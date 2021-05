A gyógyultak száma folyamatosan nő

1680 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 787 647-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 124 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 28 297-re emelkedett. A beoltottak száma 4,15 millió közülük 2,31 millió fő már a második oltását is megkapta. A legszélesebb védettséget a Sinopharm vakcina adja, mert a vírus teljes fehérjeállományát tartalmazza az oltás-hangsúlyozta a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth Rádióban. Előre nem lehet megmondani, hogy az egyes vakcinák mennyi ideig biztosítanak hatékony védelmet - mondta Rusvai Miklós Magyarország élőben című műsorunkban. A virológus hangsúlyozta: az immunválasz ugyanúgy egyénfüggő, mint más testi adottságok. Egyelőre olyan változások nincsenek a vírusban, amely ellen ne lenne hatékony a jelenlegi immunitás, a 12 éven felüli gyerekek oltását szükségesnek tartja. Már Szputnyik vakcinára is lehet időpontot foglalni - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Az oltóbuszok olyan helyekre is eljutnak, ahonnan nehezebb elérni az oltópontokat - mondta a Pest Megyei Kormányhivatal vezetője. Az írásbeli érettségi vizsgák utáni héten kezdik el oltani a koronavírus ellen a 16-18 éveseket, akik Pfizer-vakcinát kapnak - közölte György István államtitkár a Magyar Nemzettel. Az angol nyelv írásbeli vizsgáival megkezdődtek az idegen nyelvi érettségik. Adatbázis-építésbe kezdett a DK, miután bejelentették, hogy Dobrev Klára a párt miniszterelnök-jelöltje - írja a Magyar Nemzet. A lap azt írja, a jelöltek személyes adatokat, nevet, címet, telefonszámot gyűjtenek egy jelentkezési íven. A DK-s Dobrev Klára azt ígérte, hogy ha a jelenlegi ellenzék alakíthat kormányt, újra bevezetik a nyugdíjak svájci indexálását. Gyurcsányékat, amikor hatalmon voltak hidegen hagyota a nyugdíjasok megélhetése - emlékeztetett a Fidesz. Gyurcsány csatlósai voltak azok, akik szemrebbenés nélkül megszavazták a parlamentben a 13. havi nyugdíj elvételét, miközben kormányzásuk alatt a saját zsebüket tömték – közölte a Fidesz. Májusban is jár a munkáltatói adómentesség a turizmus, a vendéglátás és a szabadidő ágazatban; az adóelengedés több mint 130 ezer dolgozót érint - tájékoztatott Tállai András. A koronavírus-járvány végéig meghosszabbította a kilakoltatási moratóriumot a kormány. Magyarország csak akkor lehet sikeres, ha lakói, tekintet nélkül a származásukra, összefognak - mondta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Hatalmas veszteségtől mentetették meg a magyar gazdaságot a keleti vakcinák, amelyek nélkül másfél hónappal később lehetett volna csak nyitni – mondta a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára Magyarország élőben című műsorunkban. Menczer Tamás emlékeztetett, az ellenzék azért támadta a kormányt, hogy sokba kerülnek a vakcinák, korábban pedig a lélegeztetőgépekre mondták ugyanezt. Adósosztályzati szempontból viszonylag jól átvészelték a koronavírus-járvány okozta sokkot Közép- és Kelet-Európa gazdaságai - közölte a Fitch Ratings térségi helyzetértékelésében. A nemzetközi hitelminősítő Magyarország BBB szintű, befektetési ajánlású szuverén osztályzatát stabil kilátással tartja nyilván. Ma nem létezik liberális demokrácia, csak liberális nem-demokrácia, van benne liberalizmus, de nincs benne demokrácia - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a postoj.sk című szlovák hírportálnak adott interjúban. Magyarország és Finnország a környezetbarát gazdasági növekedés bajnokai, minthogy azon kevés ország közé tartoznak, amelyek károsanyag-kibocsátásuk csökkentése mellett voltak képesek a gazdasági teljesítmény bővítésére - jelentette ki Szijjártó Péter. A világon 155,2 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,2 millió, a gyógyultaké pedig 91,6 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Indiában továbbra is sebesen emelkedik a