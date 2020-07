A hatodikról zuhant ki egy férfi a XI. kerületben és ráesett egy nőre

Jelenleg jól van beállítva a koronavírus-járvány elleni védekezés szintje, minden változtatás kockázatot jelentene, ezért ne kockáztassunk, minden maradjon úgy, ahogy van - mondta Orbán Viktor a Kossuth rádióban. A miniszterelnök közölte: közel jár a kormány ahhoz, hogy teljesítse a vállalását, és annyi munkahelyet teremtsen, amennyit a járvány tönkretett. 21 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4505 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3353-an már meggyógyultak. Kiemelt fontossággal bír a kontaktkutatás a koronavírus-járvány megfékezése szempontjából - jelentette ki Müller Cecília országos tiszti főorvos. Holnaptól a sárga vagy piros besorolású országból Magyarországra érkezőknek fizetniük kell a kéthetes kötelező házi karantént kiváltó PCR-tesztekért. Magyarországon a jelenlegi helyzetben a szabályok megfelelően működnek – mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Rendkívüli ülést tart a parlament hétfőn az Európai Uniós költségvetésről. A tanácskozást az ellenzéki pártok kezdeményezték, szerintük ugyanis nem teljesültek az Országgyűlés által megfogalmazott elvárások, amelyekkel a kormányfő Brüsszelbe utazott. Dömötör Csaba államtitkár közölte: a kormánypártok nem vesznek részt a baloldal színjátékában, és nem mennek el az ülésre, valamint rámutatott, hogy Orbán Viktor 3 milliárd eurós plusz támogatást szerzett Magyarországnak a legutóbbi EU-csúcson. Orbán Viktor miniszterelnök Magyarország érdekeinek megfelelően járt el Brüsszelben, az ellenzék csak politikai cirkuszt csinál – mondta Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint májusban a bruttó átlagkereset 398 800 forint volt, 9,4 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A kilábalás és a gazdasági fellendülés jeleként értékelte a legfrissebb béradatokat a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár. Bodó Sándor különösen jelentősnek nevezte, hogy a nehéz gazdasági helyzetben Magyarországon májusban is jelentős mértékben nőttek a bérek. Elismerte Dobrev Klára, hogy egy brüsszeli jelentésről egyeztetett az Index kirúgott főszerkesztőjével. A Demokratikus Koalíció EP-képviselője az ATV-ben ugyanakkor azt tagadta, hogy beleszólt volna abba, hogy miről írjanak a portálon. Indexes korrupcióra utalt Bodolai László a Spirit FM-en. Az igazgatósági elnök elmondta, ő nem köt olyan szerződéseket haverokkal, hogy a fele visszajön, de az Indexen belül meg lehetett tenni, ha valaki ezt nagyon úgy akarta. Dobrev Klára DK-s EP-képviselő azt szorgalmazza, hogy a baloldali önkormányzatoknak kellene pénzt fordítaniuk egy új sajtótermékre, mivel csak így biztosított a függetlensége. Ha Dobrev Klára aggódik a sajtószabadságért, akkor a jelentésébe foglalja bele a baloldali álhírterjesztőket is - mondta a Hír Tv-nek a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója. Hollik István szerint nevetséges az a kijelentése Gyurcsány Ferenc feleségének, hogy a baloldali önkormányzatok független sajtót tudnának fenntartani. Darabjaira hullott az ellenzéki összefogás a Pest megyei Gödön, miután a baloldali vezetés felfüggesztette a Momentum-os polgármestert. A DK, az LMP és a Jobbik mellett, a Fidesz is megszavazta, hogy két hétre megvonják Balogh Csaba jogkörét. A hagyományos és a távoktatást ötvöző hibrid tanításra kell felkészülni szeptembertől - mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Összeöntötték az idén tízéves Magyarok Kenyere - 15 millió búzaszem programban a felajánlott búzát a történelmi Magyarország közepén, Szarvason. Negyedik szakasza kezdődik a 2017-ben megkezdett szabadvízi strandfejlesztéseknek, a 2030-ig zajló beruházásoknak köszönhetően több mint száz strand újulhat meg - közölte Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója. Wroclav és Budapest között járatot indít augusztus 24-én a LOT Polish Airlines. Matteo Salvini, a Liga és az olasz jobboldali ellenzék vezetője közösségi oldalán köszönte meg Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy kitartásra