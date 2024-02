A gyermekek balliberális agymosására törekszik a Tóta W. Árpád-féle Kispolgár

Megosztás itt:

Bár a HVG botrányos publikációiról ismertté vált szerzője úgy harangozta be a mobilapplikációt, hogy azzal kisiskolások közéleti tájékozódását segítenék elő – már 10 éves kortól –, a mélyen elfogult, torzító írásokat nehéz másként értelmezni, mint a fiatalok agymosásaként - írja a lap.

A december óta működő alkalmazáson a kormányt bíráló aktuálpolitikai írások mellett olyan ellentmondásos cikkek lelhetők fel, amelyben például a Donald Trump korábbi amerikai elnököt gyalázzák, vagy

Vlagyimir Iljics Lenint méltatják a születésnapja kapcsán.

A Szovjetunió megalapításában és a bolsevik hatalomátvételben kulcsszerepet játszó politikust olyan „rendkívüli embernek” nevezték, aki „megváltoztatta a világot”, és akit „illik ismerni”. A cikk szerint „jóságos Törpapaként” őrizte meg az emlékezet Lenint, akit olyan, a munkájának élő kvázi szent figuraként jellemeztek, akit „nem érdekelt a divat, és ha megkérdezték, hogy ízlett az ebéd, nem tudott válaszolni. Számára az csak üzemanyag volt, hogy dolgozhasson tovább”.

Az írásból nem hiányzik a szovjet diktatúra legsötétebb oldalának az apológiája sem: „Lenin a brutális elnyomást szükségesnek tartotta az átalakulás kezdetén, hiszen sem a földesúr, sem a molnár adná be a közösbe a tulajdonát kényszerítés nélkül. Nem volt a szabadság barátja (...), mégis milliók érezték úgy, hogy felszabadultak. Nem voltak többé földesurak, kizsákmányoló tőkések, basáskodó papok. A nőket egyenlő jogok illették meg. Nincstelen parasztgyermekek előtt nyílt meg az út: lehetett belőlük mérnök, orvos, katonatiszt, gyárigazgató, vagy akár kormánytag. Erre azelőtt semmi esélyük sem volt.”

Nosztalgia a kommunizmus iránt

Mindezek fényében nem meglepő, hogy a szerző beleszőtte a cikkbe a szocializmus vége óta eltüntetett Lenin-szobrokkal kapcsolatos nosztalgiáját: „1990 után eltűntek a szobrok, eltűnt a Szovjetunió és a szocializmus is. Ám a kapitalizmus problémái itt maradtak”. Mint kiderül, még kedvenc Lenin-szobra is volt a cikkírónak: „(...) az egyik legjobb Mohácson állt. Varga Imre alkotása mindjárt két Lenint is ábrázol: a zászlóra tett félistent és alatt az apró, töprengő, gondterhelt embert”.

Ugyancsak figyelemre méltó a kommunizmus visszavágyásaként is értelmezhető lezárás:

Leninnek nem sikerült igazságot tennie. De a te nemzedékedben már valószínűleg ott vannak azok, akik újra meg fogják próbálni”.

