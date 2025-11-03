Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 03. Hétfő Győző napja
Jelenleg a TV-ben:

Bayer show

Következik:

Híradó 12:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A gyermekek mentális egészsége nem politikai, hanem nemzeti ügy

2025. november 03., hétfő 11:12 | MTI
Nemzetvédelmi Szabadegyetem Alapítvány Kuratóriuma Nemzeti Mentál Pajzs Program

A Nemzetvédelmi Szabadegyetem Alapítvány Kuratóriuma kiáll a Nemzeti Mentál Pajzs Program (NMPP) értékei mellett.

  • A gyermekek mentális egészsége nem politikai, hanem nemzeti ügy

A Nemzetvédelmi Szabadegyetem Alapítvány MTI-hez eljuttatott közleménye: "Az NMPP célja a magyar gyermekek, fiatalok mentális ellenállóképességének és megküzdési stratégiáinak fejlesztése a XXI. század kihívásaival szemben. A gyermekek mentális egészsége nem politikai, hanem nemzeti ügy.

A program szakmai vezetője, Hal Melinda, klinikai szakpszichológus munkája a jobb- és baloldali horizontális látásmódból kiemelkedve egy olyan nemzetközi krízisre kínál megoldást, amely kiemelten fontos. A fiatalok fejlesztése a mindennapi stressz kezelésében, segítség a szorongás és a depresszió leküzdésében, a digitális tudatosságra nevelés, a szociális készségek javítása csak néhány ezek közül.

Arra buzdítunk mindenkit, hogy a politikai csatákat ne az NMPP-n keresztül vívják meg, hanem támogassák a program törekvéseit, segítsék a megvalósítását."

Forrás: MTI

Fotó: Shutterstock

 

További híreink

Itt vannak a részletek a nyugdíj-kiegészítésről – több tízezer forintról van szó

Zelenszkij személyében fenyegette meg Putyint

Szexi férfi az overál alatt – Senkit nem hagy hidegen a Megasztár műsorvezetőjének öltözködési stílusa

Megtámadták a kórházban, erről beszélt halála előtt a magyar származású orvosigazgató

Ebből balhé lesz, Arne Slot máris búcsút mondott két liverpooli sztárnak

A világ második legidősebb élő olimpiai bajnoka immár egy magyar sportoló

Óriási magyar sikerek darts-ban

Penész, pára, hideg törölköző? Ezzel a Lidl-termékkel ennek vége!

Eldőlt, Tiszabura megint választott

További híreink

Eldőlt, Tiszabura megint választott

Vonaton tombolt és rendőrökre támadt – alig hisszük el, milyen ítélet született

Ez az az ország, amely hozzánk hasonlóan nem tudja nélkülözni az orosz olajat

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?
2
Csörte – 14. havi nyugdíj és ami mögötte van + videó
3
Ezzel az óriási repülőgéppel bővül a Magyar Honvédség arzenálja
4
Eldőlt, Tiszabura megint választott
5
Amit mindenki elhallgatott – 200 ezer áldozat, nulla bocsánatkérés és hátborzongató csend: a nagy adatárulás
6
Elkeserítő – a drámai vízhiány miatt kiszáradt a Fátyol-vízesés + videó
7
Óriási magyar sikerek darts-ban
8
Így csapódik le idehaza a brüsszeli „bolsevik” tempó a Tisza-jelenségben + videó
9
Nigéria várja az amerikai haderőt
10
Sajtóklub – Eldőlt: lesz 14. havi nyugdíj + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!