A gyilkosokhoz hasonló büntetést kaphat az, aki pedofil bűncselekményt követ el

Ma 15 éve, hogy elhangzott az őszödi beszéd. Gyurcsány Ferenc a 2006-os országgyűlési választások után, titokban beszélt az MSZP-frakciónak arról, hogy a választás előtt hazudtak az embereknek. A beszéd nyilvánosságra kerülése példátlan tiltakozáshullámot indított, amellyel szemben a rendőrség brutálisan lépett fel. Nincs másik Gyurcsány: a baloldalt ma is az a Gyurcsány Ferenc vezeti, aki saját bevallása szerint végighazudta a kormányzást - jelentette ki Hollik István, a kormánypártok kommunikációs igazgatója közösségi oldalán. A 15 évvel ezelőtt elhangzott őszödi beszéd után indult meg a baloldal szétesése, szétaprózódása, a Gyurcsány Ferenc által akkor elmondottak pedig ma is jól jellemzik a baloldalt a XXI. Század Intézet szerint. A Századvég jogi szakértője szerint az egész baloldal bűne Őszöd. Ifj. Lomnici Zoltán az őszödi beszéd 15. évfordulóján, az M1-en hangsúlyozta, Karácsony Gergely is tanácsadó volt 2006-ban, így a főpolgármester is „bűnrészese ennek a politikának”. A baloldal az összeomlás szélére sodorta az egészségügyet, a Fidesz-KDNP ezzel szemben elismeri és megbecsüli az egészségügyi dolgozók munkáját - mondta a Fidesz frakciószóvivője. Frakciótársai kizárták az exjobbikos Mirkóczki Ádámot - Eger polgármesterét - az önkormányzati többséget adó Egységben a Városért Egyesület elnökségéből - tudta meg az egriügyek.hu. 213 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 802 723 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 41 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 622 főre emelkedett. Meghaladta az 5 millió 40 ezret a beoltottak száma, közülük 3 millió 196 ezren a második dózist is megkapták. Az elmúlt héten országos szinten tovább csökkent a szennyvíz átlagos koronavírus-koncentrációja - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ a koronavirus.gov.hu oldalon. Van igény az oltóbuszos oltásokra Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, ez egy sikeres kezdeményezés - mondta a közmédiának a megyei kormánymegbízott. Csak halvány remény van arra, hogy júniusra meglesz a közös uniós oltási igazolvány a kedd este befejeződött EU-csúcson elhangzottak alapján - mondta Georg Spöttle, a Nézőpont Intézet biztonságpolitikai szakértője az M1-en. Befejeződtek kedden az idei május-júniusi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgái. Az írásbeli érettségit 16 napon át és 1159 helyszínen - az egészségvédelmi óvintézkedések betartásával - bonyolítottak le a vizsgaszervező intézmények. A kormány benyújtotta a 2022-es büdzsét, „az ország újraindításának költségvetését”, amelyben kiemelt szerep jut az egészségügynek is - mondta az emberi erőforrások minisztere a kormány Facebook-oldalán közzétett videóban. 587 milliárd forint értékben hirdet meg pályázatokat a kormány a vállalkozások részére az új uniós pályázati időszak elindulásával - jelentette be György László államtitkár. Újra megnyílt az előminősítés az egészségipari támogatási programban, amelynek köszönhetően a közeljövőben akár 50 milliárd forint értékű fejlesztés valósulhat meg Magyarországon - közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A Pharma Print Kft. most elkészült 222 millió forintos fejlesztését a nagyvállalati beruházási támogatásban 55 millió forinttal segítette a kormány, ezzel hozzájárult csaknem 70 munkahely megőrzéséhez - írta Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebookon. Ez évtől Pest megye önállóan pályázhat az európai uniós fejlesztési forrásokra. Vitályos Eszter, az Emmi európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkára elmondta: a 2021-2027-es időszakban jóval kedvezőbb feltételekkel pályázhatnak a Pest megyei vállalkozások, önkormányzatok, egyházi és civil szervezetek. Jelentősen megerősödött a migráció a nyugat-balkáni útvonalon, idén eddig 36 119 határsértőt fogtak el a magyar hatóságok, míg tavaly ugyanezen időszakban 9877-et - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az Origónak. Magyarország és Spanyolország együttműködése erős az embercsempész maffiákkal szembeni fellépésben - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Madridban. Mintegy 5 milliárd forint értékben növeli magyarországi kapacitásait két spanyol autóipari cég, a Gestamp és az Ames - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Negatív következményekkel járhat az Európai Unió fehérorosz légitársaságokra vonatkozó fel- és leszállási tilalma - figyelmeztetett a Riporterek Határok Nélkül nevű nem kormányzati szervezet. Joe Biden amerikai elnök azért döntött az Északi Áramlat-2 gázvezeték kivitelezőjére és annak vezérigazgatójára kiszabott szankciók feloldása mellett, mert a projekt már szinte teljesen elkészült, amikor ő hivatalba lépett idén januárban. A világon 167,6 millió ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3,4 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Megérkezett szerdán Ukrajnába az első, koronavírus elleni Pfizer-vakcinaszállítmány abból, amit a kormány az állami költségvetés terhére vásárolt meg - jelentette az UNIAN ukrán hírügynökség. Legkésőbb június 7-től már Szlovákiában is használni lehet a koronavírus elleni Szputnyik V orosz oltóanyagot. Péntektől további enyhítések lépnek életbe