A hajdúszoboszlói gyümölcsösben is megjelentek a mezei pockok + videó

Vezércikk – Már saját pártjukat hibáztatják a mezei tiszások az adatszivárgás miatt + videó

Magyar Péter új szakértője: a múlt kísértetei és a jövő veszélyei

Magyar Péter bizalmasa májusban a HVG-nek adott interjújában arról beszélt, hogy egy berlini rendezvényen egyeztetett több applikáció-készítővel. A Mandiner kiderítette, hogy az említett rendezvényen - egy technológiai kiállításon - ott volt az ukrán hátterű PettersonApps is.

Miért a Békemenet a leghatékonyabb válasz Brüsszelnek? Politikai filozófiai elemzés a fizikai közösség erejéről a virtuális hatalom korában. Egy írás, ami túlmutat a napi politikán.

