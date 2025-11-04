Keresés

Belföld

A hét látlelete: a fülhasogató csend, avagy az euromedia és a valóság háborúja

2025. november 04., kedd 14:30 | Hír TV

Aki ma híreket olvas, könnyen érezheti úgy, hogy két párhuzamos univerzumban él. Az egyikben a brüsszeli elit és a globalista média a háború folytatását és a sorkatonaság visszavezetését készíti elő („ameddig csak kell”). A másikban, a józan ész világában, az emberek a békét keresik (Trump–Putyin csúcs) és a valós veszélyekkel (migráció, gazdasági válság) néznek szembe. De a legárulkodóbb jelenség nem az, amiről beszélnek, hanem az, amiről kínosan hallgatnak. Mai elemzésünk a tények és a fülhasogató csend háborújáról szól.

  • A hét látlelete: a fülhasogató csend, avagy az euromedia és a valóság háborúja

Aki ma tájékozódni akar a világ dolgairól, nem egyszerűen híreket olvas, hanem két párhuzamos valóság között próbál egyensúlyozni. A törésvonalak soha nem voltak még ennyire élesek. De a legárulkodóbb jelenség nem az, amiről hangosan vitatkoznak, hanem az, amiről kínosan hallgatnak.

1. A globális fősodor (CNN, Politico, Guardian, Telex, 444)

A fő témáik (a figyelemelterelés): a fókuszban továbbra is a megszokott mantrák ismételgetése áll!

A "hajlandók koalíciójának" (London) támogatása: Ünneplik az újabb szankciókat, és a háború folytatása mellett érvelnek (pl. Von der Leyen "ameddig csak kell" üzenete).

Magyarország mint "probléma": Folyamatosan a magyar "különutasságot", a béke melletti álláspontot támadják, "Putyin-barátsággal" vádolva a kormányt.

A "kétpárti" illúzió: Olyan elemzések promotálása, amelyek a helyzet "kiélezettségét", a Fidesz gyengülését és a Tisza Párt felemelkedését hirdetik, a tények ellenére is.

Az elhallgatott téma (a vakfolt): És miről hallgatnak mélyen? A Tisza Párt 200 ezres adatvédelmi katasztrófájáról.

A józan ész elemzése: Miért ez a csend? Ez a botrány a brüsszeli projekt és a hazai "független" média közös kudarca.

Hitelességi bukás: Kiderült, hogy az "új, profi" erő totálisan alkalmatlan. Ezt beismerni annyi lenne, mint beismerni a saját tévedésüket.

A gazda védelme: Ahogy korábban elemeztük, a Tisza Párt és a globális média mögött ugyanazok a brüsszeli és globalista finanszírozók állnak. A "független" sajtó nem teheti meg, hogy megtámadja a saját "kliensét", akit hónapok óta építgetnek.

Kínos kérdések elkerülése: Ha elkezdenék vizsgálni a botrányt, felmerülnének a nyugtalanító külföldi szálak (brüsszeli adatkezelés? ukrán fejlesztők?), ami leleplezné az egész hálózat nemzetellenes természetét.

A taktikájuk tehát: hallgatni, elterelni, és ha nagyon muszáj, átvenni Magyar Péter arrogáns, cinikus és abszurd "orosz hekker" meséjét. Ez nem újságírás, ez PR-tevékenység és bűnpártolás.

 2. A Szuverenista ellenáramlat (National Interest, Fox, Magyar Nemzet, HírTV)

 A fő témáink (a valóság fókusza): Míg a másik oldal az illúzióit védi, a nemzeti oldal a kézzelfogható valóságra koncentrál!

A béke esélye: a fő téma a Budapesten tervezett Trump–Putyin csúcs realitása. Elemzések arról, hogy a brüsszeli út (háború, szankciók) megbukott, és a valódi megoldást a magyar-amerikai békepárti tengely hozhatja el.

A globalizmus kudarcai: az ENSZ működésképtelensége (ahogy azt már Lula brazil elnök is beismerte) és az európai háborús pszichózis (pl. a sorkatonaság visszaállításának tervei) mind a brüsszeli modell csődjét igazolják.

A Tisza-botrány leleplezése: mi vagyunk azok, akik a józan ész nevében feltesszük a kínos kérdéseket! Ki a felelős a 200 ezer adatért? Miért nem kérnek bocsánatot? Mi köze ehhez Ukrajnának és Brüsszelnek?

Konklúzió: két valóság harca

A "független" média (Telex, 444, Kontroll) nem híreket közöl, hanem újabb és újabb álvalóságokat épít. A globális fősodor egy illúziót védelmez (a "győztes Ukrajna", a "népszerű Tisza Párt"), és ezért kénytelen elhallgatni a kellemetlen tényeket (az adatbotrányt, a háború valódi árát). A nemzeti oldal a józan észre és a tényekre épít, és leleplezi ezeket a hazugságokat és elhallgatásokat.

A kérdés az, hogy ön melyik valóságot választja: a kínos csendét, vagy a kínos kérdésekét?

