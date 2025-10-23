Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 23. Csütörtök Gyöngyi napja
Jelenleg a TV-ben:

Békemenet

Következik:

Híradó 15:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

A független gúny: a 444 nevetségessé teszi a Békemenetet – Pontosan azt teszik, amiért fizetik őket

2025. október 23., csütörtök 11:00 | Hír TV
október 23. publicisztika szarkazmus propaganda Békemenet 444 Brüsszel Soros háborús lobbi euromédia

A külföldről finanszírozott euromédia a tőle megszokott cinizmussal és gúnnyal reagált a Békemenet hírére. Ez nem újságírás, hanem egy fizetett szolgáltatás. Elemzésünk bemutatja, miért retteg a békétől az, akinek a gazdái a háborún nyerészkednek.

  • A független gúny: a 444 nevetségessé teszi a Békemenetet – Pontosan azt teszik, amiért fizetik őket

A külföldről finanszírozott euro és dollármédia a tőle megszokott cinizmussal és gúnnyal reagált a Békemenet hírére. Ez nem újságírás, hanem egy fizetett szolgáltatás. Elemzésünk bemutatja, miért retteg a békétől az, akinek a gazdái a háborún nyerészkednek.

A kötelező gúnyolódás

A forgatókönyv unalomig ismert. Amint a nemzeti oldal egy közös, a valóságban is létező, fizikai erődemonstrációra készül, az euromédia (különösen a 444.hu, mint a cinizmus fellegvára) azonnal beindítja a "damage control" (kárenyhítés) protokollt. A cikkeik, mint egy rosszul megírt kabarétréfa, ugyanazokat a paneleket ismételgetik: "busszal szállított közmunkások", "államilag szervezett tömeg", "Putyin-barát felvonulás".

Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó, a valóságot látó olvasóink is tudják, ez a reakció nem meglepetés. Ez egy pánikreakció. Az ő intellektuális buborékjukban ugyanis a "nép" csak akkor létezik, ha az ő brüsszeli narratívájukat skandálja. Egy több százezres, a nemzeti szuverenitás és a béke mellett kiálló tömeg látványa számukra felfoghatatlan és félelmetes. A gúnyolódás az egyetlen fegyverük a valóság ellen.

Kinek az érdeke támadni a békét?

De tegyük fel a kérdést: miért fáj ennyire a külföldről finanszírozott portáloknak az, ha magyarok százezrei a békét követelik? A válasz rendkívül prózai: rontja az üzletet.

A Békemenet és a budapesti Orbán-Trump-Putyin békecsúcs gondolata halálos fenyegetés azokra az érdekcsoportokra nézve, amelyek a háborúból élnek.

  • A brüsszeli elit: akik a háborús pszichózisra építve akarják létrehozni a központosított Európai Egyesült Államokat.
  • A multinacionális fegyvergyártók: akik rekordprofitot termelnek a fegyverszállításokon.
  • A globalista finanszírozók (pl. Soros György hálózata): akiknek a "nyílt társadalom" ideológiájába nem fér bele a nemzeti érdek és a szuverén békepolitika.

Amikor a 444.hu gúnyolódik a Békemeneten, az nem "független újságírás". Az egy fizetett szolgáltatás. Azt a parancsot hajtják végre, amit a gazdáiktól kapnak: nevetségessé kell tenni a béke gondolatát, mert a béke veszélyezteti a profitot.

 Az intellektuális csőd – Ahol a gúny helyettesíti az érveket

A legszórakoztatóbb mégis az a intellektuális csőd, amit ez a fajta "újságírás" képvisel. Miközben a "proxy támadás" technikájával Trumpot és minden békepárti politikust támadnak, képtelenek megválaszolni a legegyszerűbb logikai kérdéseket. Például azt, hogy ha Oroszország annyira gyenge, hogy Ukrajna legyőzi (ahogy ők állítják), akkor miért kell rettegni attól, hogy holnap lerohanja a NATO-t?

