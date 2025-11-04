Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 04. Kedd Károly napja
Jelenleg a TV-ben:

Radar

Következik:

Komment 11:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A gerinc mértékegysége: a felelősségvállalás elfelejtett művészete a családtól a politikáig

2025. november 04., kedd 09:20 | Hír TV

Hajlamosak vagyunk elfelejteni azokat az alapvető emberi értékeket, amelyek összetartanak minket. Talán a legfontosabb ilyen érték a felelősségvállalás. De mit jelent ez valójában a gyakorlatban? Mai elemzésünk a józan ész és az univerzális erkölcs alapján járja körül, mitől lesz valaki felelős szülő, felelős vezető vagy felelős politikus – és miért nem a hiba elkövetése, hanem annak letagadása a valódi bűn.

  • A gerinc mértékegysége: a felelősségvállalás elfelejtett művészete a családtól a politikáig

A hiba nem bűn, de a felelősséghárítás az. Mélyelemzés a valódi felelősségvállalás lélektanáról, a családtól a politikáig. Lássunk tisztán!

A mai rohanó világban hajlamosak vagyunk elfelejteni azokat az alapvető emberi értékeket, amelyek összetartanak minket. Talán a legfontosabb ilyen érték a felelősségvállalás. De mit jelent ez valójában a gyakorlatban, a hétköznapokban? Mai elemzésünk a józan ész és az univerzális erkölcs alapján járja körül, mitől lesz valaki felelős szülő, felelős vezető vagy felelős politikus.

A mai világban, ahol a narratívák és a politikai marketing gyakran felülírják a tényeket, hajlamosak vagyunk elfelejteni azokat az alapvető emberi normákat, amelyek nélkül egy közösség nem működhet. Ilyen alapvetés a felelősségvállalás.

De mit is jelent ez valójában? A felelősségvállalás nem a tökéletességről szól. Nem azt jelenti, hogy soha nem hibázunk. Épp ellenkezőleg: a felelősségvállalás a kudarc és a hiba kezelésének művészete és morális kötelessége.

A józan ész alapján bontsuk le, mit jelent felelősen viselkedni különböző életszerepekben.

A kiindulópont: a hiba nem bűn, a hárítás viszont az

A hiba emberi dolog. Egy rossz döntés, egy technikai baki, egy elszámolt tévedés – ezek mind az élet részei. A jellempróba ott kezdődik, mi történik a hiba lelepleződése után.

A felelős ember azt mondja: „Én hibáztam. Tanulok belőle. Itt van, hogyan javítom ki.”

A felelőtlen ember azt mondja: „Nem én voltam. A kormány hibája. A másik osztály volt. A körülmények áldozata vagyok.” Az első bizalmat épít, a második megvetést szül.

1. A szülői felelősség (az alap)

A felelősségvállalást a családban tanuljuk meg. Gondoljunk bele, mit tanul az a gyerek, akinek a szülője sosem kér bocsánatot? Az édesapa vagy édesanya, aki türelmetlenül rákiabál a gyerekre, majd utána azt mondja: „Bocsánat, fiam, fáradt voltam, nem te tehetsz róla” – az integritást tanítja. Azt tanítja, hogy a hibáinkért vállalni kell a felelősséget.

Az a szülő, aki a saját hibáját (pl. elfelejt valamit) a gyerekre fogja („miattad van!”), az gyávaságot és bizalmatlanságot tanít. A szülő felelőssége, hogy biztonságos, kiszámítható környezetet teremtsen. Ha ezt a bizalmat eljátssza, a család alapjai rendülnek meg.

2. A vezetői felelősség (a bizalom tőkéje)

Egy munkahelyen a vezető felelőssége hatványozott. Egy jó vezető a sikert megosztja a csapatával, a kudarcot viszont magára vállalja. Ha egy projekt megbukik, a felelős vezető azt mondja: „Én hagytam jóvá a tervet, az én felelősségem. Nézzük meg, hol hibáztunk.” Ezzel biztonságos légkört teremt, ahol az emberek mernek kockáztatni és újítani.

A gyenge vezető bűnbakot keres: „A beosztottjaim hibáztak.” Ezzel félelmet és bizalmatlanságot teremt. Senki nem fogja a legjobb tudását adni egy olyan főnöknek, aki a bajban cserbenhagyja őket.

