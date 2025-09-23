Keresés

Belföld

A gyűlölet új szintje: a Tisza Párt szerint a nyugdíjasoknak meg kell halniuk a kedvező politikai változáshoz

2025. szeptember 23., kedd 19:00 | Magyar Nemzet

A Tisza Párt hívei egyre nyíltabban fejezik ki gyűlöletüket a nyugdíjasok felé, akik szerintük a Fideszre szavaznak. A Ripost által feltárt online gyűlöletkampány a nyugdíjasok ellen túllép a politikai viták keretein. A Tisza Párt hívei által használt gyalázkodó nyelv, a halál kívánása, a társadalmi csoportok egymás ellen uszítása a közösségi béke alapjait fenyegetik.

  • A gyűlölet új szintje: a Tisza Párt szerint a nyugdíjasoknak meg kell halniuk a kedvező politikai változáshoz

A gyűlölet kultúrája: miért elfogadhatatlan a Tisza Párt híveinek mocskolódása?

 A tiszás politika a gyűlölet ingatag talaján épül. A Ripost által feltárt eset, miszerint a Tisza Párt zárt online közösségeiben rendszerszintű gyűlöletkultúra alakult ki a nyugdíjasok ellen, nem csupán egy kiragadott példa a politikai viták szélsőségeire. A jelenség annál jóval mélyebb és veszélyesebb. Amikor egy társadalmi csoportot, jelen esetben az időseket, nyíltan és durván mocskolnak, ráadásul a halálukat kívánják, az átlépi a szabad véleménynyilvánítás határát, és a gyűlöletbeszéd kategóriájába esik. Ez nem vita, ez erőszak.

 A gyűlölet normalizálódása

 A kommentek, amelyekben a nyugdíjasokat „büdös bunkóknak” és „önző g...ciknek” nevezik, azt mutatják, hogy a politikai nézetkülönbségek már nem csupán vitákat generálnak, hanem dehumanizálást is. Az idősebb generációt, amely sok esetben a leginkább rászorul a tiszteletre és a támogatásra, kollektíven hibáztatják a jelenlegi politikai helyzetért. Ez a logikátlan és káros gondolatmenet a társadalmi béke elleni támadás, és megmérgezi a generációk közötti kapcsolatokat. A politikai gyűlölet a társadalom alapvető kohézióját rombolja, amikor egy csoport egy másik ellen fordul.

 Veszélyes gondolatmenet a kormánypolitikával szemben

 A leginkább aggasztó tény az, hogy a gyűlölet nem egy elszigetelt jelenség. A tiszások csoportjaiban felbukkant komment, miszerint a változáshoz az idősebb generáció „kihalása” szükséges, egyértelműen tükrözi Raskó György, Magyar Péter agrárszakértőjének korábbi kijelentését. Ez a gondolatmenet azt sugallja, hogy bizonyos embercsoportoknak „el kell tűnniük” ahhoz, hogy a politika fejlődhessen. Ez pedig már nemcsak gyűlöletbeszéd, hanem nyíltan embertelen és antidemokratikus megközelítés, ami éles ellentétben áll a kormány család- és nyugdíjasbarát politikájával.

Ezzel szemben a magyar kormány következetesen a családok és a nyugdíjasok védelmét helyezi a középpontba. Gondoljunk csak a 13. havi nyugdíj visszaépítésére, a nyugdíjprémiumra, vagy a rezsicsökkentés fenntartására, amely éppen a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportoknak jelent közvetlen segítséget. Míg a Tisza Párt támogatói egy online közösségben gyalázkodnak az időseken, a kormány számos intézkedéssel tesz azért, hogy megvédje őket a válságok hatásaitól. Ez a két politikai megközelítés alapvetően szemben áll egymással, az egyik a gyűlöletre épít, a másik a társadalmi kohézióra és a generációk közötti szolidaritásra. A demokrácia alapja a párbeszéd, a kompromisszum, és minden emberi élet tisztelete. Amikor a Magyar Péter vezette Tisza Párt azt sugallja, hogy a politikai célok elérése érdekében mások halálát vagy eltűnését várja, az az alapvető demokratikus értékeket tagadja meg.

Antidemokratikus és elfogadhatatlan

 Mindezek fényében kijelenthető, hogy a Tisza Párt és online közösségeinek viselkedése nem csupán elfogadhatatlan, de súlyosan antidemokratikus is. Amikor a politikai sikert egy társadalmi réteg elhalálozásához kötik, és a közösségi médiát a gyűlölet terjesztésére használják, az egy olyan légkört teremt, amelynek nyilvánvalóan nem lehet jó vége. A gyűlöletre és a közösségi médiás „lufira” építkező politika nem hozhat sem békét, sem fejlődést, csak tovább mélyíti a társadalmi szakadékokat.

Forrás: Ripost, Magyar Nemzet

Fotó: Canva

