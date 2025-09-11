A hazai bankszektor el tudja viselni az alacsonyabb kamatokat + videó

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A társasági adót és a tőkejövedelmek adóját is az egekbe emelné a Tisza párt - az Index birtokába jutott információk szerint. Mint ismert, a politikai formáció alelnöke korábban arról beszélt, hogy választást kell nyerni, aztán mindent lehet.
Három merénylet egy éven belül, amikben az a közös, hogy éles fegyverrel, gyilkossági szándékkal jobboldali politikusokra és politikai szereplőkre lőttek – hívta fel a figyelmet a Fidelitas a közösségi oldalán közzétett videóban.