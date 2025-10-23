A független gúny: a 444 nevetségessé teszi a Békemenetet – Pontosan azt teszik, amiért fizetik őket

Megosztás itt:

A külföldről finanszírozott euro és dollármédia a tőle megszokott cinizmussal és gúnnyal reagált a Békemenet hírére. Ez nem újságírás, hanem egy fizetett szolgáltatás. Elemzésünk bemutatja, miért retteg a békétől az, akinek a gazdái a háborún nyerészkednek.

A kötelező gúnyolódás

A forgatókönyv unalomig ismert. Amint a nemzeti oldal egy közös, a valóságban is létező, fizikai erődemonstrációra készül, az euromédia (különösen a 444.hu, mint a cinizmus fellegvára) azonnal beindítja a "damage control" (kárenyhítés) protokollt. A cikkeik, mint egy rosszul megírt kabarétréfa, ugyanazokat a paneleket ismételgetik: "busszal szállított közmunkások", "államilag szervezett tömeg", "Putyin-barát felvonulás".

Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó, a valóságot látó olvasóink is tudják, ez a reakció nem meglepetés. Ez egy pánikreakció. Az ő intellektuális buborékjukban ugyanis a "nép" csak akkor létezik, ha az ő brüsszeli narratívájukat skandálja. Egy több százezres, a nemzeti szuverenitás és a béke mellett kiálló tömeg látványa számukra felfoghatatlan és félelmetes. A gúnyolódás az egyetlen fegyverük a valóság ellen.

Kinek az érdeke támadni a békét?

De tegyük fel a kérdést: miért fáj ennyire a külföldről finanszírozott portáloknak az, ha magyarok százezrei a békét követelik? A válasz rendkívül prózai: rontja az üzletet.

A Békemenet és a budapesti Orbán-Trump-Putyin békecsúcs gondolata halálos fenyegetés azokra az érdekcsoportokra nézve, amelyek a háborúból élnek.

A brüsszeli elit: akik a háborús pszichózisra építve akarják létrehozni a központosított Európai Egyesült Államokat.

A multinacionális fegyvergyártók: akik rekordprofitot termelnek a fegyverszállításokon.

A globalista finanszírozók (pl. Soros György hálózata): akiknek a "nyílt társadalom" ideológiájába nem fér bele a nemzeti érdek és a szuverén békepolitika.

Amikor a 444.hu gúnyolódik a Békemeneten, az nem "független újságírás". Az egy fizetett szolgáltatás. Azt a parancsot hajtják végre, amit a gazdáiktól kapnak: nevetségessé kell tenni a béke gondolatát, mert a béke veszélyezteti a profitot.

Az intellektuális csőd – Ahol a gúny helyettesíti az érveket

A legszórakoztatóbb mégis az a intellektuális csőd, amit ez a fajta "újságírás" képvisel. Miközben a "proxy támadás" technikájával Trumpot és minden békepárti politikust támadnak, képtelenek megválaszolni a legegyszerűbb logikai kérdéseket. Például azt, hogy ha Oroszország annyira gyenge, hogy Ukrajna legyőzi (ahogy ők állítják), akkor miért kell rettegni attól, hogy holnap lerohanja a NATO-t?

A válasz: ne keressünk logikát ott, ahol csak érdek van. A 444 és a többi euromédia-portál nem azért létezik, hogy gondolkodjon, hanem hogy engedelmeskedjen. Ők a brüsszeli háborús lobbi hazai helytartói, a "hasznos idióták", akik elvégzik a piszkos munkát, miközben a saját olvasóikat nézik hülyének.

Konklúzió: a gúny a legjobb visszaigazolás

A 444.hu cinikus gúnyolódása a Békemenetről a lehető legjobb dolog, ami történhetett. Ez a végső bizonyíték arra, hogy a Békemenet a helyes úton jár. Ha azok támadnak minket, akiket a háborús lobbi fizet, az azt jelenti, hogy a béke ügye jó kezekben van. A mai Békemenet a mi válaszunk erre a képmutató, áruló magatartásra.

