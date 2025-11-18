Keresés

Belföld

A háború és a Brüsszelből irányított Tisza Párt voltak a hétfői Nemzeti Kör témái + videó

2025. november 18., kedd 12:00 | HírTV

A Pest megyei 2-es számú választókerületének elnöke elmondta: ezekkel a beszélgetésekkel céljuk, hogy összegyűjtsék azokat a magyarokat akiket érdekel a nemzeti kultúra, és leleplezzék a baloldal valódi szándékait.

  A háború és a Brüsszelből irányított Tisza Párt voltak a hétfői Nemzeti Kör témái + videó

Huth Gergely, Pesti Srácok, főszerkesztő: "Azért teremt Brüsszel teljesen életveszélyes helyzetet Európa számára, azért provokáljuk, azért fegyverkezünk, mint európai unió Oroszország ellen, mert mint ők állítják ha mi nem vagyunk ott, akkor ők fognak minket megtámadni."

Gajdics Ottó, műsorvezető, HírTV: "Nézzék meg a szakértőket, vessék egybe az Európai unió országspecifikus ajánlásaival. Vissza akarják állítani a 2010 előtti időszakot minden jellemzőjével, a csődjével is. Mert ha Magyarország gazdasága csődben van, akkor vissza lehet hívni az IMF-et, az európai központi bankot, el lehet adósítani újra rettenetesen Magyarországot."

A Nemzeti Kör Roadshow következő állomása Maglód lesz, itt november 21-én beszélgethetnek a vendégek szerkesztőkkel, publicistákkal és műsorvezetőkkel.

 

