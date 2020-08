A héten kezdődik az egészségügyi dolgozók tesztelése

35 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4731-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt három krónikus beteg, így az elhunytak száma 605 fő, 3525-en pedig már meggyógyultak. Újabb bizonyítási indítványt terjesztett elő Futó Barnabás, a Pesti úti Idősotthonban történt mulasztásokkal kapcsolatban - mondta az ügyvéd a Kossuth Rádióban. Futó Barnabás hangsúlyozta: Budapest Főváros Kormányhivatalának vizsgálata megállapította, hogy az intézményben fennáll a fenntartó felelőssége, hiszen tavaly ősszel felére csökkentették az egészségügyi dolgozók létszámát. Elképzelhető, hogy a Demokratikus Koalíció szeretné bedarálni a Momentumot és ehhez a gödi ügyet is felhasználja. Erről beszélt híradónknak Göd párbeszédes önkormányzati képviselője. Hlavács Judit szerint a helyi ellenzéki összefogás gyakorlatilag minimálisra csökkent. A gödi polgármester bizalmasa szerint a kialakult konfliktus egy nagyon hosszan elhúzódó problémát okoz Gödnek. Két baloldali lista lehet a Momentum és a DK között dúló harc eredménye - írja a Magyar Nemzet. A lapnak nyilatkozó politológus szerint most Göd ürügyén kicsiben játsszák le azt, amit Bajnai Gordon, Mesterházy Attila, illetve Botka László is próbált annak idején: nem közösködni Gyurcsány Ferenccel. Jakab Péter nem élhet pártvezetői jogával, és nem jelentheti be a Jobbikot jelölőszervezetként az októberi időközi parlamenti választás előtt egy adminisztrációs mulasztás miatt - értesült a Magyar Nemzet. A lap úgy tudja: a törvény szerint az elnökség bármelyik aláírási joggal rendelkező tagja bejelentkezhetne a Választási Bizottságnál, de jelenleg egyetlen vezetőnek sincs ilyen felhatalmazása a pártban. Teljes kapacitással üzemelnek szeptembertől az egyetemi kollégiumok, beköltözhetnek a külföldi hallgatók is, és nem lesz kötelező koronavírus-tesztelés. Óvintézkedéseket viszont bevezetnek - írja a Magyar Nemzet. A felsőoktatási intézmények többsége megtartja a gólyatáborát - mondta a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának sajtófőnöke a Kossuth Rádióban. A nemzetközi trendeknek is megfelel az új, több képzőhely integrációjával létrehozott, agrárfókuszú Szent István Egyetem oktatási rendszere - mondta a Világgazdaságnak Gyuricza Csaba megbízott rektor. Elkezdődött a 6231-es, Paks és Cece közötti út felújítása - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Tolna megyei igazgatója Pakson. A migránstömeg miatti fertőzési veszély a korábbi időszakhoz képest jelentősen emelkedett – jelentette ki Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Sok külföldi munkás és sofőr tűnt el a bejrúti kikötőben történt robbanásban, ami tovább nehezíti azokat az erőfeszítéseket, hogy azonosítsák a történtek halálos áldozatait - jelentette ki a libanoni főváros, Bejrút kormányzója. Lemondott posztjáról Marie-Claude Nadzsm libanoni igazságügyi miniszter, aki a bejrúti robbanással és az ezt követően kibontakozott, erőszakba torkolló megmozdulásokkal indokolta a döntést. A bejrúti robbanás átpolitizálásától óvott az iráni külügyi szóvivő, valamint felszólította az Egyesült Államokat, hogy oldja fel a Libanon ellen hozott szankcióit. Olaf Scholz lesz a Német Szociáldemokrata Párt kancellárjelöltje a 2021-es szövetségi parlamenti választásokon. A szavazatok 80,23 százalékával a hivatalban lévő Aljakszandr Lukasenka győzött a vasárnapi elnökválasztáson Fehéroroszországban, az ellenzéki jelölt, Szvjatlana Cihanouszkaja 9,9 százalékot szerzett. Táviratban gratulált Vlagyimir Putyin orosz államfő Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnöknek az újraválasztásához. A rendőrség ellenőrzése alatt tartja a helyzetet a fehérorosz fővárosban, Minszkben, ahol vasárnap este kezdődtek engedély nélküli megmozdulások, amelyeket a hatóságok feloszlattak. Andrzej Duda lengyel és Gitanas Nauseda litván elnök a demokratikus elvek betartására szólította fel a minszki hatóságokat abban a közös nyilatkozatban, amelyet a fehéroroszországi urnazárást követő tüntetések feloszlatása kapcsán adtak ki. Élesen bírálta a német kormány a fehéroroszországi elnökválasztást követő