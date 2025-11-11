A gyújtogató felelőssége: a verbális erőszaktól az elkerülhetetlen pofonig

Megosztás itt:

A politika nem ártatlan szójáték, és a szavaknak súlyuk van. Különösen akkor, ha azokat tudatosan, módszeresen és a társadalmi béke felbontásának céljával használják. Amit ma Magyar Péter és a Tisza Párt művel, az már nem politikai kritika, hanem politikai gyújtogatás, a közhangulat szisztematikus mérgezése egy olyan cél érdekében, amelyhez elengedhetetlen a káosz.

1. A diagnózis: a „sztochasztikus terrorizmus” kézikönyve

A józan ész számára a jelenség átlátszó, de a politikatudomány pontos nevet is ad neki: sztochasztikus terrorizmus.

Hogyan működik?

Démonizáld a célpontot: A vezér (Magyan Péter) primitív, egysíkú mantrákkal ("diktatúra", "lopás", "árulók") folyamatosan egyértelmű ellenségképet fest a kormányról és annak támogatóiról.

Hergelj és ismételj: A Facebookon naponta tucatszor elismételt, érzelmekre (irigység, gyűlölet) ható üzenetekkel fanatizálja a táborát. A lényeg, hogy a változatos hazugságokat addig mantrázzák, amíg azok valóságnak tűnnek a hiszékeny, megvezethető emberek számára.

Mosd kezeidet: A vezér soha nem mondja ki nyíltan, hogy "Üss!" (Sőt, ahogy Magyar Péter teszi, cinikusan és arcátlanul a "béke" álarca mögé bújik.)

Várd a következményt: A vezér pontosan tudja, hogy a statisztika törvénye alapján a több százezres, felhergelt táborából elkerülhetetlenül lesz valaki – egy instabilabb, agresszívebb egyén –, aki a folyamatos verbális uszítást engedélynek tekinti, és a szavakat fizikai tettekre váltja.

Amikor az első pofon elcsattan egy kormányzati pultnál, vagy az első kő átrepül egy rendőrsorfalon, Magyar Péter majd ártatlanul széttárja a karját és kormányra fogja ahogyan szokta, semmiért nem vállal felelősséget. Pedig a morális felelősség Magar Péteré: ő töltötte meg a fegyvert, ő hergelte fel a lövöldözőt, és ő adta a kezébe az indítékot.

2. A cél: a káosz forgatókönyve (a brüsszeli recept)

De miért éri meg ez neki? Miért tudatos bűn ez, és nem csak politikai hiba?

Mert Magyar Péter (és a mögötte álló brüsszeli elit) pontosan tudja, hogy a józan észre épülő, stabil, építkező országban az ő tartalom nélküli, sértettségre épülő mozgalma értelmezhetetlen. Tekintve, hogy semmilyen valódi értékteremtést sem tudnak felmutatni, tisztességes úton esélytelenek.

Nekik káosz kell. Szükségük van az utcai erőszakra, a zavargásokra, a rendőri intézkedésekre, mert nem tudnak nyerni. Ez az „ismerős minta”, amit a globalista elit már oly sok országban alkalmazott a nemzeti kormányok megbuktatására:

Destabilizáld az országot a kútmérgezéssel

Provokáld ki az elkerülhetetlen fizikai erőszakot

Fuss Brüsszelbe és Washingtonba, és mutogass az általad kiprovokált erőszakra, mint a „diktatúra” bizonyítékára

Követelj külső beavatkozást (pénzügyi zsarolás, szankciók), hogy végül a bábkormányodat hatalomra segíthessék

Magyar Péter tehát azért felelős a még el sem csattant pofonért, mert az a pofon a forgatókönyvének elengedhetetlen része.

3. Az erkölcsi vádirat: a cinkosság következménye

A józan ész és az univerzális erkölcs alapján le kell szögeznünk: a felelősség nemcsak a gyújtogatóé, hanem azé is, aki a kannát viszi utána.

Aki ma a Tisza Pártot támogatja, az nem egy "jobb országra" szavaz. Az a káoszra, a verbális erőszak normalizálására szavaz. Az cinkossá válik abban a folyamatban, amelynek a logikus és elkerülhetetlen végállomása a fizikai erőszak. Aki tapsol a hergeléshez, az tapsol a jövőbeli pofonhoz is.

Aki azt hiszi, egy sértett, bosszúszomjas, gátlástalanul hazudozó ember majd "jobb országot" épít, az elárulja önmagát és a józan eszét. Éppen azt árulja el, ami ellen állítólag küzd. A valódi probléma nem a rendszer, hanem maga a mérgező, gyújtogató magatartás. Magyarország nélkülük lenne egy békésebb, jobb hely.

Magyarország, minden hibájával és nehézségével együtt, egy olyan hely, ahol lehet gyarapodni, építkezni és családot alapítani. A valódi probléma, ami megmérgezi a mindennapokat, az a folyamatos, hazugságokra épülő gyűlöletkampány, amelyet a baloldal, illetve Magyar Péter és Tisza Párt folytat.

Forrás: Szerző László/Facebook