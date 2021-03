A GVH vizsgálja a gyógyszer-nagykereskedői rendszert

Nincs még itt az ideje a lazításnak, az egyetlen védekezési mód, ha az oltás folytatódik - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely kiemelte: a szakértők szerint közel vagyunk a harmadik hullám csúcsához, és a számok rendkívül rosszak, de az egészségügyben rendelkezésre állnak szabad kapacitások. A Magyarországon terjedő brit vírusmutáció miatt rendkívüli mértékben nőhet a fertőzöttek száma - mondta az országos tiszti főorvos. 6502 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 539 080 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 207 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 17 628 főre emelkedett. Folyamatosan zajlik az oltás, már 1 441 706 fő a beoltottak száma, ebből 421 915 fő már a második adagot is megkapta. Május-júniusra elérhető a magyar lakosság átoltottsága - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A koronavírus-fertőzésen három hónapja bizonyítottan átesetteknél egy vakcina elégséges a védettség kialakulásához - hangsúlyozta Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a Kossuth Rádióban. A Fidesz azzal vádolja a baloldalt, hogy a keleti vakcinák elutasításával félmillió ember életét kockáztatta volna csak azért, hogy lassítsa az oltási folyamatot, ezzel ártson a kormánynak és politikai tőkét kovácsoljon magának. Gyurcsányéknak a sok halott „politikai előny” - írta a Fidesz frakcióvezetője csütörtökön a Facebook-oldalán. Valótlan híreket terjeszt az MSZP az Európai Unió munkahelyvédelmi támogatásáról - kommentálta a Pénzügyminisztérium a Facebookon Ujhelyi István, az MSZP európai parlamenti képviselője kijelentéseit. Védett tanú vallott arról, hogy a bűnszövetségben elkövetett több milliárdos költségvetési csalással vádolt DK-s Czeglédy Csaba állta a baloldal kampányait. A tanú szerint 2015-ben Kész Zoltánnak, a DK és az MSZP jelöltjének kampányát is Czeglédy szervezte, amelyben diákokkal is munkát végeztetett. Az Alapjogokért Központ levélben fordult az Európai Parlament és az Európai Bizottság tagjaihoz a Momentum elnökének, Fekete-Győr András „újságírókat fenyegető” kijelentései miatt. A kormány azt javasolja, hogy a következő években az állami költségvetésből és uniós forrásokból háromezer milliárd forint extra támogatást kapjon Budapest a fejlesztésekre - mondta Fürjes Balázs. A főpolgármester szerint a kormány által ajánlott háromezer milliárd forintot olyan fejlesztésekre kell költeni, amelyekre a fővárosiak felhatalmazást adtak az önkormányzati választáson. A fővárosi önkormányzat a jövő héttől intenzív tárgyalásokat folytat a kormánnyal a következő évek európai uniós forrásainak felhasználásáról - jelentette be a főpolgármester. Hatalmas a kereslet az újraindítási gyorskölcsönre: az OTP Bank üzemeltette pontokon már az első héten több ezer cég érdeklődött a koronavírus-járvány miatt nehéz helyzetbe került társaságoknak szánt új, kamatmentes konstrukció iránt - Magyar Nemzet. ITM: Mintegy 1200 munkaadó nyújtott be eddig kérelmet több mint 16 ezer munkavállalójára, összesen közel 13 milliárd forint értékben a Kutatók és fejlesztők innovatív bértámogatási programban. KSH: 90 százalékkal csökkent a vendégéjszakák száma a beutazási korlátozások, illetve a kereskedelmi szálláshelyekre vonatkozó járványvédelmi intézkedések hatására januárban. Április 1-től minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja az adóhivatal - tájékoztatta Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. Több százmilliárd forintból valósulhatnak meg élelmiszeripari és mezőgazdasági fejlesztések a közös agrárpolitika átmeneti évei alatt - mondta az agrárminiszter a közösségi oldalára feltöltött videóüzenetében. Nyolcszáz millió forintos élelmiszeripari fejlesztés valósult meg Komáromban - közölte a Pénzügyminisztérium. 