A válasz: ne keressünk logikát ott, ahol csak érdek van. A 444 és a többi euromédia-portál nem azért létezik, hogy gondolkodjon, hanem hogy engedelmeskedjen. Ők a brüsszeli háborús lobbi hazai helytartói, a "hasznos idióták", akik elvégzik a piszkos munkát, miközben a saját olvasóikat nézik hülyének.

Konklúzió: a gúny a legjobb visszaigazolás

A 444.hu cinikus gúnyolódása a Békemenetről a lehető legjobb dolog, ami történhetett. Ez a végső bizonyíték arra, hogy a Békemenet a helyes úton jár. Ha azok támadnak minket, akiket a háborús lobbi fizet, az azt jelenti, hogy a béke ügye jó kezekben van. A mai Békemenet a mi válaszunk erre a képmutató, áruló magatartásra.

Fotó: Wikipedia

További híreink

Több mint százzal repesztett a városban – naná, hogy lefülelték

Kizárták, hogy köze lenne a százhalombattai tűzesetnek a romániai robbanáshoz + videó

Sikkes takaró az utcán: íme 2025 poncsótrendje

Minden eddiginél fontosabb békemenet lesz október 23-án

Nézd meg a serpenyőd alját, aztán jöhet ez a trükk

Hoppá! Varga Judit is üzent a Békemenet résztvevőinek

Brüsszel arroganciája: Az EU-csúcsot a magyar nemzeti ünnepre tették

A frankfurti kiütés után aggasztó dolgokat mondott a Liverpool edzője

A Békemenet napján üzent Varga Judit

További híreink

A Békemenet napján üzent Varga Judit

Pilisborosjenő liberális polgármestere nem engedi, hogy Menczer Tamás beszédet mondjon náluk

Megszólalt Ambrus Attila a Louvre kirablásáról

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
ÉLŐ - Ne maradj le a valóságról! Békemenet élőben a Hír TV-n + videó
2
A Békemenet napján üzent Varga Judit
3
Pilisborosjenő liberális polgármestere nem engedi, hogy Menczer Tamás beszédet mondjon náluk
4
Brüsszel arroganciája: Az EU-csúcsot a magyar nemzeti ünnepre tették
5
Józan ész forradalma: mit üzen 1956 a Békemenetnek? + videó
6
Teljes kamu a Zsolti bácsi-ügy: Mikor kér bocsánatot Dobrev Klára? + videó
7
A lengyel külügyminiszter felrobbantaná a Barátság vezetéket?
8
A mítosz ledőlt: igy számolta fel a magyar rendőrség a Darknet legnagyobb hazai droghálózatát + videó
9
Matteo Salvini történelmi beszéde '56-ról és a mai harcokról
10
Egyelőre várni kell a békecsúcsra, Trump is megszólalt az ügyben

Legfrissebb híreink

Egy makulátlan vívó örök ragyogása + videó

Egy makulátlan vívó örök ragyogása + videó

 Visszaemlékezés Kamuti Jenővel, a nemzet sportolójával, kétszeres olimpiai ezüstérmes és világbajnok vívóval az 1956-os forradalom idején átélt személyes tapasztalatairól, édesapja sorsáról és a fair play szellemiségéről.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A forradalom női hősei + videó

A forradalom női hősei + videó

 Emlékezzünk az 1956-os forradalomban és szabadságharcban részt vevő, sokat szenvedett női hősök. Megmutatjuk a siralomház borzalmait, ahol a halálra ítéltek utolsó estéjüket töltötték, pár méterre a bitófától.
A Békemenet napján üzent Varga Judit

A Békemenet napján üzent Varga Judit

Megmozdult Varga Judit eddig inaktív Facebook-oldala: a volt igazságügyi miniszter egy korábbi Békemenetről készült fotót posztolt "Veletek vagyok!" üzenettel.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!