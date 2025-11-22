Keresés

2025. 11. 22. Szombat
A havazás miatt több helyen is megbénult a buszközlekedés

2025. november 22., szombat 19:58 | MTI
A havazás miatt négy dunántúli megye számos települése elérhetetlenné vált autóbusszal szombat estére, a legtöbb Zalában - közölte honlapján a MÁV-csoport.

Közleményük szerint az időjárási és útviszonyok miatt szombat estére autóbusszal elérhetetlenné vált Baranya, Somogy, Veszprém és Zala vármegye több települése.

Baranyában Liget, Somogyban Kaposdada és Zsippó, Veszprémben Bakonybél, Hidegkút, Jásd, Kislőd, Lókút, Öcs és Tés nem érhető el busszal.

Zalában Bagod, Becsvölgye, Csapi, Kustánszeg, Milejszeg, Nemeshetés, Nemespátró, Vaspör, Zalacséb, Zalaháshágy, Zalaújlak vált elérhetetlenné távolsági járattal, de Zalaegerszeg több városrészében is szünetel az autóbusz-forgalom, így Szenterzsébethegy, Bazita és Ebergény helyi járatai sem tudnak közlekedni.

Fotó: illusztráció (Shutterstock)

 

