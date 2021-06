A házelnökön élcelődött Jakab Péter

81 az új fertőzöttet regisztráltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 806 089-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 12 idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 866-ra emelkedett. Már 5 millió 262 ezer embert beoltottak, közülük 3 millió 994 ezren már a második dózist is megkapták. A koronavírus-járvány csak azoknak ér véget, akik beoltatták magukat - hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. A magyar emberek a migrációs helyzetben és a koronavírus idején is számíthatnak a magyar katonákra - mondta Ruszin-Szendi Romulusz, a Magyar Honvédség újonnan kinevezett parancsnoka. Vizsgálat indul Karácsony Gergely nyelvvizsgája miatt. A Magyar Nemzet szerint az oktatási hivatal arra kérte a Budapesti Corvinus Egyetemet, vizsgálják ki, hogyan dolgozhatott a főpolgármester a szükséges nyelvvizsga-bizonyítványok nélkül az intézményben A lap birtokába jutott szabályzat szerint a tanársegédi pozícióhoz egy, az adjunktusi feladatok ellátásához két dokumentum is szükséges lett volna. A baloldal 1148 módosító javaslatot nyújtott be a jövő költségvetéshez, amelyek elfogadásuk esetén 8800 milliárd forinttal borítanák fel a benyújtott tervezetet - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. A Continental Automotive Hungary Kft. a 4,2 milliárd forintos beruházással bővíti kutatás-fejlesztési központjainak kapacitását, 70 új munkahely jön létre. A fejlesztéshez a kormány 1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást biztosít. A Sisecam csoport első európai üvegcsomagolóanyag-üzeme Kaposváron jön létre, a török cég 73 milliárd forintos beruházást hajt végre, 330 új munkahely jön létre - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A magyar gazdaság újraindításában komoly szerepet kap a Paks II. projekt, hiszen a beruházás óriási fellendülést biztosít nemcsak Pakson és a régióban, hanem az egész országban - mondta Süli János tárca nélküli miniszter. Nyugat-Magyarország legnagyobb forgalmú logisztikai üzemét adta át a Magyar Posta Zrt. Székesfehérváron. A legkorszerűbb ismeretek egybevonása a magyar tradíciókkal, a magyar kultúra értékeivel képezheti azt az alapot, amelyre építkezni lehet a magyar oktatásban - hangsúlyozta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Az egyszülős családok nincsenek egyedül, figyelem, megértés, támogatás és elismerés kell, hogy illesse őket azért, hogy két szülőként állnak helyt - mondta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Nekünk európaiaknak a kereszténység nem választás kérdése, hanem predesztináció - hangsúlyozta Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. „Mi, magyarok, bárhol vagyunk a világban, összetartozunk” - mondta megemlékező beszédében Szilágyi Péter miniszteri biztos az Egyesült Államokban, a Kalifornia állambeli Los Angelesben tartott Trianon-emlékmű felavatásán. Szlovákia el fogja ismerni a magyar oltási igazolványokat, illetve elfogadja a koronavírus elleni orosz és kínai oltóanyaggal végzett oltásokat is - jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. A világon 173,3 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ukrajnában tovább lassult a koronavírus-járvány terjedése, egy nap alatt alig több mint ötszáz új beteget jegyeztek fel. Ingyen és bármiféle nehézség nélkül kaphatják meg a koronavírus ellen Szerbiában elérhető oltóanyagokat Bosznia-Hercegovina és Észak-Macedónia állampolgárai - jelentette a szerbiai közszolgálati televízió. Már Szlovákiában is oltanak az orosz Szputnyik V vakcinával. Olaszországban újabb régiókban törölték el a koronavírus-járvány miatti korlátozásokat. Az elmúlt 24 órában - tizenegy hónapja először - egyetlen új koronavírusos esetet sem észleltek Máltán. Az afgán légierő több csapásban megölt mintegy félszáz külföldi fegyverest, aki a kormány ellen lázadó tálibok oldalán harcolt. Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát a dél-líbiai Szabha városának ellenőrző pontjánál, négyen meghaltak - a merényletért elkövetését az Iszlám Állam nevű szervezet vállalta. Fegyveres banditák csaptak le a délnyugat-nigériai Oyo állam egyik városára, a harcokban 11-en meghaltak, köztük több támadó - közölték helyi rendőrségi források. Felrobbantotta magát Abubakar Shekau, a Nigériában iszlám kalifátus létrehozásáért harcoló Boko Haram terrorszervezet vezetője a rivális iszlamista csoport, a Nyugat-Afrikai Iszlám Állam nevű szervezet elleni harcok során. 36 ember meghalt és többtucatnyi megsebesült a szudáni Dél-Dárfúr államban kitört törzsi összecsapásokban - közölte a SUNA állami hírügynökség.. A holland kormány úgy döntött, nem fizet kárpótlást az 1960-as évektől az 1990-es évek végéig tartó illegális, határokon átnyúló örökbefogadási gyakorlat áldozatainak - írta a Dutchnews nevű holland hírportál. Első Olaszország címmel országos demonstrációt tart a Matteo Salvini vezette Liga párt Rómában június 19-én, amely a jobboldali parlamenti erők első közös megmozdulása lesz a pandémia utáni újraindulás jegyében. Belehalt sérüléseibe az izraeli űrkutatási központ volt igazgatója, aki a múlt hónapban hazájában kitört zavargások során sérült meg. Az elmúlt hónapok botrányai miatt nem várták tárt karokkal Guatemalában az amerikai alelnököt. Kamala Harris első hivatalos tengeren túli útja a közép-amerikai országba vezetett, ahol tüntetők bírálták a demokrata politikust. A demonstrálók szerint a tavalyi elnökválasztást elcsalta a balliberális oldal, Kamala Harris pedig Joe Biden mielőbbi leváltására törekszik. A rend fenntartására több ezer egyenruhást mozgósítottak. Összeütközött két expresszvonat a dél-pakisztáni Szindh tartományban, legalább 30-an meghaltak, sokan megsérültek - tudatták rendőrségi források. 17 ember életét vesztette Srí Lankán a heves monszunesőzések következtében kialakult árvizek miatt az utóbbi napokban - közölték a hatóságok. Életfogytig tartó fegyházra ítéltek két férfit, aki 2019-ben megölt egy idős asszonyt a Hajdú-Bihar megyei Pocsajon, fiatalkorú társuk 14 év börtönt kapott. Hét év hat hónap szabadságvesztésre ítéltek egy fiút, aki kábítószer hatása alatt vezetett egy lopott autót és halálos balesetet okozott. Vádat emeltek az ellen a nő ellen, aki szilveszterkor megölte anyját Óbudán. A vádhatóság a vádlott kényszergyógykezelését indítványozta. Felújítják Törökbálinton az M7-es autópálya feletti gyalogos-kerékpáros felüljárót, a munkálatok miatt június 7-től augusztus 31-ig a Köztársaság tér és a Jókai Mór utca közötti szakaszon a hidat a közforgalom elől lezárták. Hamarosan már az északi parton is működik a villamos felsővezeték, így a Balaton mindkét partján korszerű, légkondicionált járművekkel utazhatunk nyaralni - jelentette ki Homolya Róbert, a MÁV-Volánbusz elnök-vezérigazgatója a Magyar Nemzetnek. Az esztergomi vonatok a Nyugati pályaudvar helyett Angyalföldről indulnak és oda is érkeznek Rákosrendezőn végzett vágányzári munkák és váltóhiba miatt - tájékoztatott a Mávinform. Országszerte a vízparti területeken folytatódik a szúnyoglárvák elleni védekezés - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Az 52 kilogrammos Pupp Réka kiesett a nyolcaddöntőben a budapesti Papp László Sportarénában zajló olimpiai kvalifikációs cselgáncs-világbajnokságon. A hivatalos rangsort a nemzetközi szövetség csak a világbajnokság után hozza nyilvánosságra, a magyar szövetség számítása szerint Csernoviczki Éva után Pupp Réka is megszerezte a tokiói indulás jogát. A Dunaújvárosi Kohász KA csapata százszázalékos teljesítménnyel nyerte meg a női kézilabda Ligakupát. A Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapata azonnali hatállyal menesztette David Davis vezetőedzőt.