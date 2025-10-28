Keresés

A hamis csillogás ára: negyedmilliárdos csalás Nagykanizsán – Több mint ruha kérdése

2025. október 28., kedd 08:40 | MTI

Egy nagykanizsai parkolóban indult, de negyedmilliárd forintos csalássá dagadt az ügy, egy házaspár hatalmas mennyiségű hamis márkajelzésű ruhával bukott le. A hír látszólag egyszerű bűncselekményről szól. Azonban a felszín mögé nézve ez az eset tökéletesen megmutatja, hogyan mérgezi a gazdaságot és a társadalmi bizalmat a hamisítványok világa, és milyen rejtett árat fizetünk mindannyian a látszólag olcsó "alkukért".

  A hamis csillogás ára: negyedmilliárdos csalás Nagykanizsán – Több mint ruha kérdése

A NAV zalaegerszegi akciója, amely során csaknem negyedmilliárd forint értékű hamis ruhát foglaltak le egy nagykanizsai házaspártól, sokkal többről szól, mint néhány zsáknyi török és szerb "márkás" holmiról. Ez az eset kristálytisztán megmutatja a hamisítások romboló természetét, amely messze túlmutat a jogtulajdonosok anyagi kárán.

1. A gazdasági méreg: Ki fizeti meg valójában?

A hivatalos közlemény 246 millió forintos vagyoni hátrányról beszél, amit a 31 védjegy tulajdonosának okoztak. A valódi kár azonban ennél sokkal tetemesebb, és azt mindannyian megfizetjük:

Tisztességes vállalkozások tönkretétele: A hamisítványok dömpingáron árasztják el a piacot, lehetetlenné téve a versenyt azon magyar kisvállalkozások és boltok számára, amelyek legálisan, adózva próbálnak megélni. Minden egyes eladott hamis póló újabb szög a tisztességes kereskedelem koporsójába.

Elmaradt adóbevételek: A feketepiacon mozgó negyedmilliárd forint után egyetlen fillér adó sem folyik be az államkasszába. Ezt a pénzt iskolákra, kórházakra, utak építésére lehetne fordítani. Az adócsalás végső soron a közösségtől lop. 

Munkahelyek megszűnése: A hamisítás aláássa a legális gyártást és kereskedelmet, ami hosszú távon munkahelyek elvesztéséhez vezet a valódi termékeket előállító és forgalmazó ágazatokban.

2. A vásárló becsapása: Az olcsóság illúziója

Sokan legyintenek: "Kit érdekel, ha hamisítvány, amennyiben olcsó?" Ez egy veszélyes illúzió.

Minőség és biztonság? A hamis ruhák gyakran silány anyagokból, egészségre ártalmas festékekkel, esetenként gyermekmunkával készülnek. Az olcsóság ára itt a minőség hiánya, sőt, akár egészségügyi kockázat is lehet. Egy eredeti termék árát nem pusztán a márkanév, hanem a minőség-ellenőrzés, a biztonságos anyagok és a tisztességes gyártási folyamat is indokolja.

A bizalom eróziója: A hamisítványok elterjedése aláássa a márkákba vetett bizalmat. A vásárló elbizonytalanodik, nem tudja, mit kap a pénzéért. Ez hosszú távon az egész piac működését megmérgezi.

3. A morális kérdés: A gyors haszon etikája

Ez az eset rávilágít egy mélyebb társadalmi problémára is: a gyors, munka nélküli haszonszerzés vonzerejére, még akkor is, ha az törvénytelen és másoknak kárt okoz. A hamisítás nem „okos” üzleti fogás, hanem lopás – szellemi tulajdon eltulajdonítása –, ami aláássa az innovációt és a kreativitást.

Forrás: MTI

