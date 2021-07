A fúró hangja térítette jobb belátásra

65 új koronavírus fertőzöttet igazoltak az elmúlt 24 órában, nem követelt halálos áldozatot a járvány. A beoltottak száma 5 millió 611 ezer, közülük 5 millió 418 ezren már a második adagot is megkapták. A következő hetekben várható, hogy Magyarországon emelkedni fognak az esetszámok - mondta Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológus főorvosa Magyarország élőben című műsorunkban. Cseh Katalin a cégvezetői múltjára hivatkozva került a Momentum elnökségébe - írja a Mandiner. Az erről szóló jegyzőkönyvet egy csalódott momentumos juttatta el a szerkesztőségbe. Az Európai Csalás Elleni Hivatalhoz fordul a nagyobbik kormánypárt Cseh Katalin ügyében - jelentette be a Fidesz európai parlamenti képviselője. Deutsch Tamás közölte: a momentumos politikus és céghálójának ügye komoly kérdéseket vet fel, és Európai Uniós forrásokat érintő csalás gyanúja merül fel. A kirobban botrányban Cseh Katalin azzal védekezik, hogy politikai pályafutása előtt lemondott a cégvezetésről. A Momentum tisztújításának dokumentumából azonban kiderül, hogy akkor még a családi céget igazgatta. Közpénzből folytat propagandát a főpolgármester - írja a Magyar Nemzet. A lap szerint Karácsony Gergely egy közpénzből fenntartott podcastcsatornát és az Énbudapestem.hu weboldalt is felhasználta az LMBTQ-propaganda terjesztésére és a gyermekvédelmi törvény elleni hangulatkeltésre. Az LMBTQ-mozgalom nem a kisebbséget védi, hanem a többséget támadja - mondta a Fidesz frakcióvezetője a Mandinernek. Kocsis Máté közölte: tőlünk nyugatabbra már mindennapos, hogy a kisgyermekeket is megkörnyékezik az LMBTQ-propagandával. Érzékenyítésnek hívják, miközben győzködésről van szó, hiszen már nemcsak az elfogadást várják el tőlük, hanem az aktív kiállást is. Mégsem indított fegyelmi eljárást a Jobbik a Pride-on felvonuló tagja ellen. Berecki Miklóst saját párttársa, Újpest önkormányzati képviselője jelentette fel a Jobbik etikai bizottságánál, amely egy kicsit vizsgálta, majd ejtette az ügyet. Az idei 210 milliárd forintról több mint 400 milliárd forintra nő a felsőoktatás állami támogatása jövőre - jelentette ki Palkovics László innovációs és technológiai miniszter. Augusztus 8-án éjfélig lehet jelentkezni a pótfelvételi eljárásban meghirdetett, szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre - közölte Schanda Tamás államtitkár. Tízszeresére nőtt a nemzetiségi fiatalok nyári táboroztatására fordított támogatás összege az elmúlt tíz évben - mondta Soltész Miklós államtitkár. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő a Magyarország élőben című műsorunkban hangsúlyozta: a balkáni migrációs vonal még mindig aktív, újabb menekültválság válság fenyegeti Európát, és a migránsok egyre agresszívabbak. A Tatár Köztársaság miniszterelnökével tárgyalt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyiminiszter a két ország közötti kereskedelmi kapcsolatokról Kazanyban. Magyarország 33 lélegeztetőgépet adományoz mongóliai kórházaknak - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A koronavírus-fertőzöttek száma 195,9 millió, az áldozatoké 4,18 millió világszerte. Nem volt halálos áldozata a koronavírusnak az elmúlt napon a nyugat-balkáni országok egyikében sem, ám a fertőzöttek száma napról napra növekszik. Az idősek már a jövő héten elkezdődő újraoltásáról, a harmadik adag vakcina beadásáról döntöttek az izraeli egészségügyi minisztériumban. Hónapok óta először új, belföldi fertőzésből eredő Covid-19-es esetet jelentettek Pekingben, ahol ezt megelőzően több mint 180 napja nem regisztráltak új megbetegedést. Elsőként a világon kubai koronavírus elleni vakcina gyártásába kezd Irán. Azerbajdzsán szerint az örmény fél ismét megsértette a legutóbbi tűzszüneti megállapodást, amikor területéről lőtte az azeri fegyveres erők állásait. Görögország az Európai Unió közbenjárását sürgette annak érdekében, hogy Törökország fogadja vissza a görög hatóságok által elutasított menedékkérőket. Elnöki rendelet alapján több ezer elítéltet helyeznek szabadlábra Mexikóban. A németországi Leverkusenben történt robbanást követően három holttestet találtak a romok alatt, a baleset halottainak a száma ezzel ötre nőtt. Sokan meghaltak és eltűntek az áradásokban Indiában és Afganisztánban. Heves erdőtüzek pusztítanak a Földközi-tenger keleti medencéje mentén, Törökország déli és Libanon északi részén. Az amerikai földtani intézet tájékoztatása szerint 8,2-es földrengés volt Alaszka déli partvidékénél. Sikeresen dokkolt a Nemzetközi Űrállomáson a Nauka nevű orosz többfunkciós kutatómodul. Három év börtönbüntetésre ítélt és hat évre kiutasított Magyarország területéről egy román-moldovai kettős állampolgárságú embercsempészt a bíróság. Vádat emeltek egy három gyereket is szexuálisan bántalmazó férfi ellen. Meghalt egy kerékpáros, miután egy autó elgázolta Keszthely közelében. Változik a Fehérvári úti villamosok közlekedése szombattól Újbuda-központnál: a járatok augusztus 22-ig a vágányok felújítása miatt nem haladnak át a Bocskai út és a Fehérvári út kereszteződésében - közölte a BKK. Hétfő reggelig működik az idei Forma-1-es Magyar Nagydíj alkalmából felállított „rendőrtábor” a Hungaroringnél, a pálya melletti parkolóban - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság. A magyar válogatott 23:1-re legyőzte a dél-afrikai együttest a tokiói olimpia férfi vízilabdatornáján. A magyar kői kézilabda-válogatott 38:31-re kikapott az Orosz Olimpiai Csapattól Tokióban. A világ- és Európa-bajnok Kapás Boglárka negyedik lett a 200 méter pillangó döntőjében az olimpia úszóversenyén. A Finndingiben szereplő Berecz Zsombor a harmadik versenynap után a harmadik helyen áll a tokiói olimpián. Könyöksérülés miatt nem szerepelhet a tokiói olimpia női asztalitenisz csapatversenyében Póta Georgina, helyét a tartaléksorból előrelépő Fazekas Mária veszi át. Súlyos sérülést szenvedett Sigér Dávid, a bajnoki címvédő Ferencváros labdarúgócsapatának válogatott középpályása. A várható kedvezőtlen időjárási körülmények miatt elhalasztották a szombatra tervezett 39. Lidl Balaton-átúszást.