3. A politikai felelősség (a nemzetbiztonság kérdése)

És itt érkezünk el a legmagasabb szinthez. A politikai vezető felelőssége a legkomolyabb, mert ő milliók sorsáért, biztonságáért és bizalmáért felel. Amikor egy politikai erő – legyen az kormányon vagy ellenzékben – bizalmat kér az emberektől (például a személyes adataik átadására egy applikációban), akkor kötelességet vállal azok védelmére.

Ha ez a rendszer csődöt mond, és százezrek adatai kerülnek veszélybe, a felelős politikus azonnal a nyilvánosság elé áll:

  • Bocsánatot kér az áldozatoktól.
  • Figyelmezteti őket a konkrét veszélyekre (pl. adathalászat, csalások).
  • Azonnali vizsgálatot rendel el a saját házuk táján.

Vállalja a politikai következményeket.

A felelőtlen politikus ezzel szemben:

  • Hallgat a károsultak felé. Egy szót sem pazarol az áldozatokra.
  • Bűnbakot keres (hekkerek, más pártok, külső erők).
  • Képmutatóan a vizsgálatot elrendelők ellen fordul.
  • Figyelemelterelő hazugságokba kezd (pl. hamis kutatási adatok bedobása).

Ez utóbbi magatartás nem csupán politikai hiba. Ez a bizalom elárulása, és a támogatók cinikus semmibevétele.

Konklúzió: A jellempróba

A józan ész és az univerzális erkölcs azt diktálja: a felelősségvállalás nem egy választható opció, hanem a karakter és az alkalmasság alapvető mércéje.

Az a férfi, az az anya, az a vezető vagy az a politikus, aki a hibáiért másokat hibáztat, aki a saját kudarcáért a körülményekre vagy az ellenségeire mutogat, az elvesztette a hitelességét. Nem bízhatunk rá sem a családunkat, sem a cégünket, sem az országunkat.

A felelősségvállalás az a pont, ahol kiderül, ki a gerinces ember, és ki az, aki csak szerepet játszik.

Ön szerint hol kezdődik a valódi felelősségvállalás, és mi a legnagyobb hiba, amit egy vezető elkövethet? 

Forrás: Szerző László/Facebook

 

További híreink

Autósok ezrei kaphatnak bírságot egy apró hiányosság miatt

Óriási magyar sikerek darts-ban

Kőkemény retró kvíz: ha csak 5 szónak kitalálod a jelentését, jóval műveltebb vagy az átlagnál

Orosz olaj: sorra hullanak a csontvázak a szekrényből

Mélyütés Szoboszlainak, kikerült a csapatból a Liverpool-Real Madrid BL-rangadó előtt

Drámai bejelentés Észak-Koreából: meghalt a fontos vezető

Moszkva lángokban – Neptun rakétákkal támadta az orosz energetikai létesítményeket az ukrán hadsereg + videó

Gary Neville: Csak egy csapat veszélyes az Arsenalra

„Csapataink harcban álltak” – nemzeti gyásznap van ma Magyarországon

További híreink

„Csapataink harcban álltak” – nemzeti gyásznap van ma Magyarországon

Lépett a miniszter az ELTE-n történt botrány után – eldőlt a provokátor sorsa

Magyar Péter embere meglepődött, hogy simán felhívtuk az adatkiszivárgás után + videó

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Láncreakció – Németország és Lengyelország politikusai azzal fenyegetőznek, hogy megváltoztatják a befogadási politikájukat, miután Kijev enyhítette a kilépési szabályokat + videó
2
Rettenetes tragédia történt a Himalája alaptáborában
3
Magyar Péter embere meglepődött, hogy simán felhívtuk az adatkiszivárgás után + videó
4
„Csapataink harcban álltak” – nemzeti gyásznap van ma Magyarországon
5
Csattanás az M43-ason – több mint 50 utas érintett a buszbalesetben
6
Peru megszakította diplomáciai kapcsolatait Mexikóval
7
Arne Slot véleményt mondott Szoboszlaiék heti csúcsrangadói előtt
8
Vezércikk – Újabb botrány fokozza a káoszt a Tisza Párton belül + videó
9
Megszólalt a volt szövetségi kapitány a magyar labdarúgó-válogatottról
10
Felvonták és egész nap félárbócon tartják a magyar lobogót a Kossuth téren + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!