPT. 9-IG TARTÓ UTÓIDÉNYBEN KEVESEBB JÁRAT KÖZLEKEDIK. HOLNAP SZABADUL A BÖRTÖNBÕL EVA REZESOVÁ. A SZLOVÁK NÕ 2012-BEN ITTASAN OKOZOTT KÖZÚTI BALESETET, AMIBEN NÉGY EMBER MEGHALT.