Horvátországban. Olaszországban kötelezővé tették az egészségügyi dolgozók védőoltását, amelynek elutasítását szankciókkal büntetik. Luxembourg készen áll arra, hogy június közepéig koronavírus elleni beoltottságot igazoló elektronikus tanúsítványt bocsásson ki a gazdaság helyreállításának felgyorsítására. Belgium felfüggesztette a Johnson & Johnson koronavírus elleni vakcinájának beadását a 41 éveseknél fiatalabbaknak, miután egy ember meghalt nemsokkal a vakcina beadását követően. Nem léptek életbe kötelező korlátozások azokban az angliai országrészekben, amelyekben a legnagyobb számban észlelik az indiai koronavírus-variáns okozta fertőződéseket. Az Egyesült Államokban élő felnőttek 50 százaléka megkapta a koronavírus elleni védettséghez szükséges összes oltást – jelentette be az amerikai elnök járványügyi főtanácsadója. A tajvani elnök szerint Kína megakadályozta, hogy a sziget közvetlenül szerződést tudjon kötni a német BionTech gyógyszergyárral a koronavírus elleni vakcinák szállításáról. Indiában már 27,16 millió a koronavírusban megfertőződtek száma, a helyzetet súlyosbítja, hogy heves trópusi ciklon csapott le az ország keleti részére. Csökken a kelet-égei-tengeri görög szigeteken lévő illegális bevándorlók száma - derül ki a hivatalos adatokból. Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök meghívta Minszkbe Joe Biden amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnököt a fehéroroszországi helyzet megvitatására. A fehérorosz mellett az orosz vezetés is a felelősök közé tartozhat a Minszkben leszállásra kényszerített Ryanair-járat ügyében az Európai Parlament legnagyobb frakciójának vezetője, Mafred Weber szerint. Svájcból érkezett a figyelmeztető üzenet arról, hogy a Ryanair légitársaság Athénból Vilniusba tartó múlt vasárnapi járatának fedélzetén pokolgép van - jelentette ki a minszki parlamentben Aljakszandr Lukasenko fehérorosz elnök. A svájci külügyminisztérium közölte: nem tud semmiféle pokolgépes fenyegetésről, amely indokolhatta volna, hogy Fehéroroszországban Aljakszandr Lukasenko elnök utasítására leszállásra kényszerítsék a Ryanair légitársaság járatát. A német kormány szerint erőszak hatására tett vallomást állítólagos bűncselekményekről Raman Prataszevics fehérorosz ellenzéki aktivista, akit elhurcoltak a Minszkben leszállásra kényszerített Ryanair-járatról. Az Egyesült Államok lerontotta Mexikó légi biztonsági minősítését. Az észak-amerikai ország légi társaságai folytathatják az Egyesült Államok irányában végzett szolgáltatásaikat, de nem kínálhatnak új szolgáltatásokat vagy indíthatnak új járatokat. Joe Biden amerikai elnök zártkörű találkozón fogadta Washingtonban az egy éve rendőri intézkedés közben meghalt George Floyd minneapolisi afroamerikai férfi családját. Az iráni elnök bejelentette, levélben tiltakozott a síita állam legfőbb politikai és vallási vezetőjénél, Ali Hamenei ajatollahnál amiatt, hogy az Őrök Tanácsa több száz jelentkezőből csupán hétnek az indulását hagyta jóvá a június 18-i elnökválasztáson. Olasz dokkmunkások akadályozták meg egy Izraelnek szánt fegyver- és robbanóanyag-szállítmány behajózását a ravennai kikötőben. Három szakszervezet is sztrájkkal fenyegetett, mondván nem akarnak bűnrészesei lenni a polgári áldozatokat követelő háborúnak. Orosz teherszállító hajónak ütközött és elsüllyedt egy japán rákhalászhajó szerdán az Ohotszki-tengeren, az ötfős legénység három tagja meghalt, egy könnyebben megsérült - közölték japán hivatalos források. Földközi-tengeri migrációs politikájuk felülvizsgálatát sürgette az Európai Uniótól és Líbiától az ENSZ Emberi Jogi Főbiztossága egy szerdán kiadott jelentésben, valamint új, biztonságos migrációs útvonalak megnyitását szorgalmazta. Erős földrengések rázták meg Goma városát a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, a nemrég kitört Nyiragongo vulkán közelében. Több épület romba dőlt vagy megrongálódott, nyolcan súlyosan megsérültek. Harminckilenc határsértőre bukkantak Hercegszántó térségében ma reggel egy lakatlan tanyán - tájékoztat a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság. BKK: Előreláthatóan júniusban elkezdődhet a XIII. kerületi Göncöl utca felújítása a Kámfor utca és a Rákos-patak között. Letartóztatta a bíróság azt a magát szírnek valló férfit, aki rendőrökre, katonákra támadt május 22-én a Fonyódi Rendőrkapitányság épületében - közölte a Központi Nyomozó Főügyészség vezetője. Négymillió forint értékben foglaltak le hamis márkajelzésű cipőket egy szlovák rendszámú kisbusz ellenőrzésekor a Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai - közölte a NAV. NAV: A hónap végéig, vagyis jövő hétfőig kell elszámolniuk a 2019-ben 1 százalékos felajánlásokban részesült civilszervezeteknek. A Fidesz budapesti szervezete azzal a javaslattal fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, hogy Monspart Saroltáról, az idén áprilisban elhunyt futólegendáról nevezzék el a margitszigeti futókört. A Tátrai Miklós, Major Veronika és a Tóth Gábor, Sike Renáta páros sem jutott tovább a légpisztolyosok vegyescsapat versenyének második szakaszába az Eszéken zajló sportlövő Európa-bajnokságon. Babos Tímea kiesett a selejtező második fordulójában a francia nyílt teniszbajnokságon. Női kézilabda NB I: Érd-Hungast Szombathelyi KKA 28:32