A Gyurcsány-kormány idején állami kitüntetéssel díjazták a gyerekmolesztálót

Megosztás itt:

Jobban járt volna a baloldal, ha inkább hallgat a Novák Katalin köztársasági elnököt és Varga Judit volt igazságügyi minisztert is lemondásra késztető kegyelmi botrány kapcsán. Nem kell ugyanis nagyot visszaugrani az időben, hogy felidézzük a gyerekeket, fiatalkorúakat molesztáló Sipos Pál történetét.

Tíz éve a 444.hu számolt be a csak S. középiskolai tanárnak nevezett Siposról, aki az 1980-as években az akkori fővárosi elit gyerekeinek szervezett táborokat. A férfi rideg számításból építette ki a félelmen alapuló gyermektársadalmát, ahol aztán nemcsak szadista kegyetlenséggel bánt a gyerekekkel, de fizikailag és lelkileg is folyamatosan bántotta őket, illetve szexuális bűncselekményeket is elkövetett velük szemben. A perverz tanárnak rengeteg áldozata volt.

Egy abuzált fiú így számolt be Siposról:

"Hat perc töri vagy magyar után áttért szexuális témákra. Persze izgatott is. És amikor elélveztem, meg volt, hogy ő is, akkor azt mondta, hogy ne érezzem rosszul magam, csak mert most furcsán érzem magam. Azt mondta, hogy »post coitus omnis animalis triste«, ami azt jelenti, hogy közösülés után minden állat szomorú. Közben is tanított, igazi mesterednek érezhetted."

Sipos ténykedése nem maradt titokban, az ELTE Ságvári Endre Gyakorló Iskolában (a mai ELTE Trefort Ágoston) betelt a pohár, mennie kellett, az iskola jó hírnevét megőrizendő, nyomozás és felelősségre vonás nélkül. Eltussolták az ügyét.

Ennél is felháborítóbb, hogy Sipos továbbra is közel maradt a fiatalokhoz, a Magyar Televízióban többek között ifjúsági műsorok szerkesztőjeként, később a kulturális szerkesztőség vezetőjeként tevékenykedett, évente tízmillió forintot meghaladó fizetésért.

Ne felejtsük azt sem, Sipos Pál komoly politikai hátszéllel rendelkezett, amelynek köszönhetően magas állami kitüntetésben részesült: Sipost 2006-ban Bozóki András, a Gyurcsány-kormány nemzeti kulturális örökség minisztere a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntette ki. A kitüntetést a botrány kirobbanása után sem vonták vissza „törvény hiányában”.

A perverz tanárnak ráadásul 2010-ig, a Gyurcsány–Bajnai-kormányok bukásáig sziklaszilárd volt a pozíciója a köztelevíziónál. A 444.hu újságírójának azt mondták Sipos akkori tévés környezetéből, hogy a főszerkesztő ott is „gyakorolta kedvenc abúzusait”.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Shutterstock)