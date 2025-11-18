A háború és a Brüsszelből irányított Tisza Párt voltak a hétfői Nemzeti Kör témái + videó

Megosztás itt:

Huth Gergely, Pesti Srácok, főszerkesztő: "Azért teremt Brüsszel teljesen életveszélyes helyzetet Európa számára, azért provokáljuk, azért fegyverkezünk, mint európai unió Oroszország ellen, mert mint ők állítják ha mi nem vagyunk ott, akkor ők fognak minket megtámadni."

Gajdics Ottó, műsorvezető, HírTV: "Nézzék meg a szakértőket, vessék egybe az Európai unió országspecifikus ajánlásaival. Vissza akarják állítani a 2010 előtti időszakot minden jellemzőjével, a csődjével is. Mert ha Magyarország gazdasága csődben van, akkor vissza lehet hívni az IMF-et, az európai központi bankot, el lehet adósítani újra rettenetesen Magyarországot."

A Nemzeti Kör Roadshow következő állomása Maglód lesz, itt november 21-én beszélgethetnek a vendégek szerkesztőkkel, publicistákkal és műsorvezetőkkel.