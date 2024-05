A Heves vármegyei Kompolton élők bizalmát kéri Balázs Zoltán jelenlegi polgármester + videó

“Nem csak én tartom felháborítónak ezt az ügyet, hanem nagyon sok kompolti ismerősöm. Helyi lakosok is azt mondják, hogy egy ilyen ügy ellenére továbbra is a falusiak bizalmát kéri és most polgármester helyett képviselő szeretne lenni Kompolton az nem csak felháborító, de rendkívül elítélendő is.” - mondta Kompolt képviselőjelöltje, Gyetvai Péter.

