A gyermekek sérelmére elkövetett bűnesetek, valamint a gyermekbűnözés megelőzése a cél

Sátoraljaújhelyen nyitotta meg idei országos gyermek- és ifjúságvédelmi programját az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) szombaton. A Rákóczi Hotel Tábor és Rendezvényközpontban megtartott eseményen dr. Túrós András, az OPSZ elnöke tudósítónknak elmondta: a szövetség minden esztendőben meghirdet egy-egy olyan szakmai programot, amit adott időszakban kiemelten kezel. Ezzel azt szeretnék elérni, hogy a hagyományos szolgálat mellett tagjaiknak legyenek olyan kiemelt feladataik, amelyek a társadalom különböző problémáira reflektálnak.

Meglátásuk szerint 2024-ben a gyermek- és ifjúságvédelem a fókuszba került és ezen a területen a polgárőség sokat tehet, ugyanis kiváló helyismerettel rendelkező emberek alkotják a helyi szervezeteket. Ők látják, hogy egyes falvakban, városokban, kerületekben mik történnek és hol lehet hasznosan beavatkozni. Adott település polgárőrei nagyon sok helyi gyermeket ismernek személyesen, ezért ötlött fel az a gondolat, hogy 2025-öt az ifjúságnak szentelik – közölte az elnök. A polgárőröknek az lesz a feladatuk ezzel kapcsolatban, hogy figyeljenek, segítsenek és ha az ügy megoldása túlmutat a lehetőségeiken, azt jelezzék az illetékeseknek – magyarázta.

Dr. Túrós András megjegyezte: az OPSZ eddigi szakmai programjai mind sikeresek voltak, ezért biztos benne, hogy az idei is hasonló eredményeket hoz majd. Azt is hangsúlyozta, hogy nem politikai programokhoz csatlakoznak saját kezdeményezésükkel, hanem kifejezetten a gyermekek sérelmére elkövetett bűnesetek, valamint a gyermekbűnözés megelőzése a céljuk. Hozzátette: országosan hat fórumot szerveznek, ahol körülbelül ezer polgárőr vezetőt készítenek fel a feladatokra szakmai előadások és szakemberek bevonásával. Ezek közül első volt az újhelyi, amelyen nem csak a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei polgárőrök is részt vettek.

Fotó: Bódisz Attila / Boon.hu