A Gripen vadászgépeket gyártó Saab vállalat szorosabbra fűzi gazdasági kapcsolatait Magyarrszággal

Rapid délelőtti friss – Erődemonstráció nincs, csak bosszúság + videó

Az adás felvétele idején is tartott a pride-párti tüntetés, Kollár Kingáról is volt még mit mondani, valamint a EUAID is szóba került, mint új dolog, ismerkedjenek vele. A Rapid délelőtti adásában Dezse Balázs, a PestiSrácok.hu főszerkesztő-helyettese és Máté Patrik, a Magyar Nemzet újságírója elemezte a témákat.