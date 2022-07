A Gyurcsány-házaspár leszalámizta a baloldalt, már csak egy maradt hátra

Megosztás itt:

A hazai baloldal még soha egyetlen választáson sem kapott ki annyira, mint idén április harmadikán. 900 ezer szavazó fordított nekik hátat 2018-hoz képest. A baloldali látszatösszefogás már régen a múlté, a baloldali pártok vezetői politikai gyilkosság áldozatai lettek. Az elkövető az a Gyurcsány-házaspár, akik még ebből az orbitális bukásból is hasznot tudtak húzni, idén ugyanis már a DK-nak van a legtöbb képviselője (16) az Országgyűlés ellenzéki padsoraiban. Egyetlen ember van már csak a baloldalon, aki szúrja Gyurcsányék szemét: Karácsony Gergely. A Ripost sorra vette, hogy miként végezték a baloldal megmondó emberei, és utánajárt annak is, hogy mi lehet "KariGeri" sorsa.

Márki-Zay Péter számkivetett lett

Még meg sem voltak a tavaszi országgyűlési választások végeredményei, az azonban már így is teljesen tiszta volt mindenki számára, hogy a baloldal Márki-Zay-val viteti el a balhét. A baloldal eredményváróján egy kis túlzással csak Márki-Zay Péter jelent meg, aki a családjával volt kénytelen színpadra állni, és elismerni, hogy vesztettek. Gyurcsány Ferenc és a DK nácitagozatát akkor még vezető Jakab Péter szinte azonnal előállt egy videóval, amiben közölték: egyértelműen Márki-Zay a felelős a történelmi bukásért. A baloldal látszatösszefogás miniszterelnök-jelöltjének nem volt más választása, mint vállalni a felelősséget. A későbbi interjúkban már nyíltan arról beszélt, hogy a baloldalon nem is mindenki akart nyerni, őt pedig sokszor inkább hátráltatták látszat szövetségesei, mintsem támogatták volna. De a Partizán című műsorban arról is nyíltan beszélt, hogy egy esetleges győzelem esetén ő csak báb lett volna, az igazi haszonélvezők Gyurcsányék lettek volna.

- Ha győztünk volna, akkor a DK és a Jobbik aratta volna le ennek az anyagi és a személyi hasznát. Nem én! Nekem nem volt sem frakcióm, sem egyéb lehetőségem. Én ott lettem volna miniszterelnökként, de a több százmilliós párttámogatást, az összes parlamenti pénzt és minden mást a pártok kaptak volna

- nyilatkozta Márki-Zay, aki jelenleg egy új párt alapításán dolgozik, de valódi szövetségesek híján aligha fog sikerülni neki átütő eredményt elérnie.

Fekete-Győr András csúfos bukása

Fekete-Győr András karrierje egy negatív kampánnyal, a Nolimpiával kapott erőre. Sokan benne látták a baloldal új reménységét. "Fegyőr" pedig fogadkozott is a Momentum elnökeként, hogy bizony egyik olyan párttal sem lépnek szövetségre, akik a rendszerváltás után irányították az országot. Hamarosan azonban kiderült, hogy Fekete-Győr András szeret füllenteni, és egyik napról a másikra már Gyurcsányék hű zsoldosai lettek. A hazudozás és egy végzetes interjú a Partizánban elég volt ahhoz, hogy a baloldali előválasztáson megsemmisítő vereséget szenvedjen. A pártvezetők közül messze a legkevesebb szavazattal, a voksok 3,4 százalékával tökutolsó lett. Ezt követően bizalmi szavazást kezdeményezett maga ellen, minek során a Momentum küldöttgyűlése megvonta tőle a bizalmat, így Fegyőrnek mennie kellett. Az idei választások után ő lett a párt frakcióvezetője, de a héten az is kiderült, hogy onnan is meneszti a párt, így lényegében kimondható, hogy Fekete-Győr András politikai pályafutása megcsömörlött.

Jakab Péter bohócnak is kevés volt

Pár évvel ezelőtt senki nem gondolta volna, hogy az ellenzék szélsőjobboldali és szélsőbaloldali pártjai egykor legszorosabb szövetségesként fognak indulni egy választáson. 2022-ben aztán ez is megtörtént, Jakab Péter Gyurcsány Ferenc hóna alá járt demokratikus levegőt szippantani. Jakab Péter a választási kampányban semmit nem csinált azon kívül, hogy megpróbálta elhitetni az emberekkel, hogy ő is csak egy közülük, aki parizeres szendvicset ebédel, kerüli a luxust és boldog családi életét él. A hónapokon keresztül tartó bohóckodása kegyetlen véget ért. Kiderült ugyanis, hogy testőrökkel jár, akik ráadásul esetenként bántalmaznak is másokat, valamint arra is fény derült, hogy Jakab a kabinetfőnökével, a csupán "mamuszosnak" becézett Molnár Enikővel csalja meg a feleségét. Végül június elején jött a hír, hogy Jakab megelőzte, hogy leváltsák, így inkább saját maga mondott le. A szebb napokat látott Jakab ezt követően saját útját kezdte járni, és a közösségi oldalakon a párt lógója helyett sajátjával látta el a videóit. Az egyikben például arról beszélt, hogy utál a parlamentbe bejárni, mert ott sok a szar ember. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ezt úgy kommentálta, hogy önbevallásnak tekinti Jakab szavait, mivel az egykori pártelnök a jobbikosokat ismeri leginkább, így róluk lehet meg a véleménye.

Mi lesz KariGerivel?

Gyurcsány és Gyurcsányné tehát már mindenkitől megszabadult, akik veszélyeztethették volna vezető szerepüket a baloldalon. Egyedül Karácsony Gergely főpolgármester maradt hátra, aki szúrja a szemüket. Gyurcsányék többek között azért is haragszanak Karácsonyra, mert az előválasztáskor visszalépett Márki-Zay Péter javára, így akadályozva meg azt, hogy Gyurcsányné lehessen a baloldal miniszterelnök-jelöltje. Egyes, - meg nem erősített - belsőkörökben terjedő információk szerint Gyurcsányék már készülnek a bosszúra. A közszájon forgó pletykák szerint a fővárosi közgyűlésben legtöbb baloldali taggal rendelkező DK a következő önkormányzati választásokig hagyja KariGerit, hogy teljesen aláássa hírnevét az elbaltázott döntéseivel. Ezek közé tartozik a

a Városháza eladása körüli botrány

a mániákusan kiterjesztett biciklisávok építése

a rakpartok lezárása

parkolódíjak drasztikus megemelése

a buszsávok jogtalan használata céges sofőrrel

a nyelvtudás hiánya

a hajléktalan-kérdés elburjánzása

És mire a fővárosiaknak 2024-re teljesen elegük lesz Karácsony agymenéseiből, a DK előállhat egy saját főpolgármester-jelölttel Gyurcsányné Dobrev Klára személyében.

Eredeti cikk: Ripost