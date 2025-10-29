Keresés

Belföld

A Fővárosi Közgyűlés újragondolta a tűzijátékok közterületen való használatának engedélyezését

2025. október 29., szerda 21:37 | MTI
Budapest tűzijáték Fővárosi Közgyűlés

Rendeletet alkotott a szórakoztató célra szánt pirotechnikai eszközök fővárosi felhasználásáról szerdán a Fővárosi Közgyűlés, korlátozva ezzel a szilveszteri tűzijátékozási lehetőségeket.

  • A Fővárosi Közgyűlés újragondolta a tűzijátékok közterületen való használatának engedélyezését

A Béres András (Párbeszéd-Zöldek) és Karácsony Gergely főpolgármester jegyezte javaslatot 21 igen szavazattal, 11 tartózkodás mellett támogatták a képviselők.

A tűzijáték használatára vonatkozó hatályos kormányzati szabályozás értelmében minden nagykorú december 31-én 18 órától a következő naptári év január 1-jén 6 óráig engedély nélkül használhatja pirotechnikai eszközök meghatározott körét, s ezen időszak alatt a tűzijáték használatból eredő negatív hatások sértik Budapest lakosságának egészséges környezethez, pihenéshez való jogát. Mindezekre tekintettel szükségessé vált a pirotechnikai eszközök szilveszteri használatával összefüggő helyi szabályozás megalkotása - áll az elfogadott előterjesztésben.

Forrás: MTI

Fotó: MTI

