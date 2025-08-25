A hétvégén rendezik Tihanyban a Tranzit fesztivált

Megosztás itt:

A fesztivál legfontosabb témái kapcsán a lapnak megjegyezte, hogy azok mindig aktuálisak, nemcsak rövid-, hanem középtávon is: szólnak a szuverenitásról, a stratégiáról, a jövőképről.

Mindháromra szükségünk van, ezek ráadásul összefüggnek egymással. Lesz idő, mód és lehetőség megvitatni, hogy a 21. század harmadik évtizedének közepén járva hogyan tudjuk őket a legütőképesebben képviselni – tette hozzá.

Békés Márton kiemelte, hogy

a Tranzit a hazai jobboldali, szuverenista gondolkodás meghatározó eseménye. Generációs és szellemi karakterjegyei miatt „tihanyi jobboldalnak” is nevezik azt a gondolatot, ami jellemzi.

– Ez alkalommal ugyanaz a cél, mint minden korábbi esetben: szellemi műhelyként teret adni a polgári-nemzeti oldal stratégiai eszmecseréjének. Van mit megbeszélni, hiszen jövő tavasszal sorsdöntő választás lesz, a szomszédunkban még mindig dúl a háború és globális méretekben, öles léptekkel zajlik a világrendszerváltás – fogalmazott.