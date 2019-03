A hatékonyabb gazdasághoz egészségesebb nemzet szükséges

Kiemelte: az nem csak egy családnak vagy magánembernek az érdeke, hogy milyen az egészségi állapota, hanem a társadalom és a gazdaság teljesítőképességéhez is keményen hozzájárul. Ahhoz, hogy hatékonyabb legyen a gazdaság, szükséges egy egészségesebb nemzet elérése - fogalmazott. Hozzátette: sajnos köztudott, hogy nagyon rossz a magyarok egészségi állapota.

Rékassy Balázs kifejtette: ebben a javaslatcsomagban számos elképzelés van, például, hogy miként lehetne a prevencióra nagyobb hangsúlyt fektetni, hogyan lehetne az egészségügyi ellátórendszert hatékonyabbá tenni és hogyan lehetne az állami és magán egészségügyet fehéríteni.

Arra is javaslat van, hogy egészségpénztárba be lehet fizetni és arról én döntök, hogy aztán egészségbiztosításra vagy közvetlen egészségügyi kiadásokra használom. Rékassy Balázs úgy fogalmazott: erre most is lehetőség van, mégis a magyar lakosságnak csak a 22 százaléka az, aki egészségpénztári tag. Döntően azok, akik nagyvállalatoknál dolgoznak és a nagyvállalat korábban ehhez adókedvezményt kapott.

A mostani elképzelés az, hogy ez az adókedvezmény valahogy visszajöjjön, illetve az egyén a befizetései után is egy nominális támogatást kapjon, abban az esetben, ha a megtakarítását egészségügyi szolgáltatásokra fordítja - mondta.