koronavírusban meghaltak és az új fertőzöttek száma, egy nap alatt 3980 haláleset és 412 262 megbetegedés történt az egészségügyi minisztérium adatai szerint. Ukrajnában kismértékben gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedése, több mint 2500 új koronavírusos beteget jegyeztek fel, a járvány kitörése óta regisztrált halálos áldozatok száma már meghaladta a 45 ezret. A tömeges oltások elkezdése után egy nappal, szerdán valamivel több mint tízezer embert oltottak be Montenegróban, ahol eddig 57 ezren kapták meg valamely oltóanyag legalább első adagját. Kétezer alá csökkent az új igazolt fertőzések napi száma Csehországban, egyúttal folyamatosan emelkedik a koronavírus elleni vakcinával beoltottak napi száma. Május 15-től indul az olaszországi nyári idegenforgalmi szezon, amikortól a többi között a teljesen átoltott külföldiek esetében eltörlik a tesztelést és a karantén-kötelezettséget - közölték az olasz lapok. Reuven Rivlin izraeli államelnök Jaír Lapidot, az ellenzéki centrista Jes Atíd párt vezetőjét kérte fel kormányalakításra, miután az elsőként felkért Benjamin Netanjahunak nem sikerült létrehoznia koalíciós kormányt. Feltételezett dzsihadisták legalább 34 embert megöltek egy nigeri faluban és egy közeli katonai támaszponton - közölte a nyugat-afrikai ország hadserege. Legalább negyvenhat ember megsérült szerdán, a hetedik napja tartó, sokszor erőszakba torkolló tüntetéseken Bogotában és más kolumbiai nagyvárosokban. A radikális iszlamista tálibok elfoglalták az észak-afganisztáni Baglán tartomány Burka nevű körzetét - közölte a tartományi tanács egyik tagja. Az izraeli légierő harci helikopterei csapásokat mértek a Hezbollah libanoni Irán-barát síita szervezet állásaira Damaszkusz közelében - közölte az al-Hadasz televízió. Elindult Donald Trump volt amerikai elnök Twitterhez hasonló üzenőfala, amelyen az aktuálpolitikával kapcsolatos kommentárjait lehet olvasni. Eljárás indult hat ember ellen Párizsban, akik a gyanú szerint észak-afrikai országokból kísérő nélkül illegálisan érkezett kiskorúakat lopásra kényszerítettek - erősítették meg rendőrségi források a Le Monde című lap értesülését. Magyarország és Horvátország megállapodott arról, hogy kölcsönösen elfogadja az egymás által kiállított oltási igazolványokat, mindazok, akik oltási igazolvánnyal rendelkeznek, szabadon közlekedhetnek a két ország között - jelentette be Szijjártó Péter. Jogellenes, lakosságot érintő díjemelések miatt kilenc budapesti önkormányzattal szemben indított eljárást a kormányhivatal. Rémhírterjesztés miatt javasol vádemelést a rendőrség egy vírusszkeptikussal szemben, a nyomozást a napokban fejezték be és az ügy iratait megküldték az ügyészségnek. Nőket kényszerített prostitúcióra két férfi Salzburgban, több millió forintra szert téve a nők kizsákmányolásából; Magyarországon fogták el őket - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda. A közösségi áfaszabályok kijátszásával egymilliárd forintos kárt okozott a költségvetésnek egy napelemes rendszerek kereskedelmével foglalkozó bűnszervezet, amelyet Fejér megyéből irányítottak - közölte a Nemzeti Adó-és Vámhivatal. A szerdai vihar nyomán 189 esethez riasztották a tűzoltókat, leggyakrabban kidőlt fák, letölt ágak miatt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A magyar sport, ezen belül pedig az élsport, egyszerre testesítik meg a dicsőséges küzdelmet, a rendíthetetlen helytállást és a büszkeségre okot adó történelmi örökséget is - írta közösségi oldalánKásler Miklós a Magyar Sport Napja alkalmából. Labdarúgó Bajnokok Ligája elődöntő: Chelsea - Real Madrid 2:0, a Chelsea 3:1-es összesítéssel jutott a döntőbe. A ZTE FC meghosszabbította Waltner Róbert vezetőedző szerződését, miután a csapat megőrizte tagságát a labdarúgó OTP Bank Ligában. Női labdarúgó Magyar Kupa, döntő: FTC-Telekom - Astra-ALEF HFC-Üllő 5:1 Női kézilabda NB I: FTC-Rail Cargo Hungaria - Győri Audi ETO KC 31:22 Férfi vízilabda ob I, elődöntő: Szolnoki Dózsa - BVSC Zugló 11:7