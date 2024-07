A Ghostbusters mintájára létrehozták a Wokebusters akcióközösséget

A woke-isták ugyanúgy támadják Istent, hazát és családot Európában, Észak- vagy éppen Dél-Amerikában. Céljuk egy posztkeresztény, posztnemzeti és a biológia törvényein is túllépő világfalu létrehozása – szögezte le Szánthó Miklós. Szerinte ennek alátámasztására elég a Biblia tanításának gyűlöletbeszédként való minősítésére, az Európa-szerte államilag támogatott Izrael-ellenességre gondolni. Megjegyezte azt is, hogy az EU és a Biden-adminisztráció a gyermekvállalás helyett a migrációban látja a demográfiai probléma megoldásának kulcsát, Soros György nyílt társadalom hálózata pedig a bevándorlást nem megállítani, hanem menedzselni akarja.

Your browser does not support the video tag.