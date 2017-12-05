2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

A haderőfejlesztési program végrehajtását ígérte Németh Szilárd

Hír TV

2017. december 5., kedd 07:59, frissítve: kedd 08:15

Németh Szilárd azt mondta, hogy a „Zrínyi 2026”-nak megvan a politikai és a szakmai támogatása is.

A haderőfejlesztési program végrehajtását ígérte a kecskeméti légi bázison a honvédelmi és rendészeti bizottság fideszes elnöke. A kormánypárti politikus szerint a katonák illetményemelésén és a technikai fejlesztéseken kívül az infrastrukturális körülményeket is javítani kell.

„A kormányzati akarat, a politikai támogatás, a katonáink akarata összecseng, nagyon fontos a korszerűsítés, fontos, hogy NATO-kompatibilis rendszerek jöjjenek létre, hogy együtt tudjunk működni, fontos Európa védelme, a NATO-országok összefogása, de a legfontosabb a magyar katona” – fogalmazott Németh Szilárd.

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Németh Szilárdhaderőfejlesztési program

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