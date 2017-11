A Helsinki Bizottság cáfolja Pintért

NINCS NYILVÁNTARTÁS A BEÉRKEZÕ NEMZETI KONZULTÁCIÓS ÍVEKRÕL - ERRE JUTOTT HADHÁZY ÁKOS, AZ LMP TÁRSELNÖKE, MIUTÁN BETEKINTHETETT A FELDOLGOZÁSBA. HADHÁZY ÁKOS: A KORMÁNY ÁLLÍTÁSÁVAL SZEMBEN NEMHOGY 1,7 MILLIÓ, DE MÉG 1 MILLIÓ VISSZAKÜLDÖTT KONZULTÁCIÓS ÍV SINCS. A KORMÁNY DECEMBER 1-JÉIG MEGHOSSZABBÍTOTTA A NEMZETI KONZULTÁCIÓ VISSZAKÜLDÉSI HATÁRIDEJÉT. MA KEZDÕDIK AZ ERZSÉBET-UTALVÁNYOK KÉZBESÍTÉSE, A 10 EZER FORINTOS JUTTATÁST A POSTÁSOK VISZIK KI KÖZÖLTE RÉTVÁRI BENCE ÁLLAMTITKÁR. A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ SZERINT ELSZEGÉNYEDÕBEN VANNAK A NYUGDÍJASOK, A NETTÓ ÁTLAGNYUGDÍJAK ÉPPHOGY MEGHALADJÁK A SZEGÉNYSÉGI KÜSZÖBÖT. JOBBIK: AZ EGYENRUHÁS ÁLLOMÁNYNAK KISZÁMÍTHATÓ ÉLETPÁLYAMODELLRE VAN SZÜKSÉGE; RÉSZBEN VISSZAÁLLÍTANÁK A SZOLGÁLATI NYUGDÍJAK RENDSZERÉT IS. EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOKRÓL TARTOTT RÉSZORSZÁGGYÛLÉST AZ MSZP AJKÁN, 10 PONTOS PROGRAMOT ÁLLÍTOTTAK ÖSSZE. TÓTH BERTALAN, AZ MSZP PARLAMENTI FRAKCIÓVEZETÕJE: A FUTBALLRA SZÁNT PÉNZNEK A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGYBEN LENNE A HELYE. 25-30 MILLIÁRDOS FORGALMAT VÁRNAK A MAGYAR KERESKEDÕK A FEKETE PÉNTEKEN, AZ AKCIÓT A MAGYAR WEBÁRUHÁZAK CSAKNEM KÉTHARMADA MEGHIRDETTE. NAV: AZ INTERNETES RENDELÉS ELÕTT FONTOS TÁJÉKOZÓDNI AZ ESETLEGESEN FIZETENDÕ VÁMOKRÓL ÉS EGYÉB KÖZTERHEKRÕL. MÁTÓL 2 FORINTTAL CSÖKKENT A BENZIN ÁRA, A GÁZOLAJÉ NEM VÁLTOZOTT; A TÖLTÕÁLLOMÁSOK ÁRAI KÖZÖTT 50 FORINTOS KÜLÖNBSÉG IS LEHET. MA ÉRKEZIK A KOSSUTH TÉRRE AZ ORSZÁG KARÁCSONYFÁJA, A 20 MÉTER MAGAS EZÜSTFENYÕT EGY TÖKÖLI NYUGDÍJAS HÁZASPÁR AJÁNLOTTA FEL. CSÚCSTALÁLKOZÓT TARTANAK AZ EURÓPAI UNIÓS ÉS A KELETI PARTNERSÉGI ORSZÁGOK BRÜSSZELBEN, CÉLJUK A GAZDASÁGI KÖTELÉKEK ERÕSÍTÉSE. THERESA MAY: TOVÁBB KELL LÉPNI A BREXIT-TÁRGYALÁSOK MÁSODIK