5,8 százalékkal csökkent a húságazat teljesítménye 2020-ban- mondta Éder Tamás, a Hússzövetség társadalmi elnöke. Orbán Viktor miniszterelnök levélben gratulált Lovász László Széchenyi-díjas matematikusnak, a Magyar Corvin-lánc tulajdonosának, a Magyar Tudományos Akadémia korábbi elnökének az idei Abel-díj elnyeréséhez. A közérdekű információk közzététele minden európai érdeke - hangsúlyozta az igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán. A terrorizmus elleni küzdelemben az előrejelzésnek és a megelőzésnek nagyobb szerepe van, mint valaha, és Magyarország elkötelezett, hogy hozzájáruljon ennek sikerességéhez - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter. Marokkó fontos szerepet játszik a nemzetközi terrorellenes küzdelemben és a vele való együttműködés nagyban segíti az Afrikából Európába irányuló illegális migrációs hullámok feltartóztatását - emelte ki Szijjártó Péter Facebook oldalán. A Fidesz bejelentette kilépését az Európai Néppártból – tette közzé Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter Twitter-oldalán. Az Osztrák Iparegyesület 100 éve alapított díjával tüntetik ki Karikó Katalin magyar kutatóbiológust, biokémikust, az mRNS-alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatóját. Székelyföldi önkormányzati vezetők a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés újbóli napirendre tűzését kérik az Európai Bizottságtól. Egyezség született a bukaresti kormánykoalíció pártjai között az uniós finanszírozású országos helyreállítási tervről, amelynek keretében egyebek mellett oktatási infrastruktúrafejlesztési program indul - tudatta az RMDSZ. A világon 121,2 millió ember fertőződött már meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 2,7 millió, a gyógyultaké 68,7 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Biztonságosnak minősítette az Európai Gyógyszerügynökség az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari vállalat és az Oxfordi Egyetem közösen kifejlesztett koronavírus-elleni vakcináját, de további vizsgálatokat tart szükségesnek. Semmi ok sincsen arra, hogy felfüggesszék az AstraZeneca koronavírus elleni oltóanyagának alkalmazását Szerbiában - közölte az ország gyógyszer-engedélyeztetési ügynöksége. Az AstraZeneca cég gyártotta, koronavírus elleni vakcina további igénybevételére biztatta a lengyeleket Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök. Visszaállítják az AstraZeneca brit-svéd gyógyszeripari társaság oltóanyagát az új típusú koronavírus elleni védekezés oltási kampányába Németországban. Franciaország péntektől folytatja a koronavírus-elleni oltási programot az AstraZeneca-vakcinával, miután azt biztonságosnak és hatékonynak minősítette az Európai Gyógyszerügynökség - jelentette be Jean Castex miniszterelnök. Spanyolország jövő szerdától ismét alkalmazza a az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár és az Oxfordi Egyetem által kifejlesztett koronavírus elleni oltóanyagot - jelentette be Carolina Darias egészségügyi miniszter. Európában már harmadik hete emelkedik az új koronavírus-fertőzöttek száma, a Balkánon és Közép-Európában különösen aggasztó a járványhelyzet - jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet regionális veszélyhelyzeti vezetője. Ukrajnában az idei legtöbb új beteget regisztrálták, több mint 15 ezret és csaknem 30 ezer a halottak száma. A szlovák állampolgárok számára szombattól tilos lesz külföldi utazás céljából elhagyni az országot - közölte a pozsonyi kabinet döntésére hivatkozva