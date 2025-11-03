Megosztás itt:

A Nemzetvédelmi Szabadegyetem Alapítvány MTI-hez eljuttatott közleménye: "Az NMPP célja a magyar gyermekek, fiatalok mentális ellenállóképességének és megküzdési stratégiáinak fejlesztése a XXI. század kihívásaival szemben. A gyermekek mentális egészsége nem politikai, hanem nemzeti ügy.

A program szakmai vezetője, Hal Melinda, klinikai szakpszichológus munkája a jobb- és baloldali horizontális látásmódból kiemelkedve egy olyan nemzetközi krízisre kínál megoldást, amely kiemelten fontos. A fiatalok fejlesztése a mindennapi stressz kezelésében, segítség a szorongás és a depresszió leküzdésében, a digitális tudatosságra nevelés, a szociális készségek javítása csak néhány ezek közül.

Arra buzdítunk mindenkit, hogy a politikai csatákat ne az NMPP-n keresztül vívják meg, hanem támogassák a program törekvéseit, segítsék a megvalósítását."

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock