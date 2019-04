A gazdaság teljesítményével összhangban csökkenthető az államadósság

Orbán Viktor miniszterelnök levelet küld az Európai Unión kívül élő külhoni magyar állampolgároknak: ebben arra hívja fel a figyelmet, hogy a májusi európai parlamenti választáson már ők is rendelkeznek szavazati joggal – írja a Magyar Nemzet. Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke a Karmelita kolostorban fogadta az Európai Néppárt magyar tagszervezeteinek elnökeit - közölte Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint Brüsszel szereti a bevándorlást, ami abból is látszik, hogy az Európai Bizottság most éppen a legális migráció pozitív hatásairól kezdett el kommunikálni. Az Európába irányuló migráció miatt sorsdöntő lesz az unió és a kontinens életében a májusi európai parlamenti választás - jelentette ki a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár, Kovács Zoltán. Lengyel mintára közös ellenzéki, demokrata, EU-párti választási listát sürgetnek a Liberálisok az európai parlamenti választásra, annak érdekében, hogy egyetlen ellenzéki szavazat se landoljon a Fidesznél - mondta a párt ügyvivője. Elfogadta az Országgyűlés a kormány családvédelmi akciótervének bevezetéséhez szükséges törvénymódosításokat. Az MSZP szerint az a javaslatcsomag, amit az Országgyűlés elfogadott, a családoknak csak egy kis részét támogatja. Az államháztartás GDP-arányos hiánya a tervezett 2,4 százalék helyett 2,2 százalékot ért el tavaly, az államadósság 73,4 százalékról 70,8 százalékra csökkent – jelentette be a pénzügyminiszter. Varga Mihály közölte, hogy a kormány továbbra is 1,8 százaléknyi éves hiánnyal számol az idei költségvetésben, az államadósság pedig 70 százalék alá esik 2019 végére. Az államadósság a gazdaság teljesítményével összhangban csökkenthető, de az idei mérséklés a forint árfolyamának alakulásától is függ - mondta Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államtitkára az M1 műsorában. A Maecenas Universitatis Corvini Alapítványhoz kerülnek július 1-jétől a Budapesti Corvinus Egyetem fenntartói jogai - döntött az Országgyűlés. Összesen közel 10,5 milliárd forintos keretösszeggel jelentek meg bölcsődei férőhelyek kialakítását és bővítését célzó pályázati felhívások a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében - közölte Rákossy Balázs államtitkár. Duplájára emelkedett az elhelyezkedési juttatás összege, amelyet azok a közfoglalkoztatottak igényelhetnek, akik szerződésük megszűnése előtt elhelyezkednek a versenyszférában - nyilatkozta Bodó Sándor államtitkár a Magyar Nemzetnek. A kormány a párbeszédre alapozza közéleti munkáját, kikéri a polgárok véleményét, köztük az agráriumban élőkét is, ezért kedden agrárpolitikusok, szakemberek indulnak országjárásra - mondta Nyitrai Zsolt. Magyarországon több mint 500 ezer család él az agrárgazdaságból, ők kiemelt, fontos társadalmi csoportot képviselnek - hangsúlyozta az agrárminiszter. Az idén is 5 milliárd forint éves agrárbiztosítási díjtámogatáshoz juthatnak a gazdálkodók, az igényeket az egységes kérelembenyújtási időszakban lehet beadni - közölte az Agrárminisztérium. Megzavartak és félbeszakítottak egy nyilvános roma LMBTQ embereket, és roma nőket érintő társadalmi tapasztalatokról szóló rendezvényt a Mi Hazánk Mozgalom ifjúsági szervezetének tagjai. Az LMP a leghatározottabban elítéli az akciót. Feljelentést tesz a szegedi LMBTQ-esemény megzavarása miatt a Párbeszéd - közölte Kovács Tamás, a párt helyi elnöke. Az MSZP-Párbeszéd arra szólítja fel a kormányt, hogy kárpótolja azokat a rokkantnyugdíjasokat, akiktől törvényellenesen vették el a korábbi jogosultságaikat. Az LMP megalázónak tartja a szociális szektor dolgozóinak bérét, ezért a párt megszüntetné a közszféra bértáblái közötti különbséget. Tizenegymillió forintos adatvédelmi bírságot rótt ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Demokratikus Koalícióra – közölte a hatóság. Tovább nőtt a Fidesz-KDNP támogatottsága márciusban - közölte a Nézőpont Intézet. Idén több mint 100 magánszállás fejlesztési költségeihez járul hozzá az önkormányzat pályázati formában Hévízen, ahol tavaly már 140 ezernél is több vendégéjszakát regisztráltak a szobakiadóknál - közölte a Hévízi Turisztikai Nonprofit Kft. A Budapesten elfogott Hassan F. csak Görögországban