2025. 10. 25. Szombat Blanka, Bianka napja
Belföld

A hét látlelete: káosz a globalista világban, stratégiai nyugalom Magyarországon

2025. október 25., szombat 09:00 | Hír TV

Miközben a nemzetközi fősodratú média a The Guardian-től a Politico-ig egyre hangosabban követel több pénzt a háborúra és gyorsabb "zöld átállást", addig a valóság amit a konzervatív sajtó és a józan ész diktál egyre látványosabban mond ellent mindennek. A héten ismét kiderült: a magyar belpolitikai viták valójában nem Magyarországról szólnak. A hazai ellenzéki sajtó a Telextől a 444-ig csupán a brüsszeli és washingtoni narratívák helyi visszhangzója.

  A hét látlelete: káosz a globalista világban, stratégiai nyugalom Magyarországon

Aki a héten a globális eseményeket követte, két, egymással homlokegyenest ellenkező valóságot láthatott.

A globalista fősodor valósága: több háború, több migráció, több ideológia

A nemzetközi liberális média (The Guardian, Politico, CNN) ezen a héten is a megszokott lemezt játszotta: a fő téma az ukrajnai háború finanszírozásának sürgetése és Magyarország "renitens" magatartásának ostorozása volt. A Politico egyenesen "Putyin trójai falovának" nevezte hazánkat, amiért blokkoljuk a további fegyverszállítmányokat. Ezzel párhuzamosan a The Guardian aggódó cikkeket közölt arról, hogy az európai "zöld átállás" a gazdák ellenállása miatt lassul, és több központi brüsszeli beavatkozást sürgetett.

És mit látunk itthon? A hazai ellenzéki sajtó (Telex, 444, HVG) szinte szóról szóra átvette ezeket a narratívákat. Cikkeik középpontjában "Magyarország nemzetközi elszigetelődése" állt, amiért a kormány a béke és a gazdasági racionalitás pártján áll a háborús eszkalációval szemben. Míg a kormány a nemzeti konzultáció eredményeire hivatkozik, addig az ellenzéki média a brüsszeli bürokraták véleményét tekinti irányadónak.

A szembenézés valósága: a konzervatív kritika és a nemzeti érdek

Mindeközben a nemzetközi konzervatív média (The National Interest, Fox News, The American Conservative) egy teljesen másik világról tudósított. Ők nem a háború finanszírozásával, hanem az amerikai déli határ teljes összeomlásával, a "woke" ideológia társadalmi rombolásával és a német ipar "zöld" öngyilkosságával voltak elfoglalva. A Fox News riportjai bemutatták, hogy a migrációs paktumok nem megoldást, hanem eszkalációt hoznak.

És itt válik érdekessé a kép

A magyar kormánypárti média (Mandiner, Magyar Nemzet, Hír Tv) pontosan ezekre a valós problémákra reflektált. Amíg a hazai ellenzéki sajtó a Politico kottájából játszott, addig a nemzeti oldal arról írt, hogy a magyar kormány újabb gyárépítést jelentett be, ezzel védve az európai recessziótól a magyar munkahelyeket. Míg a Telex a "jogállamisági vitákról" cikkezett, addig a kormányoldal a nemzetközi konzervatív sajtóval összhangban a migráció és az elhibázott szankciók valós veszélyeire figyelmeztetett.

Magyar vetületek és konklúzió

Amit a héten láttunk, az nem egyszerű "híráramlás", hanem egy globális küzdelem magyarországi leképződése.

A nemzetközi és a hazai ellenzéki média egyetlen kórusban követeli, hogy Magyarország adja fel a szuverenitását: fogadja el a migrációs paktumot, küldjön fegyvert a háborúba, és rombolja le az iparát az ideológiai "zöld" célok érdekében.

Eközben a magyar kormány – összhangban a nemzetközi konzervatív valóságértékeléssel – pontosan az ellenkezőjét teszi: a béke, a gazdasági stabilitás (rezsicsökkentés, gyármentés) és a határok védelme mellett áll ki.

A hét tanulsága egyértelmű: a hazai ellenzéki sajtó nem a magyar valóságból, hanem a brüsszeli és washingtoni globalista központok elvárásaiból táplálkozik. A kritikáik nem a magyar emberek érdekét, hanem a külső nyomásgyakorlást szolgálják.