buzdította őt, miután a parlament megvonta mentelmi jogát. A moniesti román ügyészség szerint a „kifele a magyarokkal az országból!” csupán egy „magyarellenesnek vélt jelszó”, és nem minősül gyűlöletkeltésnek vagy diszkriminációra való uszításnak. Megalakult az új összetételű vajdasági tartományi képviselőház, házelnökké ismét Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét választották meg. A lengyel kormánypárt egyik EP-képviselője, Beata Szydlo interpellációval fordult az Európai Bizottsághoz, tiltakozva az ellen, hogy a testület az LMBT-jogokra hivatkozva visszautasította hat lengyel település testvérváros programbeli finanszírozását. A világon 17,3 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 673 171, a gyógyultaké 10 132 579 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ausztriában ismét növekedett az új, bizonyítottan koronavírustól fertőzöttek száma, az elmúlt 24 órában 175 fertőzöttet diagnosztizáltak. Romániában csaknem 1300 embernél mutatták ki a koronavírust az elmúlt 24 órában, ezzel meghaladta az ötvenezret a járvány kezdete óta azonosított fertőzöttek száma. Boris Johnson brit miniszterelnök bejelentette, hogy legalább két héttel elhalasztja a koronavírus-járvány elleni intézkedések szigorának enyhítését, mert ismét növekedésnek indult a fertőzöttek száma. Kötelező lesz a szájmaszk több holland és számos francia városban. Enyhítéseket vezetnek be Izraelben a fertőzöttek növekvő száma ellenére, mert a tudósok szerint csillapodik a járvány második hulláma, ugyanakkor a hadsereg veszi át a fertőzési láncolatok felgöngyölítésének a munkáját - jelentette a helyi média. Irán holnaptól nem enged be turistákat az országba a koronavírus-járvány újbóli felerősödése miatt. Ismét negatív rekordot döntött az új koronavírus-fertőzöttek száma a Fülöp-szigeteken, az ország egészségügyi minisztériuma egy nap alatt 4603 új esetet jelentett. Folytatódtak az erőszakos antirasszista tüntetések az Egyesült Államokban. Portlandban gyújtogattak, barikádokat emeltek, és kövekkel dobálták meg a rendőröket. Eközben a radikális baloldal újabb célpontot talált, egy újság szerint már a szörfözés is rasszistának számít. A hongkongi demokráciapárti mozgalom folytatni fogja a kínai elnyomás elleni harcot - közölte Joshua Wong ellenzéki aktivista. A koronavírus-járványra hivatkozva Carrie Lam hongkongi kormányzó bejelentette, hogy egy évvel elhalasztják a szeptember 6-ra kitűzött törvényhozási választásokat. Pakisztán rakétacsapást mért egy afgán határtelepülésre, 15 ember életét vesztette, 80-an megsebesültek. Vonatbaleset történt Portugáliában, egy ember életét vesztette, csaknem félszázan megsérültek. Negyvennyolc határsértőt fedeztek fel a magyar és román határrendészek egy török rendszámú teherautó rakterében a Csanádpalota-Nagylak II autópálya-határátkelőn. A XI. kerületi Hadak útján eddig tisztázatlan körülmények között kizuhant egy ember egy ház hatodik emeleti ablakból, és ráesett egy babakocsit toló nőre - mindketten meghaltak, a babakocsiban lévő gyermek csak könnyebben sérült meg. A NAV munkatársai fogtak el egy utast a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren, a nigériai férfi csaknem egy kilogrammnyi kábítószert - kokaint és heroint - próbált becsempészni Magyarországra. Fejér és Pest megyei családok csaptak össze abban a tömegverekedésben, amelyben egy ember meghalt Érden – közölte a rendőrség. A rendőrség 12 ember ellen csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság, egy ellen pedig emberölés megalapozott gyanúja miatt indított eljárást. Tűzgyújtási tilalmat rendeltek el Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megyében a szárazság miatt. A Vándor Róbert kormányozta RSM2 katamarán haladt át elsőként az 52. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj balatonfüredi célvonalán. Lance Stroll, a Racing Point kanadai pilótája volt a leggyorsabb a Forma-1-es Brit Nagydíj második szabadedzésén. A Puskás Akadémia labdarúgócsapata szerződtette a román válogatott Alexandru Balutát. Teljessé vált a Tour de Hongrie kerékpáros verseny mezőnye, a magyar válogatott is indul, összesen 120 versenyző vág majd neki a viadalnak.