SZAKASZÁRA. HIVATALÁBAN MARAD A ROMÁN KORMÁNY, MEGBUKOTT AZ ELLENZÉK ÁLTAL BETERJESZTETT BIZALMATLANSÁGI INDÍTVÁNY. A LENGYEL SZEJM JÓVÁHAGYTA A NAGYBOLTOK VASÁRNAPI NYITVATARTÁSÁT KORLÁTOZÓ TÖRVÉNYT, A BOLTZÁR JÖVÕ MÁRCIUSTÓL HAVI KÉT VASÁRNAPRA VONATKOZIK. UKRÁN VÁLSÁG: KIÚJULTAK A HARCOK A DONYEC-MEDENCÉBEN, SÚLYOS KATONAI VESZTESÉGEK MINDKÉT OLDALON. VÁLTOZOTT AZ ÁLLÁSPONT, AZ ARGENTIN HADITENGERÉSZET SZERINT BIZTOSAN ROBBANÁS TÖRTÉNT OTT, AHOL EGY HETE ELTÛNT A TENGERALATTJÁRÓ. KÍNA A SZANKCIÓK ÉRTELMÉBEN NEM IMPORTÁL VASÉRCET, SZENET ÉSZAK-KOREÁBÓL ÉS MEGSZÜNTETTE A BENZIN, ILLETVE A GÁZOLAJ EXPORTOT IS. HALOMRA LÕTTÉK AZ IMÁDKOZÓKAT EGY EGYIPTOMI MECSETBEN, SOK A HALOTT; BIR AL-ABED KÖZPONTJÁBAN ROBBANTÁS IS TÖRTÉNT BBC. ÚJABB 79 KORÁBBAN ELBOCSÁJTOTT TANÁR ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT ANKARÁBAN AZZAL A GYANÚVAL, HOGY KAPCSOLATBAN ÁLLNAK A GÜLENISTA HÁLÓZATTAL. HAT ÉV BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁGBAN EGY ÖNGYILKOS MERÉNYLETRE AJÁNLKOZÓ, 22 ÉVES PAKISZTÁNI FÉRFIT. MEGDUPLÁZTÁK OSCAR PISTORIUS BÖRTÖNBÜNTETÉSÉT, A BARÁTNÕJÉT MEGGYILKOLÓ HATSZOROS PARALIMPIAI BAJNOK FUTÓ MÉG 13,5 ÉVET MARAD RÁCSOK MÖGÖTT LETETTE HIVATALI ESKÜJÉT EMMERSON MNANGAGWA ZIMBABWEI ELNÖK, A 75 ÉVES POLITIKUST A ZANU-PF KORMÁNYPÁRT JELÖLTE AZ ÁLLAMFÕI TISZTSÉGRE. KILENCVENEGY ÉVES KORÁBAN ELHUNYT VASADI PÉTER KOSSUTH- ÉS JÓZSEF ATTILA-DÍJAS ÍRÓ, KÖLTÕ, A NEMZET MÛVÉSZE. LAKÁSTÛZBEN MEGHALT EGY EMBER DUNAVARSÁNYBAN; AZ OLTÁS KÖZBEN HÁROM GÁZPALACK IS FELROBBANT ÉS LEÉGETT A GARÁZS, AMELYBEN KÉT AUTÓ VOLT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY RENDÕRAUTÓ ÉS KÉT SZEMÉLYAUTÓ A FÕVÁROS VIII. KERÜLETÉBEN, ÖTEN MEGSÉRÜLTEK, KÖZTÜK HÁROM RENDÕR. MEGPRÓBÁLT MEGSZÖKNI EGY FOGOLY A VÁCI JÁRÁSBÍRÓSÁGRÓL, AZ EMELETI MOSDÓ ABLAKÁN UGROTT KI, DE ELTÖRTE A LÁBÁT ÉS ELFOGTÁK. PÉNZT CSALT KI 21 IDÕS EMBERTÕL, AZ 57 ÉVES VERESEGYHÁZI FÉRFI ÜGYE VÁDEMELÉSI JAVASLATTAL ZÁRULT.