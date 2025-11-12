A Fővárosi Közgyűlés még mindig adós ezzel a törvény szerint kötelező lépéssel

Megosztás itt:

Budapest Főváros Kormányhivatala közleményben hozta nyilvánosságra, hogy a Fővárosi Ítélőtábla is megerősítette a Törvényszék azon korábbi döntését, amely szerint a Fővárosi Önkormányzat jelenleg jogszerűtlenül működik, mivel a Közgyűlés több mint egy éve nem tett eleget törvényi kötelezettségének, és nem választott meg legalább egy főpolgármester-helyettest.

A másodfokú bíróság ítélete értelmében a főpolgármesternek, annak átvételét követő 30 napon belül javaslatot kell tennie, a Fővárosi Közgyűlésnek pedig meg kell választania a főpolgármester-helyettest a Közgyűlés tagjai közül. A Kormányhivatal közleménye hangsúlyozza: A budapestiek jogos elvárása, hogy a város vezetése mielőbb gondoskodjon a főpolgármester általános helyettesének megválasztásáról, amely a főváros biztonságos és hatékony irányításának alapvető feltétele.”

Ahogy azt az Origo korábban megírta, legutóbb 2024 novemberében vette napirendre a Fővárosi Közgyűlés a főpolgármester-helyettes választását, a Budapest Főváros Kormányhivatalának kérésére. A Fővárosi Közgyűlésben az ülés kezdetén azonban Barabás Richárd javaslata nyomán visszavonták a főpolgármester-helyettesekről szóló előterjesztést. Így továbbra sincs főpolgármester-helyettes. Noha Karácsony Gergely korábban már ígéretet tett arra vonatkozóan, hogy felterjeszti a helyetteseket, mindez nem történt meg, a közgyűlés azóta is törvénytelenül működik.