A Heineken is elhatárolódik Azahriahtól, de a szponzorok többsége továbbra is hallgat + videó

Semmi közünk Azahriahhoz - így reagált a Heineken a Magyar Nemzet kérdésére. A lap az ügyben kereste meg az énekes szponzorát, hogy továbbra is szívesen együttműködnek-e vele azután, hogy véglénynek nevezte a Fidesz szavazóit. Úgy fogalmaztak: bár a Mi vagyunk Azahriah című film plakátján feltűnik a Soproni logó, ők mégsem állnak együttműködésben az előadóval. Majd azt írták: hiszik, hogy a termékeik és a zene politikai hovatartozástól függetlenül képes összehozni az embereket.

Baukó Attila, művésznevén Azahriah szerdán azzal robbantotta ki a botrányt, hogy a nagyobbik kormánypárt szavazóit kezdte sértegetni. Azt írta, Gyönyörűen süt a Nap, mert ő is tudja, hogy már csak az igazán szektás, értelmileg és mentálisan is visszamaradott véglények maradtak, mint a Fidesz-szavazók .

Ráadásul úgy nevezett értelmileg visszamaradott véglénynek más embereket, hogy saját bevallása szerint neki még érettségije sincs.

A botrányos megnyilvánulása után mi is kerestük Azahriah szponzorait: azt szerettük volna megtudni, hogy szerdai bejegyzése után is támogatják-e az énekest. A szponzorok többsége továbbra is hallgat, kivéve a Yettelt.