A határsértő nem menekült

Elérte a migránsmenet a magyar határt (Fotó: Molnár Edvárd)

Korábban arról szóltak a hírek, hogy lassan a börtöneinket is elfoglalják a lebukott embercsempészek. Mára minden tizedik fogvatartott közülük kerül ki. Orbán Viktor miniszterelnök az osztrák kancellárral és a szerb elnökkel egyetértésben elmondta, az Európába vezető migrációs útvonalak közül a legsúlyosabban érintett a nyugat-balkáni. Ráadásul az is nehézséget okoz, hogy az illegális migráció és az embercsempészek aktivitása szintet lépett, már éles fegyvereket is használnak egymás közötti konfliktusokban és a határőrök ellen is. Itt tartunk.

Mindeközben az idegen érdekeket szolgáló globalista dollárbaloldal álszent megmondóemberei még mindig azt állítják, nincs semmilyen probléma, a Fidesz, a kormány csak a mélyülő megélhetési gondokról akarja elterelni a figyelmet a nem létező migránsválság emlegetésével. Emlékszünk még a külföldről pénzelt Márki-Zay Péter idióta migránsszámlálójára a választási kampányban, de a DK és a többi ellenzéki párttöredék prominensei is rendre azt állítják mind a mai napig, hogy migránsválság nincs, senki nem tud Magyarországon illegális bevándorló tömegeket mutatni.

A szokásos bolsevik mellébeszélés viszont egy másodpercre sem állja ki a valóság próbáját. Elég az egyre szaporodó halálos balesetekre gondolni, amiket a határsértőkkel túlzsúfolt járművek szenvednek el a hatóságok elől menekülve. De az is beszédes, ahogyan az osztrákok hergelik az ottani közvéleményt, azt állítva, hiábavaló a szigorú védelem déli határainkon, lassan megtelik Ausztria a tőlünk érkező migránsokkal. Vagyis szerintük nagyon is létező veszélyekről van szó. Vagy kukkantson át a Vajdaságba a kételkedő tudatlan, beszélgessen a rettegő újvidéki, horgosi magyar testvéreinkkel a kibontott tetőkön keresztül megszállt tanyákról, az ellopott termésről, a bevásárolni sem merő nőkről vagy az erdei lövöldözésekről, aztán meglátjuk, van-e ezek után válság vagy nincs. De a nemrég szolgálatba állt határvadászaink vagy az évek óta áldozatos munkát végző rendőreink és katonáink is tudnának mesélni a létrás különítményekről, a kődobáló, agresszív betolakodók inváziójáról. Az a helyzet, hogy nekik köszönhetően vannak nálunk viszonylag kezelhető viszonyok, amit ezek a megvásárolt balliberális agyrágó bogarak kiforgatnak, azt állítva, hogy nem is akar idejönni senki.

Ki kell mondani végre, a határsértő nem menekült! Nem az a szolidáris, aki idecsalogatja őket, a hosszú, gyötrelmes úton több ezer dollártól megfosztja szerencsétleneket az embercsempészek közreműködésével, majd mossa kezeit, ha mégsem tudnak integrálódni. Nem az a jó ember, aki menekülteknek hazudja, térképpel, sátorral, ruhával segíti a bűn elkövetésében őket. Az igazi támogatás az lenne, ha az otthonmaradás feltételeinek megteremtésében jeleskedne Európa és az a magánpénz-birodalom, amely busás profitot remél átverésüktől.

Úgyhogy nem ártana, ha Putyin legyőzése mellett az unió déli határának megvédésére is fordítana némi kézzelfogható figyelmet a tekintetes Európai Bizottság. Arra a parlamentre ugyanis, amely megszavazta a férfiak jogát a szülésre, jelenleg nem számíthatunk.