A gazdagréti óvodától nem messze van házi őrizetben a nagy vihart kavart botrány főszereplője + videó

Később kiderült: az egyik óvónő elmondása szerint jelezte az intézményvezetőnek, hogy a pedagógiai asszisztenssel problémák lehetnek, az igazgató azonban semmit nem tett. A DK-s önkormányzat vizsgálata azonban azt állapította meg, hogy az intézményvezető nem hibázott, így gyorsan vissza is helyezték pozíciójába. Az eset után több szülő is kivette a gyermekét az óvodából.

Your browser does not support the video tag.