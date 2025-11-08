A gyűlöletkeltés ára: hogyan mérgezi a baloldal a közhangulatot?

Megosztás itt:

Észrevette már, mennyire fárasztó egy olyan ember társaságában lenni, aki folyton panaszkodik, aki mindenben csak a hibát keresi, aki soha semminek nem tud örülni, és mindenkit irigyel? Ez a fajta krónikus negativitás és zúgolódás nemcsak lehúzó, de hosszú távon megmérgezi a kapcsolatokat. Most képzeljük el ezt a romboló magatartást politikai stratégiaként, országos szintre emelve.

Ez az, amit ma a magyar baloldal, és élén a Tisza Párt művel.

1. A káosz mint politikai cél: a „kútmérgezés” stratégiája

A stratégia aljas, de logikus. Azt hirdetik, hogy itt minden rossz, diktatúra van, élhetetlen az ország, elnyomás uralkodik, mindenki lop. Ezek nem diagnózisok, hanem szándékos hazugságok, amelyeknek egyetlen célja van, a közhangulat megmérgezése.

A cél nem a hibák kijavítása (ha találnak valós hibát, azt aránytalanul felnagyítják, mintha az igazolná az összes többi hazugságukat), hanem a káosz, a széthúzás, az irigység és a gyűlölet állapotának megteremtése. Miért? Mert ez az ideális táptalaj a rend lebontásához és a hatalom megszerzéséhez. Egy elégedett, hálás, építkező nemzetet nem lehet fellázítani. Egy megmérgezett, irigy, frusztrált tömeget viszont igen.

A valódi bűn tehát nem is a kormány (állítólagos) hibáiban keresendő, hanem ebben a tudatos kútmérgező magatartásban. A probléma forrása pontosan az, aki a problémáról a leghangosabban kiabál.

2. A patologikus valóságtagadás: két pofonegyszerű példa

Magyar Péter Facebook-posztjai tökéletes látleletei ennek a beteges valóságtagadásnak.

1. Példa: Az adatárulás Mint "Siker" A tény: A Tisza Párt egy félkész, gyanús hátterű (ukrán szálas) applikációval elárulta 200 ezer hívét, és elvesztette az adataikat. A Magyar Péter-i valóság: Ahelyett, hogy bocsánatot kérne, átkeretezi a botrányt egy „soha nem látott egységgé”. A felelősséghárítás itt már a valóság teljes tagadása. A 200 ezer áldozatot nem kárpótolja, hanem pajzsként használja fel a kormány elleni hergeléshez.

2. Példa: Az Orbán–Trump Találkozó Tagadása A tény: Orbán Viktor a világpolitika csúcsán, Washingtonban tárgyal sikeresen Donald Trumppal, aki „bajtársnak” nevezi. A Magyar Péter-i valóság: Ezt a tényt egyszerűen letagadja. Azt hazudja, Orbán "idegen érdekeket" képvisel (miközben ő maga a brüsszeli EPP bábja), és „Temuról rendelt másolatnak” nevezi.

Ez már nem politika, ez pszichológia. Ez a nárcisztikus valóságtagadás klasszikus esete, ahol a vezér képtelen elviselni a saját kudarcát vagy a másik sikerét, ezért egy alternatív valóságot gyárt a szektájának.

3. A „józan ész” tesztje: kiben bízol?

A legmegdöbbentőbb az, hogy sokan végiggondolás nélkül elhiszik ezt a mérgező narratívát. Pedig elég lenne csak az élet egyszerű igazságait és tapasztalatait alkalmazni.Aki elárulta a családját, elárulja a szavazóit is? Magyar Péter politikai karrierje a saját családjának lehallgatásával és elárulásával indult.

A józan ész azt diktálja: aki a legszentebb köteléket is képes felrúgni a céljaiért, az vajon pont a távoli szavazóival lesz hűséges? Aki elárulta a hazáját, téged miért ne árulna el? A Tisza Párt Brüsszelben fegyelmezetten megszavazta a migrációs paktumot, a háborús finanszírozást és az LMBTQ-propagandát – mindent, ami a magyar nemzeti érdekekkel ellentétes. Aki a hazáját árulja el a brüsszeli elit elismeréséért, az vajon pont a te érdekeidet fogja képviselni, amikor már hatalmon van?

Aki neked hazudik másokról, másoknak rólad fog hazudni. Ez az élet egyik legalapvetőbb bölcsessége. Ha valaki a szemedbe mosolyog, miközben másokat alaptalanul vádol és gyaláz, biztos lehetsz benne, hogy amint hátat fordítasz, rólad fogja ugyanazt mondani.

Konklúzió: jobb hely lenne a világ nélkülük

Magyarország, minden hibájával és nehézségével együtt, egy olyan hely, ahol lehet gyarapodni, építkezni és családot alapítani. A valódi probléma, ami megmérgezi a mindennapokat, az a folyamatos, hazugságokra épülő gyűlöletkampány, amelyet a baloldal folytat.

Ironikus módon az ország pont azok nélkül lenne egy sokkal jobb és boldogabb hely, akik a leghangosabban állítják, hogy élhetetlen. Magyar Péter és a Tisza Párt nem a megoldást kínálja, hanem ők maguk a mérgező probléma részei. A józan ész azt diktálja, tartsuk távol magunkat azoktól, akik csak panaszkodni, vádaskodni és rombolni tudnak, mert a végén minket is magukkal rántanak a sárba.