A győri háborúellenes gyűléssel elindult a Digitális Polgári Körök országjárása + videó

Az első blokk második felében a háborúellenes gyűlés megnyitóját, első perceit láthatják nézőink, illetve Adroján Kira kolléganőnk is bejelentkezett ebben a részben az eseménynek otthont adó győri sportcsarnokból.
Az adásban többek között szó volt egy új magyar, háborús akciófilmről, Nemes Jeles László Árva című produkciójáról, mely már a mozikban van és a Hajrá, Tete! című filmről, mely egy paralimpikon küzdelmes és sikeres életéről szól.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.