A guruló dollárok felhasználásával is visszaélt a baloldal

Még június közepén is érkezett több száz millió forintos támogatás az Egyesült Államokból - Márki-Zay Péter kijelentése óta sok mindenre fény derült a baloldal kampány-finanszírozási botránya kapcsán: a dollárbaloldal 4 milliárd forintnál is többet kaphatott külföldről. Az érintettek azonban továbbra is tagadnak vagy hallgatnak az ügyben.

Legutóbb azonban Gulyás Márton szólta el magát. A Partizán műsorvezetője a nézők kérdésére vallotta be, hogy őket is támogatta Soros György. A baloldali aktivista azzal magyarázkodott, hogy amit ők csinálnak, azt piaci alapon nem lehet finanszírozni, ezért külföldi pályázatokra, adományokra szorulnak.

Olyan nem várt események, fejlemények derültek ki az ellenzéki pártok kampányköltéseinek vizsgálata során, amelyre korábban az ÁSZ történetében még nem volt példa

- erről már a parlament gazdasági bizottságának fideszes elnöke beszélt a Napi aktuálisban. Bánki Erik kiemelte: súlyos visszaélések és törvénysértések gyanúja merült fel nemcsak a pénzek elfogadása, hanem azok felhasználása során is. Az Állami Számvevőszék ezért meghosszabbítja az ellenzék kampányfinanszírozásának vizsgálatát.

Hozzátette: valamennyi magyar polgárnak joga van tudni arról, hogy milyen visszaélések történtek, és mire költötte a baloldal a választási kampányra kapott 4 milliárd forintnyi támogatást, ami tiltott módon, külföldről érkezett az ellenzéki pártok számlájára.