használható, havonta százötven euró elköltésére alkalmas bankkártyáját letiltották, mert nem jelent meg a havonta szükséges ellenőrzésen - közölte Natasha Bertaud, az Európai Bizottság szóvivője. Milos Zeman cseh államfő szerint az Európai Bizottságnak nem szabad úgy viselkednie, mintha az Európai Unió kormánya lenne, hanem vissza kell térnie eredeti küldetéséhez. Az Európai Unió jövője azon múlik, sikerül-e felszámolni a jelenlegi demokráciadeficitet és európai szinten is meghonosítani a képviseleti demokrácia elvét - mondta Calin Popescu Tariceanu, a román szenátus elnöke. Az Európai Uniónak energia- és éghajlat-politikai céljainak eléréséhez javítania kell energiatárolási kapacitásán - közölte az Európai Számvevőszék. A Brexit feltételrendszerét rögzítő, eddig háromszor elutasított hivatalos megállapodással szembeni négy alternatív javaslatról vitázik és szavaz ma éjjel a londoni alsóház. Azok a külföldi EU-polgárok, akik törvényesen és életvitelszerűen Nagy-Britanniában laknak, a Brexit után is maradhatnak az országban, érvényben maradnak jogosultságaik is, de letelepedett státusért kell folyamodniuk a brit belügyminisztériumhoz. Ismeretlen tettes megkéselte a kelet-lengyelországi Siedlce járási székhely volt polgármesterét. Az életveszélyesen megsebesített áldozatot megműtötték, állapota állapota stabilizálódik - közölte a lengyel média. A román szenátus megszavazta azt a kormánypárti törvénykezdeményezést, amely 5 százalékra korlátozza a külföldön tárolható román aranytartalék mennyiségét. A szavazatok több mint hatvan százalékának feldolgozása után biztossá vált, hogy egyik jelölt sem szerezte meg a voksok több mint felét az ukrajnai elnökválasztás első fordulójában, így második fordulót kell tartani. A Kreml az ukrán elnökválasztás második fordulójának lezárultáig tartózkodik attól, hogy állást foglaljon annak ügyében - jelentette ki Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő. A NATO szerint továbbra is aggodalomra ad okot Oroszország agresszív tevékenysége, ezért az észak-atlanti katonai szövetség növeli jelenlétét a Fekete-tenger térségében - jelentette ki Jens Stoltenberg NATO-főtitkár. A francia kormány egymillió euró értékű humanitárius segélyt küld az északkelet-szíriai al-Hol menekülttáborba. A horvát gyógyszer-nagykereskedők az elkövetkező napokban leállítják egyes kórházak számára a gyógyszerek szállítását 2,6 milliárd kuna kintlévőségük miatt - közölte a horvát gyógyszer-nagykereskedők szövetsége. Abdel-Azíz Buteflika algériai elnök még az április 28-ig tartó mandátuma lejárta előtt bejelenti lemondását - közölte az ország államfői hivatala. Kábítószer-kereskedelem vádjával elítélt három férfit és egy nőt végeztek ki hétfőn Szaúd-Arábiában - közölte az SPA hírügynökség. Kegyetlennek és embertelennek nevezte az ENSZ emberi jogi főbiztosának hivatala az új, szigorított brunei büntető törvénykönyvet, és felszólította délkelet-ázsiai ország kormányát, hogy ne léptesse életbe a módosításokat. Az amerikai-mexikói határon megjelenő közép-amerikai migránsokat azonnali hatállyal vissza kell küldeni Mexikóba - jelentette be Kirstjen Nielsen, az Egyesült Államok belbiztonsági minisztere. Mexikó segít az Egyesült Államok felé tartó közép-amerikai bevándorlók áradatának szabályozásában - mondta Andrés Manuel López Obrador mexikói elnök, aki egyúttal jelezte: szerinte elsősorban a jelenséget kiváltó okokat kell kezelni. Japán a külföldi munkavállalók beutazási feltételeinek nagyszabású reformja keretében új, enyhébb vízumrendszert vezetett be. Halálra gázoltak egy embert az M15-ös autóúton, Hegyeshalom közelében. Százmillió forint értékű heroint foglaltak le Siófokon a rendőrök, öt embert őrizetbe vettek. Órás-másfél órás késéssel járnak a vonatok a Budapest-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony vasútvonalon, mert az ebesi álomáson meghibásodott a biztosítóberendezés - közölte a Mávinform. Felújítás miatt keddtől lezárják az M1-es autópálya felé vezető felhajtót az M0-s autóút szigetszentmiklósi csomópontjában - közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. Jégkorong Erste Liga: Sport Club Csíkszereda (román) - FTC-Telekom 2:3 Gulácsi Péter, az RB Leipzig és a magyar válogatott kapusa nyerte 2018-as teljesítményéért a Magyar Aranylabda díjat. A magyar válogatott Dudás Jesse visszatér a DVTK jegesmedvék jégkorongcsapatához.