a TASR, szlovák közszolgálati hírügynökség. Nem lesznek lezárások a húsvéti ünnepek idején, és lakhelyelhagyási tilalmat sem vezetnek be Horvátországban - közölte Andrej Plenkovic kormányfő. A száz francia megyéből tizenhatban, köztük Párizsban, péntek éjféltől újabb általános karantén lép életbe, legalább négy hétre, a koronavírus fertőzőbb variánsai egyre fokozódó terjedésének megfékezésére. A brit kormány a korábbinál várhatóan kisebb áprilisi oltóanyag-ellátással is tartani tudja az oltási programot és így a koronavírus-járvány megfékezésére elrendelt korlátozások feloldásának menetrendjét is - mondta a brit miniszterelnök. Oroszországban a Covid-19-járványhelyzet stabilizálódott, de továbbra is feszült - jelentette ki Anna Popopva orosz tiszti főorvos. Az Egyesült Államoknak több millió koronavírus elleni vakcinát küld Mexikónak és Kanadának - erősítette meg a korábbi híreket csütörtökön Jen Psaki, a Fehér Ház szóvivője. „Gyakorlatilag élő” online tárgyalást javasolt amerikai hivatali partnerének Vlagyimir Putyin orosz elnök. Szlovéniában az év első két hónapjában 630 határsértőt tartóztattak fel a hatóságok, az előző év azonos időszakában ez a szám 1171 volt - közölte a szlovén belügyminisztérium. Februárban a Földközi-tenger középső medencéjében csaknem megkétszereződött, a többi migrációs útvonalon visszaesett az illegális határátlépések száma az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest az Európai Unióban - közölte a Frontex. Emmanuel Macron francia államfő szerint Iránnak abba kell hagynia a nyomásgyakorlást azzal, hogy sorozatosan megsérti az iráni atomprogrammal kapcsolatban 2015-ben kötött nemzetközi megállapodást. Orbán Viktor miniszterelnök levélben fejezte ki együttérzését a gyászoló családnak Gyulai Líviusz Kossuth-díjas grafikusművész, a nemzet művészének halála kapcsán. Szerdán 336 rendőri intézkedés történt a kijárási tilalom, a közterületi magatartási szabályok, a csoportosulások és a gyülekezések tilalmának megszegése miatt. Egy másik betegre, ápolókra és a kórház biztonsági őreire is rátámadt az a 37 éves kínai férfi, aki szombaton megszurkálta a Honvédkórház Podmaniczky utcai telephelyén betegtársát, aki szerdán életét vesztette - közölte Gál Sándor alezredes. Hivatalból indított eljárást a fővárosi kormányhivatal az ellen a magán-egészségügyi szolgáltató ellen, amely ötezer forintért vesz fel előjegyzést a koronavírus elleni vakcinák beadására. Őrizetbe vettek egy embercsempészéssel gyanúsítható román állampolgárt, aki huszonegy szír migránst próbált egy kisteherautóban Magyarországon átjuttatni - adta hírül a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság. Letartóztattak egy embercsempészettel gyanúsított bolgár férfit Kecskeméten, aki március 12-én hét szír állampolgárt vett fel az autójába a Bács-Kiskun megyei Vaskút külterületén - közölte a Kecskeméti Törvényszék. Elrendelte két lengyel férfi és egy nő, valamint egy pakisztáni férfi letartóztatását a Komáromi Járásbíróság. A gyanúsítottak nyolc szír állampolgárt akartak az osztrák határ közelébe szállítani - tájékoztat a Tatabányai Törvényszék. Női kosárlabda Európa Kupa: Atomerőmű KSC Szekszárd-Elazig Il Özel Idarespor (török) 77:67 Fucsovics Márton két játszmában kikapott Andrej Rubljovtól a negyeddöntőben a dubaji keménypályás férfi tenisztornán. A párosban négyszeres Grand Slam-tornagyőztes teniszező Babos Tímea már nem Thomas Drouet edző irányításával készül. A német Margret Kratz-ot nevezte ki az Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége a női válogatott szövetségi kapitányának. Három évvel meghosszabbította nyáron lejáró szerződését Sasa Nedeljkovic, az 1. MCM-Diamant Kaposvár női röplabdacsapatának vezetőedzője.