A háború lezárása felvetheti Volodimir Zelenszkij államfői legitimitását is + videó

Volodimir Zelenszkij az alkotmányra hivatkozva próbálja megtartani Ukrajna területeit - számolt be a Hírtv kárpátaljai tudósítója. Dunda György szerint ugyanakkor a pénteki amerikai-orosz egyeztetések, még az ukránok szerint is közelebb hozhatja a háború lezárását. Ugyanakkor leszögezte, a tárgyalások kérdéseket vethetnek fel Volodimir Zelenszkij államfői legitimitásával kapcsolatban, vagy az embertelen toborzók számonkérését.
