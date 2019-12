A Gothár-botrány váltotta ki a kormány reakcióját

Elbocsátottak egy kétgyerekes családanyát a józsefvárosi önkormányzattól, mert nem vállalta a túlórázást. A nőt annak ellenére küldték el, hogy Józsefváros új vezetése az elsők között döntött arról, hogy nem kötelezi a kerületben dolgozókat túlmunkára - a helyi Fidesz szemforgatónak nevezte az eljárást. Pikó András kifizetőhelynek használja Józsefvárost - mondta a Fidelitas budapesti elnöke Facebookra feltöltött videójában. Borbély Ádám hangsúlyozta, a VIII. kerület új baloldali vezetése magára költi a pénzt, miközben a kerületi nyugdíjasoktól és a dolgozóktól is elvesz. A kispesti vagyonkezelő élén maradna a Mr. 40 százaléknak nevezett Kránitz Krisztián, aki a Hír Tv-nek azt mondta: hiába akarnák elmozdítani, 2021-ig szól a szerződése. Sajtóhírek szerint a Párbeszéd színeiben politizáló Burány Sándor sem akarja Kránitzot pozícióban tartani. Nem kellene már a Színház- és Filmművészeti Egyetemen tanítania Gothár Péternek - jelentette ki az innovációs és technológiai miniszter. Palkovics László a szexuális zaklatással vádolt rendező ügyével kapcsolatban elmondta: meghallgatták az egyetem etikai bizottságában Gothár Pétert, aki két hete ismerte el az ellene felhozott vádakat. Nem hozott döntést a Színház és Filmművészeti Egyetem etikai bizottsága Gothár Péter ügyében - közölte Upor László, az intézmény rektorhelyettese az ATV-ben. Nem fordulhat elő Magyarországon, hogy előadóművészeti intézményben kiszolgáltatott helyzetbe kerüljenek a művészek – mondta Fekete Péter kulturális államtitkár a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Számos pozitív intézkedés történt az egészségügy területén az elmúlt években, ezek a megelőzésre, a szűrőprogramok kiterjesztésére vagy az alapellátás megerősítésére fókuszáltak - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Gyermekszemészeti szűrőbusz indul a háromszáz legnehezebb helyzetű településre, a rászoruló családok gyermekei a vizsgálatok alapján javasolt szemüvegeket ingyenesen kapják meg. A családot nem pótolja semmi, azt a biztonságot, szeretetet nyújtja a gyermekeknek, amelyet senki más nem képes - mondta az emberi erőforrások minisztere a Szent Anna a nevelőszülőkért elnevezésű díj átadásán, az Országházban. Kétéves, akkreditált pedagógus szakvizsgával záruló gyermek- és ifjúságvédelmi képzést indított a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia - közölte Tóth Tamás, az MKPK titkára. Az IMF tovább javította Magyarország idei és jövő évi gazdasági bővülésére vonatkozó előrejelzését: az ideit 4,9 százalékra, a jövő évit 3,5 százalékra emelte a novemberben várt 4,6 és 3,3 százalékról. A technológia és a pénz forradalmának korát éljük, új világrend kezd kialakulni, az új kihívásokra a jegybankoknak is meg kell találniuk a megfelelő válaszokat - mondta Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke. A magyar vendéglátás és a hazai alapanyagok minőségének jelentős javulását méltatta Lévai Anikó, a Magyar Konyha szerkesztőbizottságának elnöke. Januártól minden kereskedőnek fel kell tüntetnie a friss, hűtött vagy fagyasztott húsok származási országát – írja a Magyar Nemzet. Az Európai Unió válságban van, de ez utat nyithat valami újnak - mondta Varga Judit igazságügyi miniszter az emberi jogok napja alkalmából rendezett budapesti konferencián. Magyar művekből rendezett kiállítást nyitott meg a tokiói Szépművészeti Múzeumban Orbán Viktor. Az eseményen a miniszterelnök kiemelte: a magyaroknak bizonyítaniuk kell, hogy a világ jól jár, ha vannak magyarok. Összesen 170 japán vállalat 35 ezer magyar embernek ad munkát, ezért is fontos fenntartani a magyar-japán kapcsolatok fejlődésének dinamikáját - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Tokióban. Magyarország szoros együttműködést tervez családvédelmi ügyekben az Egyesült Államokkal, Lengyelországgal és Brazíliával - jelentette ki Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a washingtoni családpolitikai konferencián. A pénzmosás és a terrorizmus elleni egységes fellépés az EU minden tagállamának közös érdeke, de Magyarország továbbra sem támogatja a hatáskörök indokolatlan elvonását a nemzeti hatóságoktól – közölte Varga Mihály az EU pénzügyminisztereinek ülésén. Határozatlan idejű általános sztrájk kezdődött Franciaországban a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen. Több felmérés is azt mutatja, hogy a franciák kétharmada indokoltnak tartja a nyugdíjreformot, hetven százalékuk ugyanakkor a sztrájkot is támogatja, mert úgy érzi, rosszul járhat az új nyugdíjrendszerrel. Franciaország mintegy hetven vidéki városában a rendőrség szerint több mint 510 ezren vonultak az utcára, hogy tiltakozzanak a kormány tervezett nyugdíjreformja ellen. Párizsban incidensek is kísérték felvonulást. Az amerikai törvényhozás alsóházának elnöke, Nancy Pelosi közölte: arra kérte a képviselőház igazságügyi bizottságának elnökét, hogy állítsa össze a vádiratot, amelynek alapján megindíthatják a felelősségre vonási eljárást Donald Trump elnök ellen. Izraelnek minden joga megvan ahhoz, hogy annektálja a Jordán-völgyét - jelentette ki Benjámin Netanjahu ügyvezető izraeli miniszterelnök Lisszabonban. Nem indul jelöltként az elnökválasztáson Jeanine Ánez Bolívia ideiglenes államfője - közölte az El Deber című helyi lap az elnöki hivatal vezetőjére hivatkozva. Késelés történt egy győri iskolában, egy 17 éves diák többször megszúrt egy 51 éves tanárnőt - a sérültet a mentők kórházba vitték, az elkövetőt elfogták. Elkezdődött a vörösiszapper másodfokú tárgyalása a Győri Ítélőtáblán, amelyen a másodrendű vádlott védője a Győri Törvényszék megismételt elsőfokú ítéletének abszolút hatályon kívül helyezését vagy módosítását kérte. Késely Ajna ezüstérmet szerzett 800 méter gyorson az úszók glasgow-i rövidpályás Európa-bajnokságán. Holló Balázs a negyedik, Gyurta Gergely pedig a hetedik helyen végzett 400 méter vegyesen a rövidpályás úszó Európa-bajnokságon. Hosszú Katinka a legjobb idővel jutott döntőbe 100 méter vegyesen a Glasgow-ban zajló rövidpályás úszó Európa-bajnokságon. A januári lausanne-i ülésen beválasztják a Nemzetközi Olimpiai Bizottságba Gianni Infantinót, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnökét – jelentette be Thomas Bach, a NOB elnöke.