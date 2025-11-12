Keresés

2025. 11. 12. Szerda
Belföld

A Fővárosi Közgyűlés még mindig adós ezzel a törvény szerint kötelező lépéssel

2025. november 12., szerda 10:56 | Origo
Karácsony Gergely főpolgármester főpolgármester-helyettes Fővárosi Közgyűlés

A Fővárosi Ítélőtábla döntése szerint Budapest Fővárosi Önkormányzata törvénytelenül működik, mivel több mint egy éve nem választott főpolgármester-helyettest. A Fővárosi Ítélőtábla bírósága 30 napot adott Karácsony Gergelynek, hogy javaslatot tegyen a helyettes megválasztására, a Közgyűlésnek pedig kötelezően döntenie kell.

  • A Fővárosi Közgyűlés még mindig adós ezzel a törvény szerint kötelező lépéssel

A cikk az Origo honlapján is elérhető.

Budapest Főváros Kormányhivatala közleményben hozta nyilvánosságra, hogy a Fővárosi Ítélőtábla is megerősítette a Törvényszék azon korábbi döntését, amely szerint a Fővárosi Önkormányzat jelenleg jogszerűtlenül működik, mivel a Közgyűlés több mint egy éve nem tett eleget törvényi kötelezettségének, és nem választott meg legalább egy főpolgármester-helyettest.

A másodfokú bíróság ítélete értelmében a főpolgármesternek, annak átvételét követő 30 napon belül javaslatot kell tennie, a Fővárosi Közgyűlésnek pedig meg kell választania a főpolgármester-helyettest a Közgyűlés tagjai közül. A Kormányhivatal közleménye hangsúlyozza: A budapestiek jogos elvárása, hogy a város vezetése mielőbb gondoskodjon a főpolgármester általános helyettesének megválasztásáról, amely a főváros biztonságos és hatékony irányításának alapvető feltétele.”

Ahogy azt az Origo korábban megírta, legutóbb 2024 novemberében vette napirendre a Fővárosi Közgyűlés a főpolgármester-helyettes választását, a Budapest Főváros Kormányhivatalának kérésére. A Fővárosi Közgyűlésben az ülés kezdetén azonban Barabás Richárd javaslata nyomán visszavonták a főpolgármester-helyettesekről szóló előterjesztést. Így továbbra sincs főpolgármester-helyettes. Noha Karácsony Gergely korábban már ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy felterjeszti a helyetteseket, mindez nem történt meg, a közgyűlés azóta is törvénytelenül működik.

 

Fontos bejelentést tett Nagy István, rengeteg embert érint

Fontos bejelentést tett Nagy István, rengeteg embert érint

Az idei évben több fontos állattenyésztési jogcím keretösszege emelkedik annak érdekében, hogy tovább erősödjön a gazdálkodók pénzügyi biztonsága és az állatjóléti feltételek javítása. Az állattartók számára így még nagyobb segítséget jelenthetnek a nemzeti támogatások - jelentette be az MTI-nek szerdán küldött közleményében Nagy István agrárminiszter.

