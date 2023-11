A gyurcsányistáknak fáj kiírni, hogy „Szép volt, fiúk! Hajrá, magyarok!”

Megosztás itt:

Az ellenzék képviselőinek közösségi oldalai sokat elmondanak arról, hogyan viszonyulnak a diadalhoz. Gyurcsány Ferenc például sehogy, mert egy betűt sem vesztegetett a meccsre, de Dobrev Klára árnyék-miniszterelnök sem - mutatott rá a Mandiner.

Az árnyékkormánytag Varju László is néma maradt – pedig ő máskor posztolt már válogatott mérkőzéséről –, csakúgy, mint a párt erős embere, EP-képviselője, Molnár Csaba, aki a derbi helyett megállapította, hogy „Orbán lett az európai politika körömgombája”.

A momentumosok nem szokták tagadni, hogy szeretik a focit, bár amikor Fekete-Győr András örömködik, azt érdemes kritikai éllel tudomásul venni.

Az egykori pártelnök most egy fotóval illusztrálta a posztját, azt írta, „Jövőre találkozunk a német EB-n. Jó lesz! Szép volt, fiúk!”. A jelenlegi elnök, Gelencsér Ferenc azonban nem szólalt meg. A párt erős embere, Donáth Anna nem nézte a mérkőzést, az idő alatt éppen a Partizánban adott interjút Gulyás Mártonnak.

Momentumos kritika a DK-nak

A lila pártnak van egy kevésbé ismert elnökségi tagja, aki „másodállásban” labdarúgó-szakíró. Kele János is kiírta, hogy nincs EB nélkülünk, de annál érdekesebb, amit még a meccs előtt pötyögött be a számítógépébe. A momentumos politikus felidézte azt az esetet, amikor Bohár Dániel – persze őt is gyalázta – megkérdezte a DK prominenseit, kinek fog szurkolni az apai ágon bolgár felmenőkkel rendelkező Dobrev Klára.

Majd így folytatta. „Ha esetleg eddig azt hittük, hogy az önmagát tőről metszett, szőrös tökű profinak maszkírozó DK kommunikációs főmuftijait egy ilyen pitiáner kérdéssel nem lehet bezavarni a málnásba, hát, jókorát tévedtünk: válaszukban Molnár Csaba és Kálmán Olga is felkészületlen alsós tagozatosokat megszégyenítő hebegésbe kezdtek, hogy aztán a végén arra jussanak, az bizony nagyon szenzitív magánügy, hogy ki, kinek és miért szorít. Igen, jól olvasod: ma-gán-ügy.”

Kele ezzel a bejegyzéssel azt érte el, hogy a Momentum újra belegyalogolt a DK-ba.

Borítókép: A magyar csapat tagjai ünnepelnek a labdarúgó Európa-bajnoki selejtezők kilencedik fordulójában, a G csoportban játszott Bulgária - Magyarország mérkőzés után a szófiai Vaszil Levszki Nemzeti Stadionban 2023. november 16-án. A találkozó 2-2-es döntetetlenre végződött, a magyar válogatott kijutott a jövő évi Európa-bajnokságra.