fejleményeket: Steffen Seibert kormányszóvivő szerint szavahihetők a választási szabályok szisztematikus megsértéséről szóló jelentések. A világon 19,8 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 730 ezer, a gyógyultaké pedig 12,1 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Romániában 1200 körül stabilizálódott az elmúlt napokban diagnosztizált új koronavírus-fertőzések száma, a súlyos eseteké azonban tovább emelkedett: már 476 válságos állapotban lévő fertőzöttet ápolnak intenzív terápián. Vasárnap több mint ezer új beteget regisztráltak, a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma velük együtt már megközelítette a 82 ezret, az elhunytaké pedig meghaladta az 1900-at. Meghaladta a 15 ezret a Covid-19 következtében elhunyt betegek száma Oroszországban. Oroszország a negyedik helyen áll a világon a kimutatott koronavírus-fertőzések számát tekintve az Egyesült Államok, Brazília és India után. Alex Azar amerikai egészségügyi miniszter dicsérte Tajvan koronavírus-járványra adott válaszát, mikor találkozott Caj Ing-ven tajvani államfővel Tajpejben. Őrizetbe vették Jimmy Lai hongkongi médiamogult a Hongkongban júniusban bevezetett nemzetbiztonsági törvény által bűncselekménynek minősített „külföldiekkel való összejátszás” gyanúja miatt. Peking szankciókkal sújt amerikai politikusokat, köztük Ted Cruz és Marco Rubio republikánus szenátort. A bejelentést azzal indokolták, hogy Washington pénteken több hongkongi és kínai tisztségviselőt sújtott szankciókkal. Az al-Shabaab iszlamista terrorszervezet legalább nyolc fegyveresével végzett vasárnap a szomáliai kormányhadsereg az ország déli részén egy ellenőrzőpontnál korábban elkövetett öngyilkos merényletet követően. Az izraeli légierő csapást mért a Gázai övezetet irányító radikális iszlamista szervezet, a Hamász egyik célpontjára a terület északi részén, válaszul arra, hogy onnan robbanóanyaggal megrakott léggömböket irányítottak izraeli területek felé. Nagyszabású hadi fejlesztésekről adott hírt a dél-koreai védelmi minisztérium, a tárca közleménye egyebek közt saját, az izraeli Vaskupolához hasonló rakétaelhárító rendszer kiépítését is bejelentette. Ismét kitört a Sinabung vulkán Indonéziában. A belőle felszálló füstoszlop több mint ötezer, egyes források szerint 7500 méter magas, a tűzhányó 20 kilométeres körzetében több falura vastag hamuréteg szállt. Japán szakértőket küld Mauritiusra, hogy segítséget nyújtsanak egy zátonyra futott japán tartályhajó mentési munkálataiban. A japán teherhajó július 25-én futott zátonyra az Indiai-óceánon, a megrepedt üzemanyagtartályból csütörtök óta szivárog az olaj. Példátlan tűzvészsorozat pusztít az argentínai Paraná-folyó sokszínű élővilágáról ismert torkolatvidékén, amelyet Kis-Amazóniaként is emlegetnek. 131 határsértő ellen intézkedtek a rendőrök és katonák péntektől vasárnapig – tájékoztat az Országos Rendőr-főkapitányság. Összesen 8,2 tonna, majdnem felerészben újrahasznosítható hulladék gyűlt össze a Tisza árteréből az idei PET Kupán. Kigyulladt egy raktár Csepelen, a Színesfém utcában hajnalban, ahol akkumulátorokat és pirotechnikai eszközöket tároltak - tájékoztat a katasztrófavédelem. Több mint százezer rossz minőségű egészségügyi védőfelszerelést és más hamis terméket találtak a NAV pénzügyőrei egy szlovák kamionban az M1-es autópályán, Hegyeshalomnál. A 36 millió forint értékű árut lefoglalták. A Szeged, a Pécs és az UVSE a negyedik mérkőzését is megnyerte a férfi vízilabda Magyar Kupa harmadik fordulójában. Halász Bence egyéni csúccsal nyerte meg a kalapácsvetést az atlétikai országos bajnokságon. A koronavírus-járvány miatt augusztusban és szeptemberben Magyarországon játszhatja hazai mérkőzéseit a szerb labdarúgó-válogatott, illetve az európai kupaporondon érdekelt szerb klubcsapatok. A Magyar Kupa-győztes Budapest Honvéd a finn Inter Turkuval, a bajnoki második MOL Fehérvár FC az ír Bohemiannel, a harmadik helyezett Puskás Akadémia pedig a svéd Hammarbyval találkozik a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első körében. Babos Tímea maradt a 100. helyen a női teniszezők világranglistáján, amelyet először tett közzé a versenyeket szervező WTA azóta, hogy márciusban beszüntette a sorozatot a koronavírus-járvány miatt.