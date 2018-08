A genderszak leginkább a tudományos szocializmushoz hasonlító

„A törzstantárgyak felelősei és oktatói a szakma kiváló, nemzetközileg is elismert művelői” – ezzel az indoklással, egyhangú döntéssel fogadta el 2007-ben a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság a Közép-európai Egyetemen a társadalmi nemek tanulmánya mesterszak indítását. Fideszes politikusok néhány évvel később már jelezték: a konzervatív oldal nem kér a genderképzésből.

„Tudjuk mit akarunk, kedves barátaim, és azt is, hogy mit nem. Nem akarjuk a Soros-félék úgynevezett nyitott társadalmát, amely nyitott vagy inkább védtelen minden külső, idegen érdek vezérelte destruktív manipulációval szemben. Nem akarjuk a genderőrületet. Nem akarjuk Magyarországot a férfigyűlölő nők és a nőktől rettegő feminim férfiak, a gyermekekben, a családokban csak az önmegvalósítás akadályát látó, jövőtlenség társadalmává tenni” – fogalmazott 2015 decemberében Kövér László, az Országgyűlés elnöke.

Egy évvel később azonban az akkreditációs bizottság 10 igen és 3 nem szavazattal az ELTE-n is engedélyezte a genderszak elindítását.

„Hogyha nem megyünk bele abba a vitába, hogy van-e mit oktatni, egyáltalán mit jelent a genderszak, mit jelentenek a társadalmi nemek, hanem csak megnézzük azt, hogy erre a szakra mennyien jelentkeztek az ELTE-n, illetve a CEU magyar nyelvű képzésén ez önmagában bármely más szak esetén is érv a megszüntetés mellett” – fogalmazott a hét elején Gulyás Gergely. A kancelláriaminiszter a keddi kormányinfón közölte, a kormány döntött a genderszak megszüntetéséről, azt azonban elismerte: a döntés csak az ELTE-t érinti, a CEU ugyanis amerikai akkreditációval is rendelkezik, és államilag támogatott képzés is csak az ELTE-n van.

„Igazából arról érdemes beszélni, hogy mi a felelőssége egy fenntartónak, kell-e finanszíroznia olyan dolgokat, amelyeket vagy szeret a piac, vagy nem” – vélekedett a Hír TV-nek nyilatkozó szociológus. Bauer Béla emlékeztetett: a 90-es évek közepén a Horn-kormány az elsők között szüntette meg a Budapesti Tanítóképző Főiskolán addig működő családpedagógiai szakirányt, fölösleges képzésnek minősítve azt.

„A probléma az, hogy egy tudomány, vagy nem tudomány olyan mértékben átpolitizálódott, hogy leginkább a tudományos szocializmus értékeihez hasonlítható. Na most, hát azért azt el lehet felejteni. És, hogyha valaki a 80-as évekig járt felsőoktatási intézménybe, én nagyon örülnék, ha el tudná mondani, hogy miről szólt a tudományos szocializmus. Tartok tőle, hogy a gendertudományok hasonló mélységű ismeretekkel rendelkezik, már csak azért is, mert csak egy oldalról mutat be folyamatokat” – mutatott rá a a Századvég vezető kutatója.

A CEU rektorhelyettese közösségi oldalán osztott meg egy ábrát, melyen 400 korábbi genderszakos hallgatójuk elhelyezkedési adatait osztotta meg. E szerint 40 százalékuk az oktatás és kutatás területén, negyedük nagyvállalatoknál helyezkedett el. Kerestük az ügyben az akkreditációs bizottságot, hogy mit szólnak a kormány döntéséhez, de nem kívántak nyilatkozni.